Sverige: Boksalget ned 1,7 prosent

Fortsatt høy bokomsetning, men nedgang for trykte bøker. Fysisk bokhandel øker – nettbokhandel er ned.

Det svenske bokmarkedet holder seg sterkt, til tross for en viss nedgang fra rekordåret 2021. Trenden fra første halvår fortsetter, med vekst for fysiske bokhandlere og strømmetjenester og fallende salg for nettbokhandlere. Trykte bøker faller mer enn det totale markedet. Dette fremgår av årets tredje rapport om boksalg, som utgis av den svenske forleggerforeningen og den svenske bokhandlerforeningen. Rapporten viser også at omsetningen totalt ble på 3,48 milliarder svenske kroner i løpet av årets ni første måneder. Dette var en nedgang på 1,7 prosent fra samme periode i fjor.

Oppgang for fysisk bokhandel

Den største endringen skjedde i nettbokhandelen, hvor salget gikk ned med 197 millioner svenske kroner eller 11,2 prosent. Kanalens markedsandel falt til 45 prosent fra 49,8 prosent i samme periode i fjor. Dermed er kanalen nede på 2019-nivå, etter et oppsving i corona-perioden.

For boksalget i fysiske bokhandler er det omvendt. Kanalen økte med SEK 67,1 millioner eller 10,6 prosent og kanalens markedsandel utgjorde 20,1 prosent. Dermed vender kurven oppover igjen, etter noen år med nedgang.

Rollene ombyttet

Digitale abonnementstjenester fortsatte å øke med en vekst på SEK 83,4 millioner, tilsvarende en vekstrate på 8,5 prosent, og kanalens andel av markedet fortsatte å øke.

I 2018 var omsetningen i fysisk bokhandel nær 70 prosent større enn omsetningen i de digitale abonnementstjenestene. Nå er rollene byttet om, med sistnevnte godt over 50 prosent større i omsetning enn fysisk bokhandel. Fremdeles er kanalen internettbokhandel/bokklubber størst (1 566 mill. SEK de ni første månedene i 2022), men strømmetjenestene (1 066 mill. SEK) spiser seg innpå.

Fallende for papir

Det totale salget av papirbøker falt mer enn markedet som helhet i årets ni første måneder. Reduksjonen var SEK 133,3 millioner eller 5,1 prosent. Innbundne bøker gikk ned med 6,9 prosent, mens de forskjellige pocketformatene spriker i utvikling. Bøker på andre originalspråk økte med 3,1 prosent.

Salget av digitale formater fortsatte å øke og beløp seg i årets ni første måneder til SEK 985,3 millioner. Dette tilsvarer en økning på SEK 74,3 millioner, eller 8,2 prosent.

Rapporten viser både statistikk for årets ni første måneder akkumulert og salgsstatistikk for tredje kvartal isolert. Kvartalet viser samme mønster som for perioden sett under ett. Totalt salg gikk ned i tredje kvartal med 1,7 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Skjønnlitterær dominans

Rapporten publiserer også bestselgerlistene eller verk-topplister for tredje kvartal, lister som sammenligner et verks totale salg i alle formater. I tredje kvartal var de tjue bestselgende verkene alle skjønnlitterære. Sveriges mest solgte tittel i perioden var Gökungen av Camilla Läckberg, etterfulgt av Där kräftorna sjunger av Delia Owens og Ett fynd att dö för av Anders de la Motte og Måns Nilsson. Den mest solgte sakprosaboken var Girig-Sverige av Andreas Cervenka, fulgt av Bullar, bröd och brunch av Camilla Hamid, og Onda nätters drömmar av Peter Englund. Den bestselgende barne- og ungdomsboken var Skurkskolan av IJustWantToBeCool, fulgt av Musse och Helium: En oväntad vändning av Camilla Brink, og I spelmästarens händer av Tomo, Yumi og Maria Frensborg.