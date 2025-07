Forfatternes lesetips for sommeren

Vi har spurt et knippe norske forfattere om hva som blir årets ferielektyre – og hvilke bøker de gjerne anbefaler videre.

Vet du ennå ikke hva du skal lese i sommer? Her kommer en rekke kvalifiserte tips.

Maren Uthaug:

– Jeg skal først og fremst lese «Hvit norsk mann» av Brynjulf Jung Tjønn. Sist jeg var i Norge, fikk jeg tak i boka «Kjøtt snakker ikke» av Agustina Bazterrica. Jeg synes den var så grenseoverskridende, hjernen min eksploderte hvert femte minutt. Hun er ikke oversatt til dansk i det hele tatt. Men jeg var nettopp i USA, så da kjøpte jeg de to andre bøkene hennes. Den siste skal jeg lese i sommer, og det gleder jeg meg veldig til. Bøkene hennes pirker bort i noe som er litt ubehagelig – om våre følelser, tanker, samfunn og sivilisasjon. Hva hvis vi bare skrur til litt på vante ting? Hva vil da skje? Sånt liker jeg veldig godt å lese.

– Har du noen lesertips for andre?

– Som sommerferielesning vil jeg si Lars Myttings «Søsterklokkene».

Det var den siste jeg tok med på ferie. Jeg åpnet første side og snakket ikke med noen før jeg var ferdig med den tredje boka. Det er en god historie, som er litt mystisk, og du blir litt klokere av å lese den. Jeg visste ingenting om stavkirker før jeg leste den. Mangler du noe å lese i sommerferien, så ta hele trilogien!

Tom Egeland:

– I sommer sparer jeg «Utskudd» av mine gode kolleger Jørn Lier Horst og Thomas Enger til ferien. Og så gleder jeg meg til Jan Ove Ekebergs «Barbarene fra nord», som kommer i august.

– Hvilke bøker anbefaler du leserne av Bok365?

– Jeg likte «Døde sjeler synger ikke» av Line Holm og Stine Bolther, som har overtatt Q-universet fra kreftsyke og mesterlige Jussi Adler-Olsen. Vil du ha en velskrevet og nærmest filosofisk spenningsroman helt utenom det vanlige, anbefaler jeg «Anomalien» av Hervé Le Tellier. Foretrekker du mørk, klassisk krim? «Sort messe» av John Dickson Carr er et aldri så lite mesterverk.

Jan Kjærstad:

– Jeg har fire skjønnlitterære bøker liggende klare: «Tomhet och ömhet» av Isabella Nilsson, «Question 7» av Richard Flanagan, «All Fours» av Miranda July og det tredje bindet i «Josef og hans brødre» av Thomas Mann, det som heter «Josef i Egypt». Mens andre menn er opptatt av Romerriket, hehe, blir jeg aldri ferdig med det gamle Egypt.

– Har du kanskje noen bøker å anbefale leserne av Bok365?

– Jeg anbefaler gjerne «Blomstret eller brent», Bendik Wolds ferske bok om Thomas Mann. Nye og overraskende vinkler inn på dette viktige forfatterskapet.

Maja Lunde:

– Sommer er sluketid og det går med noen bøker hver eneste uke. Øverst i bunken akkurat nå ligger Tommy Oranges «Villfarne stjerner», Lisa Ridzéns «Tranene flyr mot sør» og Ola Innsets «Kampen om verdiene». I tillegg skal jeg lese Trygve Brattelis «Fange i natt og tåke», om hans tid i konsentrasjonsleir. Vi skal besøke leiren hvor Bratteli satt nå i juli. – Har du kanskje noen bøker å anbefale leserne av Bok365? – Rebecca Makkais «Vi var de håpefulle» er en stor amerikansk pageturner som jeg varmt kan anbefale. For de som liker sakprosa går jeg virkelig god for Facebook-varslerens Sara Wynn-Williams «Careless People». Den svenske Lisa Röstlunds «Norgesparadoxen» er heller ikke dum, hvis man orker å se landet vårt og oljepolitikken gjennom svenske briller. Det er ikke akkurat vakkert. Liker man glemte klassikere er Gwendolyn Brooks’ «Maud Martha» en skikkelig perle.

