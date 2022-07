«Jobbferie» i Oslo

DAGENS SOMMERGJEST: Julia Kleppestø skal holde fortet i Gyldendals salg- og markedsavdeling denne sommeren.

Julia Kleppestø gikk Fagskolen for bokbransjen 2019/2020, og har akkurat fullført master i litteraturformidling (UiO) med oppgave om BookTok, og jobber nå som informasjonsansvarlig hos Gyldendal Litteratur. Her har hun ansvar for kommunikasjonen rundt forlagets barnebøker – og på spørsmål om hvilken barnebok alle barn burde lese denne sommeren vet hun hvilken hun vil fremme:

– Det er veldig vanskelig å svare på, i og med at det er så mange forskjellige gode bøker til forskjellige aldersgrupper. Skal jeg likevel trekke fram én, så må det bli Julia Kahrs Familien Brattbakk. Det er en helsprø, morsom, spennende og fantastisk bok som jeg selv hadde elsket som barn (og elsker nå).

– Hvor tilbringer du ferien?

– Denne sommeren blir til stor del en «jobbferie». Jeg har allerede hatt en magisk uke i Hellas i starten av juni, og så skal jeg en uke til familiehytta i Sverige i slutten av juli. Men ellers skal jeg holde fortet i Gyldendals salg- og markedsavdeling – så det blir nok både en del kontortid, samt noen (forhåpentligvis) solrike dager på hjemmekontor i hagen.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Bading! En sommerferie er ikke komplett uten MYE bading, aller helst fra svaberg eller brygge, gjerne med en god bok og gode venner på slep.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste boken så langt i år for meg er nok uten tvil Et lite liv av Hanya Yanagihara – en sjeldent god leseopplevelse som tok meg med storm. Nå ligger Sangfugler av Christy Lefteri øverst i bunken, den gleder jeg meg veldig til, men det kan fort endres hvis jeg ser noe annet som frister i øyeblikket.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Jeg håper for all del at verden slipper en bok om mitt liv, men hadde den eksistert så hadde tittelen vært Et vidunderlig vanlig liv (helt klart inspirert av Hanya, ja).

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Det må bli automatisk fraværsmelding, men med en liten mailsjekk fra stranden eller tre. Jeg har stor respekt for at fritid – men kontrollmennesket i meg sliter litt med å slippe helt taket på innboksen. Denne sommeren har jeg jo heller ikke stort annet valg (uten at jeg er spesielt lei meg for det).

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En sommersalat og saftig, marinert, grillet kylling. Det skal være mye fetaost, fersken, jordbær og annet snadder. Sier ikke nei takk til en god sommerdrink for å toppe det hele heller.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Veldig vanskelig spørsmål. Kanskje Kongen? Han virker utrolig morsom, sjarmerende og klok og har sannsynligvis noen gode historier å fortelle.

– Ditt beste ferieminne?

– Det må ha vært på seiltur i Middelhavet i 2019. Vi hadde ankret opp i en vik ved en ubebodd øy og våknet til verdens vakreste soloppgang over krystallklart, turkist vann – jeg følte meg som verdens heldigste som fikk se akkurat det, akkurat der, akkurat da.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det er mange som hadde fortjent en blomsterbukett, men jeg tror den må gå til min masterkompanjong Mira Mack Omdahl, som nå er manusredaktør i Aschehoug. Vi leverte masteroppgaven vår om «BookTok» den 1. juni, og begge går nå inn i sommeren godt plassert på jobb i bokbransjen – noe jeg tror ingen av oss hadde trodd skulle skje med det første. Selv om vi jobber på hver vår side av Sehesteds plass fortjener hun uten tvil en fin blomst å sette på det nye kontoret.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Boklov er vel en god plass å starte?

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– «Barne- eller ungdomsbok fra Gyldendal topper bestselgerlisten for femte uka på rad!»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Dere kunne jo ha spurt om favoritt-leseplass, for eksempel. Svaret er i hengekøya under lindetreet på hytta, der har mang en bok blitt slukt opp gjennom åra.