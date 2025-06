Allmennbok: Bonnier passerer Aschehoug

BRANSJESTATISTIKKEN 2024: For første gang er Bonnier Norsk Forlag tredje størst på allmennbok. Kagge vokser også, men fordelingen av de vertikal-eide strømmeinntektene skaper store forskjeller.

Med nedgang i fagbok- og læremiddelmarkedene, blir allmennbok-markedet viktigere for forlagene. Allmennbok innbefatter sakprosa, skjønnlitteratur, billigbok og inntekter fra strømmetjenestene. Totalt summerer Forleggerforeningens medlemsinntekter seg til nesten 1,7 milliarder kroner.

Cappelen Damm dominerer

Cappelen Damm er suveren størst med en netto forlagsomsetning på litt over 600 millioner kroner.

Dette gir en markedsandel på 35 prosent, selv med et omsetningsfall på 6 millioner i 2024.

Nummer to på lista er Gyldendal med 270 millioner kroner, under halvparten av konkurrenten.

Den noe overraskende, nummer tre er for første gang Bonnier Norsk Forlag som passerer ærverdige Aschehoug med en omsetning på 162 millioner.

Aschehoug følger med 153 millioner, mens Kagge skygger tett med 149 millioner. Her skylder vi selvsagt å gjøre oppmerksom på at Aschehoug eier litt over 90 prosent av aksjene i Forlaget Oktober (43 millioner).

Vigmostad&Bjørke er ikke medlem av Forleggerforeningen og oppgir derfor ikke tall, men vi har liten grunn til å tro at forlaget ville ha blandet seg helt i tet for fjoråret.

Sakprosa – Kagge topper voksen

Imponerende nok inntar Kagge førsteplassen på sakprosa for voksne. Erika Fatlands bestselgende Sjøfareren, ble i fjor solgt i 60 000 eksemplarer, og er en viktig forklaring på fremgangen. Kagge klokket med dette inn 93 millioner kroner fra denne bokgruppa, 10 millioner mer enn året før.

Cappelen Damm måtte her erfare en nedgang på 11 millioner til 83 millioner, og ble med dette passert av Kagge.

Skjønnlitteratur voksen – Cappelen Damm suveren

Bokgruppa for voksen skjønnlitteratur domineres av Cappelen Damm. Markedsandelen er her så høy som over 40 prosent (331 millioner kroner).

Her skurrer det kanskje likevel litt i et konkurranseperspektiv at forlaget som eier 50 prosent av landets suverent største strømmetjeneste, Storytel, henter en 53 prosents markedsandel (202 millioner kroner) nettopp innen strømmesegmentet. Dette er mer enn tre ganger høyere enn nummer to, Gyldendal med 66 millioner, noe som selvsagt gjør at de samlede inntektene innen dette segmentet tilter i favør av Cappelen Damm.

Cappelen også øverst på litteratur for barn

Cappelen Damm imponerer også innen bokgruppa for barn. Her er inntektene 175 millioner kroner, hvilket gir en markedsandel på 41 prosent. Også her vil strømmeinntektene kunne ha gitt betydelige utslag.

Gyldendal er runner-up, men har under halvparten av inntjeningen til storebror (84 millioner).

Som på pocket (billigbok)

Cappelen Damm er også øverst på billigbøker. Her er imidlertid ikke markedsandelen (30 prosent) like knusende. Inntektene summerer seg til 75 millioner kroner. Nærmeste konkurrent er her Bonnier med nesten 50 millioner i inntekt og en markedsandel på nesten 20.

Hele bransjestatistikken kan du lese her.