– Både strikk og samfunnskritikk

GYLDENDAL-BOKHØSTEN: Forlaget forteller om en bred og variert høstliste – med alt fra strikk til samfunnskritikk.

– Det er mye å glede seg til i høst. Vi presenterer en liste som er bred og variert, og spekket med høydepunkter av alle slag, forteller forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen.

Bok365 har de siste ukene gitt innblikk i forlagenes høstlister – og nå er turen kommet til Gyldendal.

Tematiske gjengangere

På den skjønnlitterære listen, forteller forlagssjef for norsk skjønnlitteratur, Kari Marstein, at det er noen tema som går igjen:

– Det er alltid utfordrende å peke på spesifikke trender i bokhøsten. Likevel ser vi noen tema som går igjen. Det reflekteres rundt tilhørighet og identitet, og flere forfattere har skildret svært ulike, men likevel universale barndoms- og familietilværelser. Krigen i Ukraina har også preget tekstene til våre forfattere på ulikt vis.

Blant de mest etterlengtede Gyldendal-bøkene denne høsten, finner vi Zeshan Shakars siste del i sin tematiske trilogi om utenforskap, identitet, klassereiser og minoritetserfaringer. De kaller meg ulven er i følge forlaget «en klok og rørende gransking av kultur, historie, familie, identitet og maskulinitet.» Det er en roman om å være en mann av to land, om å ha en mor fra Finnmark og en far fra Pakistan. Det handler om å være forelder, om boligmarkedet og om barndom.

– Kan du trekke frem en skjønnlitterær debutant det er verdt å merke seg?

– Maria Horveis Gratulerer med dagen. Det er en fortelling om nasjonalfølelse og mangel på noe slikt, og ønske tom å høre til – et eller annet sted, sier Marstein.

– Sansevart og billedrikt

Trude Marstein er aktuell med romanen Egne barn, hvor hun tar opp et underkommunisert samfunnsproblem, nemlig den utvidede stefamilien og de vanskelige forholdene som her oppstår.

– Egne barn handler også om ambisjoner og skuffelser, om pretensjoner og avsløringer, og vår jakt på tilhørighet og mening, på beruselse og overskridelse, forteller Kari Marstein.

Etter stor internasjonal suksess med sine memoar Jeg lever et liv som ligner deres og Hvis jeg faller, vender Grue tilbake til romanformatet. Prøve og feile handler om et nesten helt normalt par. Som alle småbarnsforeldre har Magne og Hannah sine utfordringer, men med Magnes rullestol blir selv en strandtur til Huk en strabasiøs odyssé.

– Gjennom et mangfoldig persongalleri og et bredt spekter med sjangeruttrykk, fra filmmanus og tegneserie, til eventyr, litteraturkritikk og bibelvers, forteller Grue en historie om sinne og indignasjon, men også om kjærlighet under umulige betingelser, sier Marstein.

Mazdak Shafieians høstaktuelle roman, Skinnende døde, er blitt ytterligere aktualisert den siste tiden. Boken handler om forfatterens egne opplevelser fra den åtte år lange krigen mellom Iran og Irak, samt samfunnsendringene i Iran i tiden etter den islamske revolusjonen i 1979.

– I et sansevart og billedrikt språk skriver Shafieian fram en dramatisk barndom hvor krigen mot nabolandet avløses av krigen mot egne myndigheter: Her er detaljerte, levende beskrivelser av stemningen i byene, også i kjølvannet av de kjemiske bombingene, side om side med beretninger om hendelser i de venstreradikale miljøene, med arrestasjoner og henrettelser av intellektuelle og opposisjonelle, slik de ble opplevd av et barn, forteller Marstein.

To store nestorer

Utenlandske forfattere finner vi og på Gyldendals høstliste. To store nestorer peker seg ut.

