Skappel og Karlsen topper boklista

DAGENS SOMMERGJEST: Agathe Skappel er redaktør og forlegger. Etter 13 år i forlagsbransjen, startet hun Skappel Books i 2021, et forlag som hjelper forfattere å selvpublisere bøkene sine.

Agathe Skappel har følgelig lang fartstid i bransjen. Kjærlighet brakte henne til Sverige, og Skappel Books AB ble startet i april 2021. Primært hjelper hun forfattere å selvpublisere. Hun har hatt smått eventyrlig suksess med hele 33 av 43 utgivelser på bestselgerlistene. I fjor omsatte Skappel Books – hvor Skappel er eneste ansatte – for 2 millioner kroner. Skulle vi omregnet dette til en «vanlig» forlagsomsetning, ville bruttotallet måttet mangedobles.

– Hva fikk deg til å starte et eget forlag, og jobbe etter den modellen du gjør, Agathe?

– Jeg ville tilby forfattere noe annet enn den tradisjonelle forlagsformen og normalkontrakten. Jeg ville hjelpe dem hele veien inn i butikk og på bestselgerlistene, mens de eier sine egne rettelser og får mesteparten av inntjeningen selv. Jeg ville også stikke hull på myten om at selvpublisering kun er for dem som ikke kommer ut via forlagene – at selvpublisering bør være førstevalget for mange, og at det går an å utgi bestselgende og kvalitetsrike bøker uten et tradisjonelt forlag.

– Hvordan beskriver du denne bokvåren?

– Den har vært helt utrolig så langt! Det har vært en pangstart på året for Skappel Books, med gode boklisteplasseringer og fornøyde forfattere, og det gjør meg så glad! Spesielt glad er jeg for Annette Dragland, som jeg har jobbet med i mange år på manuset «Hele deg», det er så velfortjent at den selger så godt og at hun når så langt ut.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– «Søvngjengeren» av Kepler: Den er helt utrolig bra, jeg har lest alle Kepler-bøkene om Joona Linna, men denne var nok den beste – jeg satt på nåler og holdt pusten store deler av boken. Anbefales virkelig!

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg leser ikke så ofte fysisk bok lenger, for jeg er nok litt ødelagt av å lese på «redaktør-måten», der jeg leter etter feil eller mangler. Så jeg hører kun på lydbok. Jeg elsker en skikkelig god krim om sommeren, så jeg har spart «Minnesota» av Jo Nesbø som jeg skal kose meg med når ferien begynner.

– Hvilke planer har du for sommeren?

– Jeg reiser til Naxos med min mann og mine to fine barn! Naxos er en nydelig gresk perle der vi virkelig skal koble av og nyte livet. Turkist hav, god mat og kvalitetstid sammen! Vi reiser også en tur til Oslo å feire min pappa som blir 80 år, det gleder jeg meg veldig til! Ellers blir det å nyte hagen og livet hjemme, har en 13 åring som spiller fotball – så en del av ferien går til å være heiende fotballmamma!

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Masse sol, mye is og mye dødtid. Jeg elsker å ikke ha noen planer, lese litt, gå en tur, bade og leve sakte.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Jeg elsker sommermat og grill! Min mann er en superkokk, og som mange menn er han glad i å grille. Grillede grønnsaker, fisk, kylling eller kjøtt blir aldri feil! Jeg lager tilbehøret – fargerike salater, gode dipper og poteter.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jan Thomas! Jeg hadde gleden av å jobbe som redaktør for ham på 3 av hans bøker, men det er så lenge siden – og jeg savner ham! Tror han er den varmeste og fineste forfatteren jeg noen gang har jobbet med.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg vil gi en stor blomsterbukett til Caroline Heitmann, markedssjefen i Norli! Både for at hun har støttet Skappel Books siden start og tør å satse på noen som går sin egen vei, og gjør ting annerledes. Men også for at hun er utrolig genuin, dyktig og engasjert i forfatterne og bøkene de utgir! Norli skal være glad de har henne!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville gitt mer midler til kulturrådet og NFFO, slik at flere som fortjente det fikk økt støtte i skrive – og utgivelsesprosessen. Det er dyrt å både skrive og utgi bok, så jeg ville helt klart investert her, slik at vi kan få nye, norske stjerner på forfatterhimmelen!

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Det er mange gode bøker jeg mener burde vært en del av pensum, bøker som kan forberede barn og unge på voksenlivet, og hjelpe dem gjennom en forvirrende og ofte følsom tid i livet! Disse bøkene synes jeg er veldig gode, på hver sin måte:

«Jenteboka: Ellen og Ninas guide til puberteten» av Nina Brochman.

«Ikke vær redd» av Anne Gunn Halvorsen

Og sist men ikke minst: «Helt deg» av Øystein Pølsa Pettersen, en bok til de unge om å ta kontroll på det de har kontroll på, å gi faen i resten.

Unge i dag sliter mer enn noensinne – så jeg skulle gjerne sett at pensum ble beriket med bøker som lærer dem noe om livet, valg, følelser og selvfølelse.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

«Agathe Skappel og Jeanette Karlsen topper boklista!»

Ha ha – dette er egentlig litt hemmelig enn så lenge, men jeg og min fine designer Jeanette Karlssen har noe stort på gang som avsløres snart, som jeg håper får litt oppmerksomhet hos Bok365!