Suksesser og prisvinnere?

ASCHEHOUG-BOKHØSTEN: – Vi har en sterk liste denne høsten med et bredt spekter av utgivelser. Her er det både potensielle store kommersielle suksesser og mulige prisvinnere.

Bok365 er godt i gang med presentasjonen av forlagenes høstlister, og i dag har turen kommet til Aschehoug.

– Den skjønnlitterære høsten fikk en knallstart med de gnistrende anmeldelsene til Ekmans Løpe ulv, og det er flere romaner som handler om naturen og menneskene, arv og tradisjoner, på lista vår. I tillegg er vi mektig stolte av debutantene med krim og noveller, i tillegg til etablerte og sterke navn som leserne, bokhandlene og bibliotekarene har ventet på. Knall bokhøst, sier Vegard Bye, kommunikasjonsansvarlig for Aschehoug Skjønnlitteratur.

Det er flere kjente forfatternavn på Aschehougs høstliste i år.

Jo Nesbø er klar med den trettende boka om Harry Hole, Blodmåne. Harry har reist til L.A. for å drikke seg i hjel etter at livet hans er gått i stykker, og i Oslo er to jenter forsvunnet og drept. Er en seriemorder løs? I så fall er det bare én mann som kan løse saken, og det er varslet blodmåne over Oslo.

Maja Lunde avslutter klimakvartetten sin, med Drømmen om et tre. Bøkene i klimakvartetten er oversatt til over 40 språk og har solgt mer enn 4 millioner eksemplarer. I avslutningen tas vi med til frølageret på Svalbard. Lundes fortellinger stiller spørsmål som vår samtid strever med å besvare: Hvordan ble mennesket den arten som endret alt? Fortjener vi å være herre over naturen? Og er vi selv en truet art?

Helga Flatland er aktuell med Etterklang. Denne gangen handler det om Mathilde som mister jobben som lærervikar etter å ha hatt et forhold til en atten år gammel elev. Hun drømmer om tradisjoner og ekte verdier og bestemmer seg for å flytte ut av byen, til et lite hus i Telemark. Men blir det enkle livet på landet helt slik som hun hadde forestilt seg. Ikke etter at hun melder seg på et kurs i hardingfele og treffer Johs.

Nordisk-favoritt og krimdebutant

– Hva er en skjult perle på den skjønnlitterære høstlisten deres?

– Roskva Koritzinskya Ingen hellig. Koritzinsky ble nominert til Nordisk råd for sin forrige novellesamling, og igjen bekrefter hun at hun er en av våre fremste forfattere innen genren. Årets samling består av åtte sterke og underfundige noveller om ensomhet, om å ønske seg hjem, men ikke kjenne veien dit, sier Bye.

Og som nevnt innledningsvis; det utgis også debutanter denne høsten. Her trekker Bye spesielt frem Anette Hemmings krimdebut Kartografen.

– Hemmings krimdebut ble solgt til tre land før utgivelse! Ofrene i romanen mottar i forkant mystiske kart over stedene der de senere blir funnet drept, og etterforsker Persvik sliter med å finne et motiv og en mulig drapsmann. En original, spennende og ettertenksom krim med en samfunnsengasjert vri, forteller Bye.

– Flere spennende debutanter

– Det er alltid gøy når debutantene våre lykkes og vi ser starten på store forfatterskap. På høstens liste har vi flere spennende debutanter, blant annet Henriette Osnes med Une og skolestarten og Catharina Wandrup med Søstrene Lumiere. Vi utgir også oppfølgere fra flere av forfatterne som debuterte med et brak for ett og to år siden, sier Cathrine Nilssen, kommunikasjonsansvarlig for Aschehoug Barn og ungdom.

En annen profilert debutant er Mona Berntsen. Hennes debut Mona og dansedrømmen er den første boka i serien Flow.

– Den passer for alle jenter og gutter som danser hjemme på rommet, og som tør å drømme. Akkurat slik Mona selv gjorde. Hun skriver serien sammen med Maren Ørstavik, og Thea Jacobsen illustrerer, forteller Nilssen.

Oppfølgere og knuseånder

Det blir også gjensyn med en rekke av Aschehougs mest kjære barnebokserier. Blant annet Ida Michelsens fantasyserie om Alma Freng. Serien er blitt omfavnet av leserne, bokhandlere og anmelderne som blant annet sier at serien er «bedre enn Harry Potter» og «en gave til barn og unge». Nå er Ida klar med den tredje boka i serien, Alma Freng og strålemerkene.