– Hele seksten år etter at han snakket om en ny bok første gang, foreligger endelig Cormac McCarthys nye roman, som ikke bare er én, men to bøker – to sider av den samme fortellingen. Passasjeren og Stella Maris er både et storslått epos og en intim samtaleroman, forteller Cathrine Bakke Bolin, forlagssjef for oversatt skjønnlitteratur. Hun fortsetter:

– Og Cormac McCarthy i klassisk tapning – like intenst brutalt og mørkt som det er vakkert, dødelig presist skrevet, og med en bibelsk tyngde i vendingene. De norske utgavene lanseres samtidig som de amerikanske.

Annie Ernaux ar siden 1972 utgitt over 20 verk. Gyldendal utgir denne høsten Den unge mannen.

– Hun skriver på en måte som omfatter oss og gir gjenklang i våre egne levde liv. Med Den unge mannen har hun «lagt ei ny brikke til det særeigne livspuslespelet som er litteraturen hennes», skriver Margunn Vikingstad i Morgenbladet. Boken skildrer et forhold mellom en eldre kvinne og en langt yngre mann og åpner dører inn til hele forfatterskapet hennes, sier Bakke Bolin.

– En suveren spenningsfortelling

– Her på huset står den svenske krimlitteraturen høyt i kurs. Ingenting er mer befriende enn å hengi seg til klassisk krim, fri for grafiske beskrivelser og desto rikere på sympatiske karakter og hederlige forbrytelser. Hvis man kan si det. Gled dere til Camilla Grebes nyeste krimroman, Velkommen til evigheten. En suveren spenningsfortelling, rett og slett, forteller Bakke Bolin.

En annen svenske på Gyldendals høstliste er Jens Liljestrand.

– I fire historier som er tett knyttet sammen, forteller Jens Liljestrand om mennesker som må finne sin vei når virkeligheten rakner og undergangen er blitt hverdag. Romanen Selv om alt går til grunne er brennaktuell og rasende dyktig skrevet. Og som om ikke det var nok, romanens handling foregår rett rundt hjørnet, i det absolutt velkjente. Dette er en bok som alle bør få med seg.

Bakke Bolin trekker også frem den russiske forfatteren Maria Stepanovas Til minne om minnet.

– Maria Stepanova er en aktiv regimekritiker og sterk forkjemper for pressefrihet i tider med sensur. Litteraturen hennes springer ut av en idé om at alt som er tapt, har en verdi det er nødvendig å gjenskape. I den Bookerpris-nominerte Til minne om minnet tar hun i bruk nesten alle tenkelige litterære virkemidler når hun skildrer en jødisk familie som mot alle odds overlever forfølgelsene gjennom 1900-tallets Russland. Hun gjester Oslo og Litteraturhuset i oktober, sier Bakke Bolin.

– Inspirasjon og irritasjon

– Vi er først og fremst stolte av at vi har en bred høstliste. Vi legger vår ære i å lage bøker for alle typer lesere – hos oss skal man finne både strikk og samfunnskritikk, inspirasjon og irritasjon. Det synes jeg vi har fått til. Generelt er jeg helt sikker på at det blir en sterk bokhøst – vi ser at mange av konkurrentene også har mye bra på gang. Det er gledelig, det må vi håpe betyr at mange vil finne opptil flere bøker som interesserer dem i høst og inn mot jul!, sier Reidar Mide Solberg, forlagssjef for sakprosa.

Gyldendal utgir det de selv spår som høstens store idrettsbiografi», nemlig Therese Johaugs Hele historien. Vi følger Johaug fra oppveksten i Dalsbygda, gjennom karrieren og dopingsaken, til det utrolige comebacket da hun befester sin posisjon som superstjerne. Vi kan ikke røpe all verden om innholdet ennå, annet enn å love at dette er en bok det blir snakket mye om.

Spioner, Mummi og skjønnhetspleie

– Det er risikabelt for et forlag å bruke ordet «unik», men dette er en ekstraordinær utgivelse, sier Solberg, om Etterretning av Frode Kristoffersen og Kjetil Hatlebrekke.

– To nøkkelpersoner fra Etterretningstjenesten tar oss med inn i en verden preget av hemmelighold. Forhåndssalget er allerede betydelig, og vi føler oss sikre på at denne blir stor – forhåpentligvis større enn Jegerånden som vi ga ut for to år siden.

