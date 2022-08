Skal finne meningen med livet

PITCH-BOKHØSTEN: "Denne høsten skal Pitch forsøke å finne meningen i livet", pleier salgs- og markedssjef Rebekka Klem å si. Denne høsten er intet unntak.

Ute endres fargene, og i bokhandlerne kommer det nye bøker inn. Det betyr bare én ting: Det er bokhøst. De neste dagene og ukene skal vi bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere et innblikk i hva forlagene har å by på denne høsten. Nå er turen kommet til Pitch.

Fra Nyhavn til Amazonas

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Mens vi venter på no’ godt er bokversjonen av Linn Skåbers store suksess på Nationaltheatret sist høst. Skåber løfter blikket, pirker i vår allmenne oppfatning av livet som helhet og den trivielle hverdagen. Med sin gjenkjennbare skrivestil tar hun leseren med på en berg- og dalbane av en historie og gir oss nye perspektiver – både om oss selv som mennesker og samfunnet vi lever i.

Fornuftens skjøre grense er en roman om de store spørsmålene i livet – og første bok i en planlagt trilogi av Kirsti Eline Torhaug. Per vokser opp utenfor Oslo og beundrer vilt og hemningsløst de store eventyrerne og oppdagelsesreisende. Selv drømmer han om en dag å reise til Amazonas. Men andre verdenskrig, livet og Pers egen rastløshet kommer mellom ham og drømmen. Amazonas-trilogien beveger seg over tre verdensdeler og ett århundre og den forteller om bunnløs ondskap og svik, men også om vennskap og håp og eventyrlyst.

Jul i Nyhavn er en enkeltstående juleroman fra suksessforfatter Katrine Wessel-Aas! Søstrene Hedwig og Hanne reiser til København på førjulstur, en kombinert business & pleasure-weekend. Den suksessfulle psykologen Hedwig skal holde foredrag og motta en pris for sin nyeste bok, men hun angrer på reisen allerede før de har ankommet Gardermoen. Hun har kranglet med mannen og frykter for ekteskapet sitt. Dessuten kan hun ikke fordra den bortskjemte, bohemske lillesøsteren, Hanne, men det er for sent å trekke seg nå…

– Det er like gøy begge deler

– Gjennom Linns skåbers Mens vi venter no´godt, Ida Elise Brochs diktsamling Asapiens og Fornuftens skjøre grense av Kirsti Eline Torhaug blir vi tatt med på forskjellige reiser inn i det indre hos mennesket – og som Linn Skåber sier «Kanskje skjønner vi ingenting eller kanskje blir vi litt klokere, og det er like gøy begge deler, sier Wenche Haugsand.

Som nevnt kommer skuespiller Ida Elise Broch med diktsamlingen ASAPIENS – Det brenner på dass og i hjerter. Hun ble allemannseie både i Norge og utlandet da hun spilte i Netflix-suksessen Hjem til jul. Karakteren Johanne jaktet på den store kjærligheten – og det er denne følelsen Broch ønsker å formidle til unge voksne gjennom sine korte og underfundige dikt.

Men Broch er ikke den eneste debutanten på Pitchs høstliste. Benedicta Windt-Val utgir sakprosaboken NAVN.

– Personnavn er en rik og spennende kilde til kunnskap om tidligere tiders samfunnsforhold. De gjenspeiler regler og normer, tro og overtro, holdninger og moter. Boken sprer kunnskap, og forteller historien om navn i korte trekk – fra de eldste tider og frem til i dag, gir innsikt i overtro og ritualer som har vært knyttet navn gjennom ulike epoker, og ikke minst formidler de tankene som har ligget bak navnevalg, helt fra steinalderen og frem til vår tid, avslutter Haugsand.

