Bjørn, Bitsch og Bullough

RES PUBLICA-BOKHØSTEN: Terrorisme, fremmedfrykt, oligarker, demokratiets sammenbrudd og høyrepopulisme preger høstlisten. – Men også lysere tema, påpeker markedssjefen.

Ute endres fargene, og i bokhandlerne kommer det nye bøker inn. Det betyr bare én ting: Det er bokhøst. De neste ukene blar vi oss gjennom forlagenes bokhøst og gir dere lesere et innblikk i hva forlagene har å by på denne høsten. Nå er turen kommet til Res Publica.

Vi begynner med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

I boken Den norske skyld tar Anne Bitsch utgangspunkt i rettssaken mot terroristen Philip Manshaus som i august 2019 drepte sin adopterte søster og angrep en moske i Bærum utenfor Oslo. Denne boken tar for seg høyreekstremismens utvikling og hvordan miljøet i Norge og internasjonalt har endret seg de siste tyve årene. Slik bygger Bitsch videre på sin bok Brorskapet fra 2021, som ble nominert til Brageprisen.

Tidligere Brageprisvinner Bjørn Westlie utga i 2019 Det norske jødehatet. Presse og propaganda under okkupasjonen – den boken førte til store oppslag og selvransakelser i alle de store avisene. Forlaget hevder at årets bok er like avslørende, for jødehatet oppsto jo ikke i 1940 – men hadde eksistert i Norge i lang tid. Westlie tegner et urovekkende bilde av Norge og nordmenns holdninger til jøder, som gjør at denne tiden med rette kan omtales som det mørke 30-tallet. Mørke år. Norge og jødene på 1930-tallet utkommer i september.

Hvordan ble Storbritannia tjeneren til verdens mektigste og mest korrupte menn? I sin nye bok Butler for verden beskriver Oliver Bullough hvordan det britiske imperiets fall skapte en identitetskrise. Hva skulle gjøre britene rike og mektige nå? Svaret var at de ble rikfolkets skruppelløse tjener. Morgenbladet har allerede anmeldt den engelske utgaven: «Bullough er en gammeldags gravejournalist. Han intervjuer primærkilder, han skriver litt karslig og ofte veldig morsomt, han sparer ikke på verken krutt eller moralske dommer.»

– En road movie i bokform

– Denne høsten har vi bøker om terrorisme og fremmedfrykt, oligarker, demokratiets sammenbrudd og høyrepopulisme, men også lysere temaer som betydningen av organisering – så den som vil være oppdatert i samfunnsdebatten, må følge med på utgivelsene fra oss, forteller markedssjef Gine Jonassen.

– Hva er en «skjult skatt» på deres høstliste?

– Da vil jeg gjerne løfte frem Mikal Olsen Lerøens bok På to hjul gjennom et nedtstengt Norge, sier forlagssjef Gerd Johnsen.

Da Norge stengte ned, satte Olsen Lerøen seg på motorsykkelen. Til brølet fra en stor Harley-Davidson kjørte han landet rundt for å dokumentere hvordan pandemien rammet folk og samfunn.

– Dette er en road movie i bokform – med nydelige skildringer av land og folk. Et virkelig orginalt prosjekt, mener forlagssjefen, som gjerne vil skryte av femmeren som anmelder Sven Egil Omdal ga boken i Stavanger Aftenblad.

Moderne Gerhardsen-klassiker

Res Publica har også debutanter på høstlisten sin.

– Vi er stolte av å ha Arbeiderparti-veteran Helga Pedersen på høstlista i år. Hun debuterer som forfatter sammen med den erfarne forfatteren Jonas Bals. De skriver boka Tillitsvalgt. En håndbok i organisasjonsarbeid, som er den moderne versjonen av Einar Gerhardsens klassiker Tillitsmannen», sier forlagets ferske redaktør Marte Stubberød Eielsen.

Forlaget skriver at dette er boka til alle som har fått et tillitsverv eller som vurderer å stille til valg – men som kanskje ikke har voteringer helt under huden – eller hvordan man skal be om ordet til forretningsorden.

– Nå trenger ingen lenger å kvie seg fordi de ikke helt vet hvordan ting skal gjøres! Demokratiet er avhengig av gode tillitsvalgte, noe denne boka bidrar til.