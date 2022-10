Gode lettlestbøker og solide serier

FONTINI-BOKHØSTEN: Forlaget fortsetter på populære seier, men importerer også nye barnebokperler.

Vi har de siste ukene gitt behørig innblikk i høstens boknyheter, og vi fortsetter å bla oss gjennom forlagenes høstlister og gi et gløtt inn i hva som venter. Nå er turen kommet til barnebokforlaget Fontini.

Vi starter med tre bøker man særlig burde merke seg fra høstlisten deres:

Småfolkets vokter er en ny tegneserie full av magi og spenning! Her blir man kjent med et hemmelig univers befolket med alver og andre småfolk. Forlaget forteller at dette er fine bøker å anbefale til de som liker f.eks. Nordlys. Den er skrevet av samme forfatter som stod bak suksessen Spilledåsen.

Gutta i trehuset er jo en stor suksess, og er kjent for å ha gitt norske barn enormt med leseglede! I høst blir huset på hele 156 etasjer. Det er latterlig høyt! Bare det ikke blir så morsomt at noen faller ned?

Mange barn er svært opptatt av steiner. Og nå utgir Fontini en stor bok om steiner og mineraler som vil fascinere både voksne og barn! Den heter Tett på steiner og mineraler, og kombinerer spektakulære bilder med lettfattelig tekst og fakta. Tips om hvor i Norge du kan finne smaragder får du også. Boken er skrevet av Kyrre Heldal Kartveit som er geolog, og en av Norges fremste fotografer av steiner og mineraler, Øivind Thoresen, har tatt bildene.

Samarbeid med Leser søker bok

– To tydelige trender hos Fontini denne høsten er mange virkelig gode lettlestbøker og gleden over solide serier, anført av Drageskolen og Vera Viking! Her er det solid pedagogikk i bunn, mens barna selv kan glede seg over fortellinger som bobler av humor og spenning. Vi har samarbeidet med Leser søker bok på flere av årets utgivelser for de ferskeste leserne, forteller Lene Løver. Hun fortsetter:

– Vi har også mange utgivelser av gode serier. Flere av disse er helt nye, men vi fortsetter også å bygge på serier som allerede er godt etablerte. Vi får stadig tilbakemeldinger fra både små og store lesere som syns det er stor stas når det kommer nye bøker i serier de er glade i – derfor er det så gøy og givende å jobbe med dette!

Nattabok til store og små

– Kan du trekke frem en skjult skatt som er verdt å merke seg på høstlisten deres?

– Sov godt er en perle av en godnatt-bok! Denne blir garantert tatt godt imot av både barna selv og småbarnsforeldre som vil at de små skal sovne. Boken har fine dikt på rim hvor man sier natta til naturen og tingene rundt oss. Det er Simon Stranger som har gjendiktet den til norsk. Illustrasjonene er stemningsfulle og flotte, med mange fine detaljer å fordype seg i, forteller, sier Løver.

Fontini fortsetter også trenden med å importere kvalitetsbarnebøker fra det store utland:

– I september lanserer vi en tegneseriebok som heter Mynte: minnenes forbannelse. Den er skrevet og illustrert av italienske Christian Galli (født i 1993), og er Gallis andre bok. Før denne har han gitt ut en tegneseriebok med handling lagt til Norge. Mynte har fått strålende kritikker i Italia, og berømmes særlig for et solid og sofistikert samspill mellom tekst og bilder. Mynte er oversatt fra italiensk av forfatter og oversetter Ingrid Senje, avslutter Løver.

