Ti bøker om klima

TI PÅ TIRSDAG: Nylig ble FNs klimatoppmøte (COP27) avholdt i Egypt. Her er ti aktuelle bøker som på hvert sitt vis drøfter klimakrisen.

– Under dagens politikk er verden på vei mot 2,8 graders oppvarming innen slutten av århundret, varslet FNs generalsekretær António Guterres forrige uke. Det er liten tvil om at det er store forventninger fra mange hold rundt hva de rundt 200 landene kan bidra med for å løse klimakrisen og redde klodens fremtid.

I denne ukens «Ti på tirsdag» tar vi derfor for oss aktuelle bøker som kan gi oss innsikt i klimakrisen, hva som vil skje hvis vi fortsetter som vi gjør, og kanskje enda viktigere – hvilke muligheter og løsninger som finnes.

Greta Thunberg: Klimaboka (Cappelen Damm)

I Klimaboka har Greta Thunberg samlet tekster av over hundre eksperter, forfattere og aktivister for å gi oss kunnskap og grep for å bekjempe klimakatastrofer. I boka deler Thunberg også sine egne historier om å demonstrere og avdekke grønnvasking rundt om i verden.

Dagbladets anmelder Andreas Wiese trillet terningkast seks og mener dette er årets viktigste bok. NRKs anmelder Ola Hegdal var mer skeptisk og mener «Greta Thunberg viser oss en klima­bevegelse i ferd med å radikaliseres».

Maja Lunde: Drømmen om et tre (Aschehoug)

Med Drømmen om et tre avslutter Maja Lunde sin kvartett om natur og klima. Samlet har disse fire romanene blitt et av de store verkene i nyere norsk litteratur og blant Norges fremste litterære eksportartikler.

I Bok og samfunn (5/22) omtaler klimaforsker Bjørn Samset boka slik: «Maja Lundes scenarier er godt forankret i kunnskap. Alt det hun skisserer her kan skje i virkeligheten, som følge av klimaendringer og overforbruk av natur og ressurser.»

Nora Dåsnes: La skogen leve (Aschehoug)

La skogen leve! er en frittstående oppfølger til suksessen Ti kniver i hjertet (2020), som Dåsnes nylig ble tildelt Nordisk råds pris for barne- og ungdomslitteratur for.

Her får vi en historie om å være stor nok til å forstå hva som må gjøres, men for liten til å bli tatt på alvor. «Denne tegneserien for barn maner til sivil ulydighet. Det er så jeg får lyst til å bli aktivist selv.» skriver Anne Cathrine Straume i NRK. «La skogen leve! ligger an til å bli en av høstens storslagere og Nora Dåsnes har etablert seg som en av de viktigste barnebokstemmene våre» skriver Kristine Isaksen i VG.

Jens Liljestrand: Selv om alt går til grunne (Gyldendal)

Den svenske forfatteren Jens Liljestrand skriver her om mennesker som må finne sin vei når virkeligheten rakner og undergangen er blitt hverdag.

Det nordlige Sverige står i flammer, og byer og tettsteder evakueres. Familier splittes i kaoset som oppstår. Den planlagte reisen til Thailand virker som en fjern drøm. Klimakrisen blir plutselig reell, en eksistensiell katastrofe som ingen slipper unna. Livet fortsetter likevel på mange måter som før, med tenåringsforelskelser, ekteskapshavarier, identitetskriser og foreldreopprør.

Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen: Etikk i klimakrisens tid (Res Publica)

De to forfatterne av Etikk i klimakrisens tid, Arne Johan Vetlesen og Jan-Olav Henriksen, tar opp dilemmaet vi strever med rundt klimakrisen: Vi vet hva som kan motvirke klimakrisen, men vi gjør likevel ikke det som trengs. Forfatterne stiller kritiske spørsmål som handler om vår moralske utfordring i tiden vi lever i.

