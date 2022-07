Styrker feelgood-redaksjonen

Gyldendal styrker bemanningen og satser stort på underholdningslitteraturen. Victoria Jelsø Selbæk går over i rollen som innholdsmarkedsfører for feelgood-segmentet.

– Underholdningslitteraturen er et viktig satsningsområde for oss, konsumet er økende. Treffsikker og unik innholdsproduksjon rundt våre forfattere og deres innhold er sentralt for å lykkes med dette arbeidet. Med Victoria sin bakgrunn og erfaring blir det spennende tider fremover innenfor feelgood-segmentet, sier kommersiell direktør i Gyldendal, Nina Wergeland.

Gyldendal ser behovet for å intensivere arbeidet med å nå ut til målgruppen for underholdningslitteratur.

Innholdsmarkedsføreren skal være med å utvikle dette arbeidet, og skal jobbe målrettet med utgivelsene – både i fysiske og digitale formater, sammen med det allerede sterke teamet i oversattredaksjonen. Stillingen omfatter pressearbeid, innholdsproduksjon og markedsføring.

Gleder seg til fortsettelsen

– Dette er veldig stas! Det blir spennende å få bli med på offensiven som Gyldendal går i gang med på dette feltet. Jeg har hatt fem kjempefine år i Gyldendal, og ser frem til å fortsette å løfte den utenlandske litteraturen for norske lesere, nå i et enda spissere segment. Vi har store ambisjoner for høsten, og alt som kommer etter, sier Victoria Selbæk.

Forlagssjef Cathrine Bakke Bolin gleder seg også til fortsettelsen:

– Victoria har jobbet som pr- og informasjonsansvarlig for oversatt skjønnlitteratur siden 2017. Hun kjenner redaksjonen og feelgood-feltet godt, er drivende dyktig og lidenskapelig opptatt av underholdningslitteraturen. Vi som har jobbet tett med henne vet hvilken kraft hun er og hva hun får til på vegne av bøkene og forfatterne våre. Vi gleder oss til å få henne på laget.