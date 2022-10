En fin bukett bøker

UTENFOR ALLFARVEI-BOKHØSTEN: - Alt i alt har vi en fin bukett med roman, novelle, poesi, kunst og humor, forteller forlagssjef Veronica Melå.

De siste ukene har vi bladd oss gjennom forlagenes høstlister og gitt mange glimt inn i høstens boknyheter. I dag tar vi turen til Harstad og Utenfor Allfarvei Forlag.

– Hvilke nyheter fra høstlisten bør man merke seg?

– Man bør først og fremst merke seg at Utenfor Allfarvei Forlag ansatte en skjønnlitterær redaktør for ett år siden. Ansettelsen av Caroline Kaspara Palonen signaliserer at forlaget nå går fra å nærmest være et rent sakprosaforlag, til å også satse på skjønnlitteratur. Denne høsten er det tre titler i sjangeren. Debutanten Ingebjørg Liland har etter halvannen måned solgt ut første opplag, nytt opplag er på vei, og anmeldelsene er svært gode for novellesamlingen Pappa har fest. Både litterær og kommersiell suksess er vel ikke helt hverdagskost for en debutant?

Et bok-smykke med et viktig budskap

– Annerledesutgivelsen hos oss i år er nok boken om Kåre Tveters kunstnerskap på Svalbard. Forfatter Anne Marit Muri har intervjuet samtidskunstnere, samlere og forskere om deres forhold til Tveter, natur generelt og Arktis spesielt. Det gåtefulle lyset setter Tveter inn i den pågående samtalen om bærekraft og naturens sårbarhet, i det året han ville blitt 100 år. I tillegg viser boken 40 av hans verk i stort format, lånt ut av samlere som HKH Dronning Sonja, Petar Tale og og Torstein Hagen. Vår lekreste, men og dyreste, produksjon, så langt. Men et smykke av en bok har det blitt, et smykke med et viktig budskap.

– Du har allerede nevnt en debutant, har du flere ferske forfattere i ermet?

– Tone Nilsen-Bie er en fersk forfatter det er verdt å merke seg. Hun skriver for ungdom og har med På leit etter hjartet ditt begått sin første roman. I fjor vant hun Ulest-prisen for sin debut, novellesamlingen Sumarvariasjonar – men som dessverre ikke ble utgitt av oss. Tone har jobbet med dramatikk og teater for ungdom i mange år, og hennes sterke grep om både dramaturgi og språk gjør at hun klarer dette mesterstykket: Å skrive spennende, lekent og drivende om sorg og kjærlighetssorg, død og organdonasjon. Anmeldere har latt seg imponere, og vi tror Tone kommer til å levere mange gode bøker i årene fremover.

En fin bukett – inkludert Nord-Norges poet

– I år lander vi på 7 utgivelser, med en roman for ungdom, en for voksen, og en novellesamling, og snart kommer også oppfølgeren til humorsuksessen «I et nordnorsk nøtteskall» – nå trykket i tre opplag. Både Tveterboken og Ikke vekk meg om Trænafestivalens første 20 år, kan begge kalles kunstbøker.

– I tillegg kommer en ny versjon av 86 år gamle Helge Stangnes´ samlede dikt. Nordkalottforlaget har solgt ut ca. 50.000 eksemplarer av hans bøker gjennom 30 år, men har nå lagt ned driften. Vi ble forespurt om å være hans nye forlag – og har redigert en ny Helge Stangnes. Samla dikt. Den er til trykk nå, men det er helt åpenbart at boken er etterlengtet; vi har aldri før opplevd at bokhandlerne «maser» om en annonsert utgivelse. Det er lovende, men for oss er det viktigste at noen sørger for at Nord-Norges mest folkekjære poet er tilgjengelig i bokform i mange år fremover.

– Alt i alt har vi en fin bukett med roman, novelle, poesi, kunst og humor. Til neste år kommer det flere «tyngre» sakprosautgivelser, og vi øker til totalt 11 eller 12 utgivelser i 2023, avslutter forlagssjefen.

MER FRA BOKHØSTEN 2022:

TIDEN-BOKHØSTEN: – Står foran et gjennombrudd

EGMONT-BOKHØSTEN: En slagferdig høstliste

FIGENSCHOU-BOKHØSTEN: Dovregubber og eldgammel ondskap

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: Bøker med landeplagepotensial

ASCHEHOUG-BOKHØSTEN: Potensielle suksesser og prisvinnere

PITCH-HØSTEN: Skal finne meningen med livet

OKTOBER-BOKHØSTEN: Forfatterveteraner og amerikanske drømmer

CAPPELEN DAMM-BOKHØSTEN: – En overbevisende start

FRISK-BOKHØSTEN: Følger og skaper trender

RES PUBLICA-BOKHØSTEN: Bjørn, Bitsch og Bullough

SPARTACUS-BOKHØSTEN: Nye fortellinger om Norge

MEMO-BOKHØSTEN: Satser på tidløse faktabøker

SKALD-BOKHØSTEN: – Går attende til røtene

SAMLAGET-BOKHØSTEN: – Særleg sterk haust

SOLUM BOKVENNEN-BOKHØSTEN: – Noe for enhver

VIGMOSTAD & BJØRKE-BOKHØSTEN:– En fantastisk høst fra ende til annen

BONNIER-BOKHØSTEN: – En spesielt sterk sakprosaliste

FONTINI-BOKHØSTEN: Gode lettlestbøker og solide serier

DREYER-BOKHØSTEN: – Typisk Dreyer-bokhøst

GYLDENDAL-BOKHØSTEN: – Både strikk og samfunnskritikk

KOLON-BOKHØSTEN: Farssentrert bokhøst

BOKHØSTEN: Varde Forlag

PRESS-BOKHØSTEN: Vil makse høstens utgivelser