NRKs anmelder Ola Hegdal mener at forfatterne her «prøver å vise hvordan vi bør gjøre grønne valg, men vipper litt for ofte over i dydsposering». DNs anmelder Varg Lukas Folkman mener forfatterne beskriver «sitt eget perspektiv godt og overbevisende, men for et mer helhetlig syn på den brede klimadebatten må man se andre steder».

Reidar Müller: Ild og is. En kort innføring i klimaets historie (Aschehoug)

Her tar Reidar Müller for seg jordens dype klimahistorie og ser på hva hva den kan fortelle oss om fremtiden. Jordens klima har aldri vært stabilt. Kloden har vekslet mellom å være et drivhus og et ishus. I historisk tid har klimaet bidratt til sivilisasjoners vekst og fall. Utfordringen i vår tid er at klimaet endres så ekstremt raskt.

Müller deler fakta, vitenskapshistorie og ny forskning i et forsøk på å gi oss bedre bakgrunn for å forstå den klimakrisen vi står overfor i dag.

«Müller har en unik tverrfaglig oversikt og han er oppdatert. At han i tillegg skriver så lett og fengende, gjør at dette blir kanskje den beste klimaboken du kan lese i dag. Han minner leseren om at man ikke skal tro man vet nok om klima. For det gjør man garantert ikke.» skriver Bjørn Vassnes i Klassekampen

Bjørn H. Samset: 2070 (Cappelen Damm)

Dette er en klimabok der en av Norges mest toneangivende klimaforskere tar sikte på å vise hvordan vi er havnet i dagens situasjon.

Samset forklarer her vitenskapen og klimasystemene vi må forstå. Han viser oss hvor ille det kan gå hvis vi ikke handler, og han gir oss et kart for veien videre. Men aller først må vi lære å snakke sammen utfra en felles kunnskap – uten å gå i skyttergravene.

«Jeg kan ikke huske sist jeg leste en klimabok som skisserer opp så store rom for mulige og realiserbare endringer.» skrev Siri Lindestad i Forskerforum

Boka ble utgitt i 2021 og er aktuell i pocket-utgave.

Ole Mathismoen og Jenny Jordahl: 20 greier du bør vite om miljøvern (Ena)

Ena forlag har samlet de beste stripene om miljøvern fra bestselgeren Grønne greier og oppfølgeren Ville greier. I en tidsriktig gjenbruksbok har forlaget dermed satt disse stripene sammen med nyttig og viktig informasjon.

Ole Mathismoen er blant Norges fremste miljø- og klimajournalister, med flere bøker om miljøvern bak seg. Jenny Jordahl er prisvinnende illustratør, tegneserieskaper, grafisk designer, blogger og forfatter.

Kirsti Blom: Miljøgifter i Arktis (SolumBokvennen)

I denne boka for barn får vi se hvordan forskerne arbeider og lære om miljøgiftene som skadelige for mennesker og dyr.

Helt oppe på Svalbard, hundrevis av mil fra nærmeste kjemiske fabrikk, jakter forskere fra mange land på nye og gamle miljøgifter. Der tar de prøver av pels og fjær, blod og spekk.

Vinder fra sør frakter miljøgifter nordover mot Nordpolen. Når det regner og snør, faller de i havet og fester seg til små planteceller. Smådyr spiser dem. De blir mat for større dyr. Til slutt ender de opp i isbjørnen som er blitt et av de mest forurensede pattedyrene på landjorda.

Det er forfatteren Kirsti Blom og forskeren Geir Wing Gabrielsen som står bok boka.

Dag O. Hessen: Verden på vippepunktet (Res Publica)

Ikke en bok fra i år, men er likevel høyst relevant. For denne boka ble forsker Dag O. Hessen tildelt Brageprisen og mottok svært gode anmeldelser. Her er en av dem:

«Hessen er ein framifrå formidlar av eit uhyre komplekst fagstoff, men mest av alt er Verden på vippepunktet så aktuell og viktig at boka bør lesast av alle. Faktisk bør ho ikkje berre lesast, ho bør rive oss ut av godstolen og få oss til å agere.» skrev Per Roger Sandvik i DAG OG TID