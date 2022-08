BOKHØSTEN 2022: Slik beskriver forlagssjef Kjetil Strømme Jørve ett av Tidens høstaktuelle forfatterskap. Les mer om Tidens bokhøst her.

Kjente forfattere som Jens M. Johansson, Gaute Heivoll, Ida Hegazi Høyer og Rebecca Wexelsen inntok podiet da Tidens høstkatalog ble presentert for pressen torsdag forrige uke.

Det gjorde også Øyvind Vågnes, som ifølge forlagssjef Kjetil Strømme Jørve står foran et gjennombrudd med høstens roman, Ei verd utan hestar.

Fra borgerkrig til atomkrig

– Ei verd utan hestar spenner opp et enormt lerret, fra borgerkrigen i USA, til prøvesprengninger i Nevada-ørkenen og fram til vår egen tid. I denne enorme bevegelsen har forfatteren skapt en miks av det episke og det nære, og det har blitt en både uvanlig og vakker roman, sa Jørve.

Vågnes var til stede og leste et utdrag fra romanen som utkommer i september. Han forklarte at handlingen tematiserer hvordan vi husker og forestiller oss de som gikk før oss.

– Det handler om Tord, som reiser til USA for å delta under en rekonstruksjon av en slagscene under den amerikanske borgerkrigen, der tippoldefaren hans kjempet. Men hva skjedde egentlig med denne tippoldefaren? Se, det må du lese boken for å finne ut av, sa forfatteren til de frammøtte.

Den ufeilbarlige

Forventninger er det også til Ida Hegazi Hyers nye roman, Kirurgen. Forfatteren, som både har mottatt Bjørnson-stipendet og EU’s litteraturpris, var til stede og leste fra boken – som av Jørve ble beskrevet som «høstens mest interessante legeroman». For hva skjer når den ufeilbarlige gjør feil, er et spørsmål som blir reist i denne boken.

Til stede var også leser- og kritikerfavoritten Gaute Heivoll, som lar høstens roman handle om noe så sjeldent som en blind forfatter.

Dine ord utkommer i september, og ifølge forlaget er det bare å forberede seg på et både intenst og vakkert kammerdrama.

Kombinerer hytte- og litteraturkunnskap

Tidligere i august lot forlaget Jens M. Johanssons satiriske bok, Familieverdier, åpne høstsesongen. Boken, som har rukket å få mange gode anmeldelser, markerer også forfatterens 20-årsjubileum som forfatter.

– Det har vært en glede å kunne feire 20 år som skrivende på dette vis, sa Johansson – og leste et utdrag til de frammøtte.

Også Per Schreiner nyeste roman, den originale Houellebecqs hytte, er utkommet til gode skussmål. Her har forfatteren kombinert sin kunnskap om norsk hyttetradisjon med sin fascinasjon av den franske forfatteren, noe som blant annet kan bli smått komisk.

Ubehaget leder an

For Rebecca Wexelsens nye roman, Jeg er ingen, er det en helt annen stemning som leder an: Her er ubehaget i førersetet.

– Det handler om en mann som kommer til et lite sted, får seg jobb og prøver å gjøre minst mulig ut av seg. Det er ikke så lett når man bor på et sted der alle vet alt om alle. Men så får bygda andre ting å tenke på. En kvinne forsvinner, sa forlagssjefen om innholdet i boken.

I september lanseres Eva Fretheims krimdebut, Dronningland. Ifølge forlaget får vi her en beretning om sjalusi, hevn, begjær, biler, løgn – og birøkt.