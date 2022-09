– En spesielt sterk sakprosaliste

BONNIER-BOKHØSTEN: Forlaget skilter med en rekke sterke sakprosatitler denne høsten – blant andre Flesvig og Loes samarbeidsprosjekt.

– Bonniers sakprosaliste er spesielt sterk. Russlands krigføring i Ukraina tydeliggjør viktigheten av modige stemmer. Det grusomme angrepet på Salman Rushdie i New York, er nok et eksempel på hvor viktig det er å hegne om litteraturen og fortsette å gi ut bøker som kan provosere. Sammen skaper vi det nye Norge med stemmer som representerer ulike bakgrunner, minoriteter og erfaringer, sier pressesjef i Bonnier, Julie Kalager.

– En veldig viktig bok

Og blant forfattere som har provosert finner vi Bill Browder. Han har provosert på seg Russlands president Putin. I Kalde penger forteller Browder hvordan han ble en «trussel mot rikets sikkerhet» etter han hindret Putin og støttespillerne hans å få tak i pengene de hadde i utlandet. Som Russlands største fondsforvalter hadde han en unik mulighet til å sabotere for presidenten, og Browder er korrupsjonsjeger og menneskerettighetsaktivist. 3. oktober kommer han dessuten på Oslobesøk.

Herman Flesvig og Erlend Loe røpte tidligere i høst sin store hemmelighet: De har gjennom nesten to år hatt en rekke samtaler om hvordan Herman har opplevd det å være litt annerledes, og resultatet er barneboka Historier fra et udiagnostisert liv.

– Dette er en veldig viktig bok som nyanserer og ufarliggjør ADHD-diagnosen, og Herman er et forbilde for veldig mange, sier Kalager.

– Leserne har mye fint i vente

– I arbeidet med norsk skjønnlitteratur er vi så heldige å ha muligheten til å ta oss god tid med hver utgivelse. Kvalitet og godt håndverk er styrende for hvordan vi bygger opp lista og ser for oss veien videre, sier Kalager.

Karin Smirnoffs trilogi om Jana Kippo har fått strålende anmeldelser i Sverige og Norge. Bøkene er satt til den svenske landsbygda, det siste bindet, Så dro jeg hjem, utkom tidligere i september.

Eva Aagaard er blant debutantene på Bonniers høstliste. I Året uten snø følger vi Miriam, som har jobb, mann, et lite barn og leilighet. En kveld på byen, den første etter fødselen, blir Miriam altfor full. Hun forlater festen og setter seg i en ventende bil, men forstår for sent at det ikke er en taxi.

– Året uten snø er en sterk roman om virkningene av et overgrep, om hva kjærligheten trenger for å overleve når kriser inntreffer. Eva Aagaard skriver både på norsk og dansk, og boka vil gis ut parallelt i Norge og Danmark, der hun fikk tilbud fra en rekke forlag, forteller Kalager.

Hun gir også et frempek til våren:

– Allerede neste år vil det komme flere romaner og diktsamlinger fra redaksjonen, og leserne har mye fint i vente. Å fortsette å jobbe med bredde og kvalitet i norsk skjønnlitteratur er et viktig og langsiktig arbeid, sier Kalager.

Krim for store og små

– Krimelskerne har også mye å glede seg til i høst, sier Kalager.

Jan-Erik Fjell er en av Norges beste krimforfattere, tidenes yngste vinner av Bokhandlerprisen, og i Cassandra-saken tar arbeidsløse Anton Brekke motvillig på seg en cold case der det tilsynelatende er opplagt hvem som har drept en ung kvinne. Gjennom en original vri, blir Anton Brekke med i en true crime-podkast som kaster et nytt blikk på den mye omtalte Cassandra-saken.

Jørn Lier-Horst har latt seg inspirere av reality-programmet Forræderen, som han medvirker i denne høsten. I krimromanen med samme navn, sliter Wistings etterforskergruppe nettopp med en forræder innad i politiet i arbeidet med en drapssak. Etter et jordskred i Larvik, finner nemlig politiet en død mann i rasmassene, men han har vært død i minst 48 timer før raset gikk.

Både Fjell og Horst er også aktuelle på forlaget med hver sine oppfølgere i populære barnebokserier denne høsten.

Fjell er aktuell med den tredje boka i Skrytepappa-serien, skrevet i samarbeid med Ulrik Høisæther og Jan-Erik Fjell.

– Skrytepappa og den store skogbrannen er utrolig morsom. Det er en serie sprudlende av overskudd, gøyale påfunn og fortellingen er drivende. Thomas Kirkebergs strek tilfører bøkene det lille ekstra, sier Kalager.

– Detektivbyrå nr. 2: Operasjon Gulltann må selvsagt også trekkes frem. Dette er en skikkelig flott jubileumsbok, det er nemlig den 30. boka i serien. Bøkene er solgt i 3 millioner eksemplarer, og er Norges mest populære barnebøker. Serien ble nylig kåret til tidenes barnebokfavoritt av Bok365s lesere. Som alltid er bøkene spennende, og Lier-Horst og Sandnes har fått utallige barn til å like å lese, sier Kalager.

Vil spre leseglede hos unge lesere

– En annen kjernevirksomhet som gjør seg gjeldene på årets høstliste er å spre leseglede blant barn. På barnebokfeltet treffer vi de viktigste leserne, og en kjernesak for både forlaget og våre forfattere, er å oppmuntre barn til å lese. Da er det stas at en av våre barnebokserier nettopp ble kåret til tidenes norske barnebokfavoritt av Bok365s lesere, sier Kalager.

Norges beste kvinnelige fotballspillere Ada og Andrine Hegerberg, inspirerer barn over hele verden, både på fotballbanen og med bøkene sine. I To pluss to er fem får vi høre om hvordan det var for jentene å spille på guttelaget i Sunndal som barn. Ikke alle likte at jentene fikk plass, for hvorfor skulle egentlig de få lov til å spille på guttas lag? Tarjei Vesaas’ debutantpris-vinner Harald Rosenløw Eeg er forfatter av bøkene.

– Til slutt: Har dere en skjult skatt på høstlisten deres?

– Barneboka Enhjørningen som sa nei av Marc-Uwe Kling har solgt over 800 000 i Tyskland og er under utgivelse på 24 språk, så foreløpig er den kun en skjult skatt for det norske publikum. Dette er fortellingen om en nydelig, liten enhjørning som blir født inn i en rosa sukkertøy-verden, men som ikke føler seg helt hjemme. Ikke vil han spise, ikke vil han vaske seg, ikke vil han drive med idrett og han vil i hvert fall ikke gå på skolen. Boka oversatt av Elisabeth Beanca Halvorsen og Astrid Henn har illustrert boka, avslutter Kalager.