Det kommer også ny bok fra Christine Koht, Dødsfrisk.

– Norge trenger mennesker som Christine Koht, og fansen hennes kommer til å elske denne boka. Christine har jo vært dødssyk og er fortsatt ikke helt frisk, men i boka er hun i toppform – med humor og alvor i skjønn forening.

– Kan du trekke frem en skjult skatt blant utgivelsene deres?

– Her må jeg trekke frem en bok vi allerede har lansert: strikkeboka Mummisokker. Den er ikke lenger en «skjult skatt», for den har solgt helt forbløffende godt, mye mer enn vi våget å håpe. Noe av det morsomste ved å drive forlag er å komme over slike skatter.

– Hva med en fersk sakprosaforfatter?

– Emilie Tømmerberg og boka Glød. Hun er en av landets største skjønnhetsprofiler og har laget en nydelig bok der hun deler hemmelige triks og knep. Hvem vil ikke stråle litt ekstra i høst?

– Humor, overskudd og varme

Selvsagt finnes det også barnebøker på Gyldendals høstliste. Og det blir gjensyn med gamle favoritter, så vel som leserne får stifte bekjentskap med nye stemmer.

Hans Jørgen Sandnes er aktuell med den femte bøken i den populære Krypto-serien, Dypfryst. Her blir leseren tatt med til en iskald ekspedisjon i Arktis. Et nytt, gigantisk sjømonster kommer til overflaten, og Ophelia finner også spor fra sin egen familie og fortid.

Kristine Rui Slettebakken står klar med den tredje boken om Jo og Frida. I På lag med Jo skal vi til en fotballcup i Danmark.

– Med humor, overskudd og varme skriver Slettebakken frem en fartsfylt fortelling om vennskap, rettferdighet og fotballcup i Danmark. Hun tar også opp alvorlige temaer som flukt og asyl – på barnas premisser. For hvordan kan man være en god lagspiller når man helst vil score mål selv? Og hva gjør Frida når hun finner ut noe som kan ødelegge for både laget og nye vennskap?, forteller Eva Thesen, forlagssjef for Gyldendal Barn og ungdom.

– Visste du at bakterier bæsjer gull?

– Dette er en utrolig morsom og fantastisk illustrert faktabildebok som inviterer leseren til å være med på å utforske bakteriene rundt oss, forteller Thesen, om Unni Vik og Tiril Valeurs (ill.) Kan bakteriar bæsje?.

– Gjennom små historier og fakta kan barna selv svare på åpne spørsmål underveis som gir lærelyst og nysgjerrighet. Visste du for eksempel at bakterier kan bæsje gull? Vik gir et artig, underholdende og interessant innblikk i bakterienes forunderlige verden.

– Kan du trekke frem en annerledes-utgivelse blant barnebøkene?

– Her vil jeg gjerne slå et slag for Er jeg snerpet? av Jenny Jordahl. Her møtes fortid og nåtid, og med mye humor dykker vi ned i et av Norges mest populære kvinneblader: Gyldendals Alle kvinners blad. Jordahl harselerer med leserinnlegg, skjønnhetstips, oppskrifter, portretter og intervjuer fra en tid da det ble stilt ganske andre krav til kvinner. Med sin karakteristiske strek gir Jordahl oss dagens blikk på velmente råd fra mellomkrigstiden, sier Thesen.

– Er det en barnebokdebutant som det er spesielt verdt å merke seg denne høsten?

– Du vet ikke hva krig er av Yeva Skaletskaya. Denne dagboken, som er skrevet av en tolvåring på flukt, er kanskje en av høstens sterkeste leseropplevelser. Yeva levde et normalt liv i Ukrainas nest største by, Kharkiv, inntil dagen Russland invaderte. Dagboken dokumenterer hennes reise sammen med bestemoren gjennom et krigsherjet Ukraina – fra bomberom til bomberom, fra seng til sofa – for å finne trygghet på andre siden av grensen, avslutter Thesen.

