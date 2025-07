Bestselgere uke 28

BESTSELGERLISTA: Sommerfreden hersker på listene. Vi gleder oss samtidig over Thomas Mann.

Jørn Lier Horst og Thomas Enger topper den skjønnlitterære lista hos begge kjedene, samtidig som Annette Dragland tar hånd om sakprosa.

På barn og ungdom ligger Jakob Martin Strid øverst hos Norli, men dupper litt hos ARK. Kanskje er det tid for påfyll i hyllene? Den fantastiske bussen til en pris av nesten 1 000 kr, nærmer seg 10 000 i opplag. Nye opplag kommer neppe før i slutten av august.

Vi fortsetter å glede oss over at ærverdige Thomas Mann (1875-1955) er helt oppe på åttende plass hos Norli. Novellesamlingen Døden i Venezia ble senest oversatt til bokmål av Per Qvale i 2013, men foreligger nå for første gang på nynorsk i Geir Pollens oversettelse. Dette på klassikerserien til det lille Vestlandsforlaget Skald. Bokanmelder Knut Hoem hos NRK omtaler boka som «Den ultimate sommar­boka.»

Når vi først er inne på Thomas Mann, er det all grunn til å minne – bestselger eller ikke – om Bendik Wolds nylig utkomne Blomstret og brent – Thomas Manns krig (Gyldendal). Anmelder Frode Helmich Pedersen i Morgenbladet skriver:

Det slår meg i grunnen gang på gang når jeg leser kommentarlitteratur: At dens fremste oppgave er å inspirere leseren til å vende tilbake til originalverket med fornyet glød. Dette er for min del også effekten av Wolds bok om Thomas Mann, og høyere ros kan jeg ikke gi ham. Boken er dessuten velskrevet, gjennomarbeidet, opplysende – og den fortjener mange lesere. Også slike som foreløpig aldri har lest en eneste bok av Thomas Mann.

Bestselgerlister for uke 28

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 28 – 2025

1 Horst, Jørn Lier - Thomas Enger Utskudd Bonnier 2 Adler-Olsen, Jussi mfl. Døde sjeler synger ikke Kagge 3 Torgersen, Nikolai Gater jeg har levd Aschehoug 4 Nesbø, Jo Minnesota Aschehoug 5 Ernst, Linea Maja Kun til navlen Gyldendal 6 Ahnhem, Stefan Generasjon null Aschehoug 7 De la Motte, Anders mfl. Mysteriet på Capri Kagge 8 Perrin, Valérie Tata Cappelen Damm 9 Engman, Pascal Ingen Gyldendal 10 Bjørk, Samuel Bomberen Bonnier

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 28 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Dragland, Annette Hele deg Dr. Dragland 2 Holte, Martin Bech Landet som ble for rikt Kagge 3 Robbins, Mel Let them-teorien Aschehoug 4 Gibson, Lindsay C. Voksne barn av følelsesmessig umodne forldre Akademius 5 Greene, Robert Makt Akademius 6 Fatland, Erika Sjøfareren Kagge 7 Vasstrand, Jørgine Massa Råsterk på et år Cappelen Damm 8 Nguyen, Joseph Ikke tro på alt du tenker Bonnier 9 Lindberg, Fedon Kampen mot kreft Gyldendal 10 Dehli, Lars Hvem er du? Gyldendal

Topp 10 – Ark – Barn og unge – Uke 28 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Sotberg, Victor Skyggene Bonnier 2 Horst, Jørn Lier Jakten på samuraisverdet Bonnier 3 Horst, Jørn Lier Operasjon Romvesen Bonnier 4 Tummy time! Fontini 5 Strid, Jakob Martin Den fantastiske bussen Vigmostad & Bjørke 6 Karlsen, Christian Fotballskills Egmont 7 Næsheim, Knut Nam, nam Fantus Vigmostad & Bjørke 8 Rørvik, Bjørn F; Moursund, Gry Bokstavtyven Troll Cappelen Damm 9 Kirby, Katie Lottie Brooks' katastrofale klassetur Bonnier 10 Paradis, Anne 100 ord Gyldendal

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 28 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Horst, Jørn Lier - Thomas Enger Utskudd Bonnier 2 Adler-Olsen, Jussi mfl. Døde sjeler synger ikke Kagge 3 Torgersen, Nikolai Gater jeg har levd Aschehoug 4 Ernst, Linea Maja Kun til navlen Gyldendal 5 Nesbø, Jo Minnesota Aschehoug 6 Ahnhem, Stefan Generasjon null Aschehoug 7 Perrin, Valérie Tata Cappelen Damm 8 Mann, Thomas Døden i Venezia Skald 9 Viken, Guri Idsø Krakk Aschehoug 10 Bjørk, Samuel Bomberen Bonnier

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 28 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Dragland, Annette Hele deg Dr. Dragland 2 Holte, Martin Bech Landet som ble for rikt Kagge 3 Olaussen, Marie Hjelp, jeg flytter hjemmefra Cappelen Damm 4 Robbins, Mel Let them-teorien Aschehoug 5 Fatland, Erika Sjøfareren Kagge 6 Greene, Robert Makt Akademius 7 Innset, Ola Kampen om verdiene Manifest 8 Vasstrand, Jørgine Massa Råsterk på et år Cappelen Damm 9 Nguyen, Joseph Ikke tro på alt du tenker Bonnier 10 Engvik, Thea Hvilken vin til hva Cappelen Damm

Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 28 – 2025