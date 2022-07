… men ingen elsker 12,5-prosenten

– Den bør fjernes. Fastpris er fastpris. Slik er omkvedet når Bok365 spør bokbransjefolk om sluttkunde-rabatten.

Langt på vei er den en etterlevning av den første bokavtale-runden, og et resultat av at Bokklubbens rabatteringsmulighet på nye bøker (25 prosent) ble kappet til det halve – og ble gjeldende for alle salgskanaler. Bokhandelkjedene har gjerne tilbudt de 12,5 prosentene i rabatt på nett, men etter at kundene er blitt stadig mer digitale og klikk & hent-løsningene har bredt om seg, skaper ordningen til dels noen pussige opptrinn. Kunder står i fysisk butikk og bestiller boken på nett for å få rabatten.

– En rar plante

Så er spørsmålet: Bør den nye bokloven, eller tilhørende forskrift, gi samme åpning? Eller bør rabattmuligheten reduseres eller rett og slett fjernes?

– Sluttkunderabatten bør fjernes med unntak av ved volumsalg. Dagens ordning bidrar kun til å høyne fastprisen over tid, og presser rabatten opp hvis vi ikke har tak som hindrer det, sier Håkon Harket, forlagssjef i Press.

– 12,5 prosent-rabatten er en rar plante som bør vekk – det vil jo også bidra til at kjedene får orden på sine egne marginer, sier forlagssjef Per Nordanger i Spartacus, med et smil.

– Fastpris er fastpris

På foreningshold vekker 12,5-prosenten heller ingen stor entusiasme:

– Det gir ingen mening å ha en fastpris og deretter introdusere en rabatt. Da blir den rabatterte prisen automatisk den nye fastprisen. Vekk med denne rabatten, er vårt syn, fastslår Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet.

Her er de to store forfatterforeningene hjertens enige: – Jeg ser ingen grunn til at sluttkunderabatten videreføres. Den bidrar til å undergrave hele poenget med fastprisordningen, sier Forleggerforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

Også barne- og ungdomsforfatternes hærfører, NBU-leder Alexander Løken, slutter seg til:

– Den bør fjernes. Det er en unødvendig rabatt som oppleves forvirrende for både dem som skriver og kjøper bøker. Fastpris er fastpris.

– Undergraver hensikten

Hva så med bokhandlene?

Helén Foss, leder for sammenslutningen Fri Bokhandel, klarer ikke å fremkalle den store entusiasmen:

– Jeg tenker den bør fjernes slik at man får en reell fastpris periode og ikke undergraver hensikten med loven. Da blir det rettferdig for alle aktører store og små – nett og fysisk.

Deres egen forening er på samme bølgelengde:

– Vi mener at muligheten for å gi 12,5 prosent rabatt på nye bøker bør fjernes. Formålene med loven er å sikre folk over hele landet god tilgjengelighet til et mangfold av bøker. Fjerning av rabatten vil bidra til likere konkurransevilkår mellom uavhengige bokhandler og kjedebokhandler/dagligvare og mellom fysiske butikker og netthandel og ivareta formålet bedre enn i dag. Det er også i tråd med målet i Hurdalsplattformen om å sikre gode rammevilkår for fysiske butikker som er viktige for sitt lokalsamfunn, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Akademika-sjef Arnstein Bjørke vil også bli kvitt 12,5-prosenten:

– Når det skal være Boklov med fastpris, så bør det vel være konsekvent og dermed uten rabatt.

– Siste rest av konkurranse

Der er det en viss uenighet å spore i V&B-riket. Forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke vil gjerne beholde rabatteringsmuligheten:

– Maksrabatten bidrar til å legge til rette for konkurranse mellom ulike salgskanaler, blant annet mellom fysisk bokhandel og netthandel. Den bør ha et tall som i varehandel for øvrig, for eksempel 10 eller 15 prosent.

Hun får følge av Memo-forlegger Marie Lexow:

– Ja, jeg mener bokloven må åpne for å kunne gi 12,5 prosent rabatt på den faste utsalgsprisen, rett og slett fordi den bevarer den siste lille rest av konkurranse.