Nora Dåsnes debut Ti kniver i hjertet får endelig en oppfølger. La skogen leve handler om Bao og hennes kamp for å redde skogen bak skolen. Noras forfatterskap er bare to år gammelt, men hun får allerede stor oppmerksomhet over hele verden for tegneseriebøkene sine.

André Bjerkes klassiker Morovers har vært illustrert av Fam Ekman, Rune Johan Andersson, Svein Nyhus og flere – nå får enda en generasjon oppleve André Bjerkes barnerim når vi utgir Morovers illustrert av fantastiske Nora Brech.

– Hva er en skjult skatt blant høstens barnebøker?

– Tyra Teodora Tronstad kommer med romanen Oppskrift mot ånder som knuser ting. Den handler om Henry Mafaye, som bor alene sammen med faren sin. Moren til Henry, som døde da han var liten, er blitt en knuseånd. Hvis de sier navnet hennes blåser vindene hennes og knuser alt i stykker. Henry må finne oppskriften mot ånder som knuser ting – og på veien lærer han mye om savn, vennskap, familie, og om seg selv.

– Et bredt spekter

– Vi har en sterk liste denne høsten med et bredt spekter av utgivelser. Her er det både potensielle store kommersielle suksesser og mulige prisvinnere. Listen rommer mye både innen aktualitet, politikk og historie, spennende biografier og dessuten har vi hele tre kokebøker på lista i høst – i tillegg til både strikk, sying og quiz, sier Marit Grue, kommunikasjonsansvarlig for Aschehoug Sakprosa.

På høstlisten for dokumentar og sakprosa finner vi blant andre Solbergs historie om Syria-farer Aisha Kausar, Den andre. Det er historien om en oppvekst med mobbing og vold, om radikalisering og om livet i kalifatet. Det er også fortellingen om en journalist som har sett IS’ grenseløse brutalitet med egne øyne.

Aschehoug utgir også Geir Svardals Ingen skal få se at jeg gråter. Cissi Klein fra Trondheim var 13 år du hun ble deportert til Auschwitz i februar 1943. Forfatteren går opp det korte livet hennes og skildrer familiehistorien hennes og det jødiske miljøet i Trondheim.

Håvard Friis Nilsen er aktuell med Du må ikke sove: Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge. Denne omfattende utgivelsen tar for seg Wilhelm Reich sin tid i Norge. Han hadde en rekke norske kulturpersonligheter i analyse. Samtidig hadde han høye forskerambisjoner; han ville løse kreftens gåte og avdekke livsenergien som en medisinsk realitet.

Inn i skogsbygdene og inn på Stortinget

Men det er selvsagt flere titler Grue gjerne trekker frem fra årets høstliste:

– Ingar Kaldals Skogens menn. Minner og myter om fløtere og hoggere. Dette er en bok vi tror mange vil ha glede av. Skogsdriften var en veldig viktig næring og den formet både natur- og kulturlandskapet. Ingar Kaldal tar oss med langs fløterelvene og inn i skogsbygdene, hvor han lar oss møte flere slags skogsfolk, både menn og kvinner. Han åpner døren inn til en hel kultur som er i ferd med å gå tapt.

– Hva med en fersk forfatter som er verdt å merke seg på høstlisten deres?

– Masud Gharahkhani: Norge i mitt hjerte. Stortingspresidenten forteller sin historie, fra hvordan han kom til Norge som flyktning fra Iran som barn til at han i dag er den høyest rangerte i Norge etter kongen. I boka hyller han det Norge som ga ham mulighetene, det demokratiet han er satt til å fremme og det mangfoldet han nå er blitt vårt fremste symbol for. Han forteller også om sitt politiske prosjekt og sine ambisjoner, og ikke minst vil han skrive om problemstillinger i dag som bekymrer ham; som fremveksten av polarisering, hatefulle ytringer, hets og fake news, i tillegg til den brutale russiske krigføringen i Ukraina.

MER FRA BOKHØSTEN 2022:

TIDEN-BOKHØSTEN: – Står foran et gjennombrudd

EGMONT-BOKHØSTEN: En slagferdig høstliste

FIGENSCHOU-BOKHØSTEN: Dovregubber og eldgammel ondskap

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: Bøker med landeplagepotensial