Brynjulf Jung Tjønn:

– I sommar skal eg blant anna lese «Menn som nesten elska meg» av Katrine Sele. Det er ei bok som allereie har fått litt merksemd, om det å prøve å finne kjærleiken i vaksen alder. Sele har skrive fleire gode sakprosabøker tidlegare, men er no for første gong personleg. Eg har store forventningar til denne boka. Mot slutten av sommaren skal eg lese ei anna sakprosabok, nemleg debuten til AUF-leiar Gaute Børstad Skjervø, «Ingenting blir som før». Han overlevde Utøya 22. juli og blei etterpå ufrivillig ekspert på ekstremisme og fascisme. Han har imponert meg som svært dyktig og modig politikar, og ser fram til å lese det han har skrive. Elles dumpa boka «Heimkomst» av Odd Vegard Paulsen i postkassa mi for ei tid tilbake. Det virkar som ei spanande debut, som eg skal prøve å få lest i løpet av sommaren.

– Har du kanskje noen bøker å anbefale leserne av Bok365?

– Når det gjeld tilrådingar, så virkar det i desse dagar minst like viktig som før å tilrå bøkene til Sumaya Jirde Ali, Kathrine Nedrejord, Camara Lundestad Joof og Yohan Shanmugaratnam. Eg vil også tilrå «Jenter som meg» av Bibi Fatima Musavi. Ei knallsterk debutbok om det å vekse opp mellom to kulturar.

Hilde Lindset:

– I sommer har jeg igjen tenkt å begynne på «Sporet av den tapte tid» av Marcel Proust, det skal skje langsomt, det skal være grønt og det skal ta tid.

– Har du kanskje noen bøker å anbefale leserne av Bok365?

– Mine bokanbefalinger: «Sjelden fugl» av Guadalupe Nettel, «De nærmeste» av Janus Kramhøft, «All kjærlighets begynnelse» av Judith Hermann, «Mine dokumenter» av Alejandro Zambra og «Hvordan ser et liv ut hvis man ikke har nok kjærlighet» av Maria Zennström – ikke først og fremst fordi de handler om det de gjør, men fordi de er skrevet slik de er.

Hans Olav Lahlum:

– Jeg har nettopp skrevet ferdig en anmeldelse av historikeren Nikolai Brandals nye bok «Solidaritet i en ny tid», og holder på med en anmeldelse av Eva Fretheims krimroman «Papirdukkene». Leser denne uken journalisten Emil Erstads nye bok om statsminister Jonas Gahr Støre, samt Ulrik Høisæthers spenningsroman «Den lange hevnen». Håper mellom skriveøktene å få lest et titalls titler til i sommer.

– Har du kanskje noen bøker å anbefale leserne av Bok365?

– For politisk interesserte tar jeg sjansen på å forhåndsanbefale historikeren Tore Lis biografi om tidligere statsminister Odvar Nordli, som skal komme mot slutten av sommeren. Eva Fretheim er den mest spennende utfordreren til de vanlige bestselgerne i klassen for krim, men de siste romanene til godt etablerte forfattere som Kurt Aust, Sven Petter Næss og Marit Reiersgård fortjener også et større publikum enn de har fått.

Hilde Østby:

– I sommer skal jeg tilbringe mye tid ved havet! Så jeg skal lese Virginia Woolfs romaner «Til fyret» og «Bølgene», begge oversatt av Merete Alfsen. Også må jeg lese en bok om igjen: «Havet -deg jeg alltid kommer tilbake til» av Anna Fiske: det er en så vakker bok om sorg og ensomhet og om en mor. Også har jeg nettopp begynt på Selva Almadas bok «Døde jenter», oversatt av Bente Lodgaard: den er en altså fullstendig briljant true crime. Innimellom skal jeg lese Endre Rusets vakre diktsamling «Stjålet venn» og Kjersti Bjørkmos «Hadde du bodd her hadde du vært hjemme nå», for poesi må man ha! Også må jeg lese Matilda Gustavssons «Klubben en gang til», om Nobelakademiets #Metoo-skandale, bare fordi jeg skal skrive noe som minner om det, det neste året. Og jeg må lese mye filosofi og psykologi om identitet, siden jeg også skriver en bok om identitet som kommer neste år. Og så tok jeg med meg Hiromi Mawakamis bok «Merkelig vær i Tokyo» fra forlaget mitt, Press, og så fikk jeg Rebecca Makkais bok «Vi var de håpefulle» av det andre forlaget mitt, Kagge, og begge de bøkene er jeg veldig nysgjerrig på. I tillegg lånte jeg «Veggen» av Marien Haushofer, som min gode venn Anna Fiske likte godt, og jeg stoler på henne. Ja, det bør jo holde en stund, når jeg bare har tre uker ferie.