– En overbevisende start

CAPPELEN DAMM-BOKHØSTEN: – Det har vært en meget overbevisende start på bokhøsten fra Cappelen Damm.

– Det har vært en sterk start for Cappelen Damm på årets bokhøst. Norges største forlag har vind i seilene med flere kritikerroste utgivelser, sier kommunikasjonssjef Tone Hansen.

Hun trekker blant andre frem Karin Fossums krimbok Natteløperen.

– Blant alle anmelderne som var begeistret fant vi Aftenpostens anmelder, som mener «romanen hører hjemme på øverste hylle fordi Karin Fossum skriver uvanlig elegant. Deretter fulgte Cappelen Damm opp med nok en fulltreffer: Ingeborg Arvolas roman Kniven i ilden er «En imponerende kjærlighetserklæring til en kultur og kulturmøter som ikke lenger er», konstaterer VGs anmelder og triller terningkast 6, sier Hansen.

Ved siden av Arvola, utkommer det flere sterke norsk skjønnlitterære titler. Som Brynjulf Jung Tjønns Kvit, norsk mann. Forlaget beskriver utgivelsen som «ei samling vonde og kloke – men tidvis også morosame – dikt om norsk oppvekst og norsk rasisme.»

Cappelen Damm har også høye forventninger til Eivind Hofstad Evjemos roman Den nye årstiden. Historien er både realistisk og apokalyptisk, det er en roman om arbeid og en hyllest til kjærlighet som ingen ser.

– En forfatter verdt å merke seg

– Med andre ord, en meget overbevisende start på bokhøsten fra Cappelen Damm, sier Tone Hansen, og legger til:

– Det er alltid stor grunn til å glede seg når man ser at navn som Roy Jacobsen, Vigdis Hjorth, Erlend Loe, Lars Saabye Christensen og Gro Dahle alle er aktuelle med nye bøker. Samtidig er det utrolig gøy å se alle de sterke, nye stemmene som vokser frem – og i høst har vi et tilskudd med tre skjønnlitterære debutanter.

En fersk forfatter Hansen mener det er verdt å merke seg:

– Hun debuterte med en novellesamling, og nå har hun skrevet sin første roman: Mari Andreassen ble for sin debut Hvor lenge varer vi nominert til Brageprisen, Subjektprisen og Ungdommens kritikerpris. I romanen Kjøtt og blod skriver hun om det å lengte etter nærhet og om forsøket på å forstå og håndtere avstanden som finnes mellom en selv og ens nærmeste. Helt klart en forfatter å merke seg og en bok å lese!

Forfattere fra hele verden

– På den oversatte listen er det som alltid stort mangfold, og vi finner forfattere fra Ukraina, Ungarn, Senegal, Danmark, Buenos Aires, Canada, USA med mer, sier Hansen.

Fra Ukraina utgir Cappelen Damm Jurij Andrukhovytsjs Moskoviaden (oversatt av Dagfinn Foldøy). Andrukhovytsj regnes sammen som en av de viktigste ukrainske forfatterne i sin generasjon. