DREYER-BOKHØSTEN: Typisk høst med sakprosabøker innenfor sjangerne 2. verdenskrig, kulturhistorie og aktualitet, melder forlaget.

Vi har de siste ukene gitt behørig innblikk i høstens boknyheter, og vi fortsetter å bla oss gjennom forlagenes høstlister og gi et gløtt inn i hva som venter. Nå er turen kommet til Dreyers.

Vi starter med tre bøker man særlig burde merke seg fra høstlisten deres:

Dionysos, Ariadne og vanlig rødvin av Terje Nordby. Ny av bok av Norges fremste formidler av mytologi. Mannen bak det populære radioprogrammet Mytekalender, bokseriesuksessen med samme navn og det svært utsolgte referanseverket Gresk mytologi tar her for seg 45 fenomener fra litteraturen og samfunnet, og viser oss hvordan mytologiens tråder er spunnet ut av og inn i disse.

Antikvitetshandler Watchman av Bodil Stenseth. 26. november i år er det 80 år siden den jødiske familien Watchman ble deportert og sendt til Auschwitz, hvor de ble drept 1. desember 1942. Hjemmet de ble tvunget til å forlate, ble plyndret. Quisling var blant dem som forsynte seg av eiendelene deres. Ut ifra små og spredte kilder nøster Bodil Stenseth opp den hjerteskjærende historien om en familie som ble frarøvet absolutt alt.

Krig i vår tid av Halvor Tjønn. Tidligere Aftenposten-korrespondent i regionen, Halvor Tjønn, gir en innsiktsfull og opplysende gjennomgang av de dramatiske månedene forut for og under invasjonskrigen. Tjønn, som er halvveis i et monumentalt firebindsverk om Russlands historie, trekker veksler på sin omfattende kunnskap om den russiske fortiden til å kaste lys over den russiske samtiden, og ikke minst hvordan Putin tenker.

Krig, kultur og kakofon

– Det er en typisk Dreyer-bokhøst med sterke sakprosabøker innenfor sjangerne 2. verdenskrig, kulturhistorie og aktualitet, melder Pål Sandbæk om forlagets bokhøst.

På spørsmål om det er noen skjulte skatter på boklista, trekker han frem Fra gutterommet til Gestapo av Terje Emberland.

– Det føles litt prematurt å kalle en bok som ennå ikke har kommet ut, en skjult skatt. Emberlands bok fra 2015, den svært kritikerroste Da fascismen kom til Norge, fortjener absolutt en slik merkelapp, selv om den nå er så godt som utsolgt. Årets bok har mange likhetsstrekk med denne: En velskreven og underholdende fortelling om et lite kjent kapittel av norsk mellomkrigshistorie.

– Har dere en fersk forfatter på høstlisten deres som det er verdt å merke seg?

– Kakofonen av Andreas Nydal. Andreas Nydal er en ung og talentfull skribent som har skrevet mange artikler for Tidsskrift for Den norske legeforeningen og Harvest Magazine, men dette er hans første bok. Som lege har han også solid medisinfaglig ballast. Kakofonen er en velskreven og lettlest bok om noe som påvirker oss alle, roten til problemet hos mange av pasientene hans: Den lille dingsen vi alltid har med oss, den som stjeler både tid og søvn.

