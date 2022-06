– Dropp hele bokloven

– Slipp boken fri og la det bli konkurranse, sier Frisk-forlegger Anders Aasen Berget.

Vår Åpen høring-serie om den kommende bokloven ruller videre her på BOK365. Et klart flertall synes å være samlet rundt en lengre fastprisperiode – mer i tråd med de øvrige boklov-landene.

Men noen har også gått imot dette. Blant dem er Bonnier-sjef Alexander Even Henriksen: – En lang fastprisperiode kan ødelegge vekst-motoren i bokbransjen: strømming. Vi er så heldige å ha et format som gjør at omsetningen i bransjen vokser. Det er vanvittig om vi lager reguleringer som gjør strømmingen mindre relevant i konkurranse med aktører som Disney, podcaster og Tiktok, uttalte han sist uke til BOK365, og la til: – Jeg er ikke fremmed for å diskutere frie bokpriser, men jeg melder meg ut av debatten hvis jeg gjør det. Jeg opplever at det rett og slett ikke er aksept for å diskutere den, og da løser jeg heller billett til debatten ved å la fastpris være et premiss.

Vil gagne leserne

En som tar skrittet fullt ut er Anders Aasen Berget, forlagssjef i fremadstormende Frisk forlag, som har hatt en rekke salgssuksesser de siste par årene:

– Jeg mener vi burde slippe boken fri og droppe både boklov og bokavtalen slik den eksisterer i dag. La det bli konkurranse. Det vil gagne leserne først, men i neste rekke være sunt for bransjen. Det kan høres radikalt ut, men her lener jeg meg på forskningen, heller enn fagre ord og myter, sier Aasen Berget.

Myte og virkelighet



– La oss ta myten først: En bokavtale eller boklov skal føre til kulturelt mangfold og at forlagene tør å satse bredt. Bestselgerne skal subsidiere den smale lyrikken. Bokhandlerne skal konkurrere på kvalitet, arrangementer og bredt sortiment, heller enn å konkurrere på pris. Språket blomstrer. Befolkningen blir dannede, boklesende mennesker, sier Anders Aasen Berget.

Men ifølge Frisk-forleggeren er virkeligheten slett ikke slik i bokbransjen i dag:

– Norge har verdens høyeste bokpriser, og det selges stadig færre bøker. To store kjeder dominerer bokhandelen, og det er vanskelig å se at det kan bli mer bestselger-fokus enn det er allerede. En håndfull mennesker i kjedenes bokråd avgjør hva som skal presenteres og promoteres til det norske folk. Kjedene presser småforlagene så langt på marginer at de ikke har overskudd til å satse bredt.

– Ønsker ikke konkurranse

Anders Aasen Berget trekker også frem noen ferske saker som han mener har gitt bokbransjen noen stygge riper i lakken:

– De store forlagene kjiper ut og har ikke betalt forfatterne royaltyen de skulle hatt. I fjor ble de på nytt dømt for ulovlig samarbeid for å hindre konkurranse på distribusjonssiden. Dette er de samme forlagene som eier hele verdikjeden. De vil ikke ha mer konkurranse, og ønsker bokloven velkommen for å beholde status quo, sier Aasen Berget, og legger til: – Duopolet FS/SD på distribusjon [distributørene Forlagssentralen og Sentraldistribusjon] er nesten identiske i prising og tilbud – ingen av dem har noe synlig insentiv til å få fart på digitalisering, eller tilby bedre tjenester til de mindre forlagene. Samtidig går de med klokkerent overskudd hvert år. Småforlagene må hente ut salgstall og rapporter manuelt, og det er tungvint å holde forfatterne oppdatert så godt og så ofte som vi skulle ønske. Dette er altså realiteten med den bokavtalen vi allerede har.

«Skaden» har allerede skjedd



Frisk-forleggeren mener det absolutt kan være på sin plass å vurdere frie bokpriser, og at han også har forskningen på sin side når han hevder dette:

– Først og fremst: Effekten av både bokavtale/boklov og fripris er overvurdert. Det fører ikke til så store endringer som debatten tilsier. Videre: Bestselgere blir billigere, og smalere titler blir dyrere. Det høres umiddelbart ikke så bra ut. Men se litt nærmere på forskningen: kjøperne av smal litteratur er mer velstående enn gjennomsnittet, mens de som kjøper bestselgere, det er folk flest. Boklov og fastpris, som gjør smalere bøker billigere på bekostning av dyrere bestselgere, er i praksis en subsidiering av de rikeste, på bekostning av folk flest, sier Anders Aasen Berget, og legger til: – Andre effekter av å avvikle en bokavtale er at det kan føre til færre uavhengige bokhandlere, og mer kjededannelse. Det har allerede langt på vei skjedd i Norge, til tross for at vi har en bokavtale. På den positive siden, er det vist at fripris fører til mer konkurranse og lavere driftskostnader hos bokhandlerne. Det gjør det kanskje mulig for flere bokhandlere å overleve i distriktene.

– Slipp boken fri

En boklov vil beskytte eksisterende maktstrukturer i bransjen og hindre innovasjon. Det vil være overraskende hvis denne kartellvirksomheten, som er forbudt i alle andre bransjer, blir en lovfestet rettighet i Norge, sier Aasen Berget, og har følgende oppfordring til de som er involvert i boklov-prosessen:

– Slipp boken fri, la Konkurransetilsynet følge nøye med på det eksisterende oligopolet, og se det norske bokmarkedet få en ny vår.

Les også:

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies