Bestselgere uke 26

BESTSELGERLISTA: Sist uke gikk Jørn Lier Horst og Thomas Enger til topps hos ARK. Denne uka følger Norli.

Sommeren er over oss. Det er relativt små endringer på listene. Nå må vi vente til høstparten for de større lanseringene. Samtidig er det høysesong både for strømmetjenestene og for pocketbøker.

Thomas Enger og Jørn Lier Horst er tett fulgt av sykdomsforfulgte Jussi Adler-Olsen som har måttet hente hjelp for å fullføre sin seneste roman. Adler-Olsen har solgt over 32 millioner bøker i sin krimserie om Avdeling Q. Sist uke besøkte han Norge.

På sakprosa er det Annette Dragland som regjerer i begge kjedene.

På barne- og ungdomsbok må Jakob Martin Strid abdisere hos ARK, kanskje er lageret atter tomt? Inn på førsteplass rykker dermed Victor Sotberg.

Morsomt er det å finne ærverdige Thomas Mann (1875-1955) helt oppe på femte plass hos Norli. Novellesamlingen Døden i Venezia ble senest oversatt til bokmål av Per Qvale i 2013, men foreligger nå for første gang på nynorsk i Geir Pollens oversettelse. Dette på klassikerserien til det lille Vestlandsforlaget Skald.

Bestselgerlister for uke 26

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 26 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Horst, Jørn Lier - Thomas Enger Utskudd Bonnier 2 Adler-Olsen, Jussi mfl. Døde sjeler synger ikke Kagge 3 Torgersen, Nikolai Gater jeg har levd Aschehoug 4 Nesbø, Jo Minnesota Aschehoug 5 Ahnhem, Stefan Generasjon null Aschehoug 6 Bjørk, Samuel Bomberen Bonnier 7 De la Motte, Anders mfl. Mysteriet på Capri Kagge 8 Perrin, Valérie Tata Cappelen Damm 9 Ernst, Linea Maja Kun til navlen Gyldendal 10 Engman, Pascal Ingen Gyldendal

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 26 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Dragland, Annette Hele deg Dr. Dragland 2 Robbins, Mel Let them-teorien Aschehoug 3 Holte, Martin Bech Landet som ble for rikt Kagge 4 Lindberg, Fedon Kampen mot kreft Gyldendal 5 Vasstrand, Jørgine Massa Råsterk på et år Cappelen Damm 6 Wernø, Johanne Nordby Kaninen har stått opp Cappelen Damm 7 Fatland, Erika Sjøfareren Kagge 8 Greene, Robert Makt Akademius 9 Dehli, Lars Hvem er du? Gyldendal 10 Bratlie, Sigrid Mysteriet i Wuhan Kagge

Topp 10 – Ark – Barn og unge – Uke 26 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Sotberg, Victor Skyggene Bonnier 2 Tummy time! Fontini 3 Strid, Jakob Martin Den fantastiske bussen Vigmostad & Bjørke 4 Karlsen, Christian Fotballskills Egmont 5 Horst, Jørn Lier Jakten på samuraisverdet Bonnier 6 Lyng, Sandra Lykke til på skolen, Corny! Gyldendal 7 Næsheim, Knut Nam, nam Fantus Vigmostad & Bjørke 8 Horst, Jørn Lier Operasjon Romvesen Bonnier 9 Paradis, Anne 100 dyr Gyldendal 10 Kirby, Katie Lottie Brooks' katastrofale klassetur Bonnier

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 26 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Enger, Thomas; Horst, Jørn Lier Horst Utskudd Bonnier 2 Adler-Olsen, Jussi; Bolther, Stine; Holm, Line Døde sjeler synger ikke Kagge 3 Torgersen, Nikolai Gater jeg har levd Aschehoug 4 Ahnhem, Stefan Generasjon null Aschehoug 5 Mann, Thomas Døden i Venezia Skald 6 Nesbø, Jo Minnesota Aschehoug 7 Bjørk, Samuel Bomberen Bonnier 8 Perrin, Valérie Tata Cappelen Damm 9 Colgan, Jenny Kjærlighet på pinner Gyldendal 10 Moore, Liz Guden over skogene Aschehoug

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 26 – 2025

Forfatter Tittel Forlag 1 Dragland, Annette Hele deg Dr. Dragland 2 Holte, Martin Bech Landet som ble for rikt Kagge 3 Robbins, Mel Let them-teorien Aschehoug 4 Desjardins, Lorelou How to be Norwegian A frog in the fjord Publishing 5 Vasstrand, Jørgine Massa Enda sterkere på et år Cappelen Damm 6 Lindberg, Fedon Kampen mot kreft Gyldendal 7 Vasstrand, Jørgine Massa Råsterk på et år Cappelen Damm 8 Wernø, Johanne Nordby Kaninen har stått opp Cappelen Damm 9 Aas, Kåre Reidar Diplomati i en verden som brenner Vigmostad Bjørke 10 Bævre, Anniken Sjukt digg baking Egmont

Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 26 – 2025