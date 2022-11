Husk pensumboken. Husk fastpris.

DEBATT: Lars Mausethagen i Fagbokforlaget kommer med en bønn i innspurten til Bokloven: – La oss ikke rasere den salgskanalen i Norge som er viktigst for pensumboken; studentbokhandelen.

I disse dager renner svarene på høringsforslaget til boklov inn. Mye har vært skrevet og mye har vært sagt. En bønn før fasiten foreligger: La oss ikke rasere den salgskanalen i Norge som er viktigst for pensumboken; studentbokhandelen.

Fysisk bokhandel er kritisk for å opprettholde utbredelsen av pensumboken i Norge. Fastpris er viktig for alle våre fysiske bokhandlere. Det gjelder skjønn- og generell litteratur. Det gjelder også i aller høyeste grad for pensumlitteraturen.

Husk pensumboken. Ta den inn i lovens virkeområde. Behold fastprisen.

Velsmurt studentbokhandel

Vi har et særdeles velfungerende distribusjonsnett for pensumbøker i Norge. Kanskje Europas beste. Studentbokhandelen bidrar med kompetanse og nettverk som vi er helt avhengige av. Hvert eneste år er Norges studentbokhandlere i kontakt med nær sagt alle forelesere på universitetene og høgskolene landet rundt.

De er garantisten for at studentene får det pensumet de skal ha på riktig tidspunkt. De bidrar med tips til forelesere som skal bytte ut pensumet sitt og de bidrar i aller høyeste grad til å holde salget så høyt som mulig på hver enkelt tittel ved å være tett på studentene og tett på foreleserne.

Det er ingen andre som har den samme totale oversikten over norsk pensum.

Det er ingen andre som løpet av et år er i kontakt med nær sagt alle studenter og forelesere i Norge.

Det er ingen andre som kan snakke med forelesere og studenter med den uavhengige kredibiliteten som bokhandel kan.

Det er ingen andre som leverer pensumboken til studentene med samme presisjon.

Studentbokhandelens tilstedeværelse gjør at flere studenter leser pensum. Tilstedeværelse øker salg, i bokbransjen som i de fleste andre markeder. Dette salget er forlagene og forfatterne avhengige av for å fortsette å utgi gode, norske pensumbøker. Dette salget er det norske fagspråket avhengig av for å overleve i konkurransen mot engelsk.

For at studentbokhandelen skal overleve er de avhengig av fastpris på fagbøker i Norge. Tro det eller ei, men den ekstra marginen som fastprisen bidrar med er viktig for studentbokhandelen. Ikke litt viktig, men leve eller dø – viktig.

Fastpris til hinder for digital innovasjon?

Så er det selvsagt slik at læremidlene for høyere utdanning i større grad skal digitaliseres. Det kommer og det er bra! Studentene fortjener gode digitale læremidler. Innovasjonsevnen i norsk forlagsbransje og i norske ed tech-bedrifter er stor og de digitale læremidlene for høyere utdanning er ikke avhengig av fripris. Ta en titt over gjerdet til skjønnlitteraturen, ta en titt på noe av det som allerede er laget av digitale læremidler for høyere utdanning. Det er fullt mulig å digitalisere i et fastprismarked.

Uavhengig av den digitale utviklingen, den trykte boka vil i mange år fremover være et viktig læremiddel i høyere utdanning. Å fjerne fastprisen på pensumbøker blir som å skyte seg i det ene benet – vi håper det digitale benet i fremtiden blir litt sterkere, men det er nå en gang bedre å ha to ben på veien dit.

Gode pensumbøker er et samarbeid mellom forfatterne, forlagene, bokhandel og undervisningsstedene. Fastprisen er olje i dette systemet. Ikke fjern fastprisen for pensumbøker. Ikke raser garantisten for at studentene får og leser pensumboken; studentbokhandelen.

Husk pensumboken. Husk fastpris.

LARS MAURSETHAGEN, SALGS- OG MARKEDSSJEF, FAGBOKFORLAGET.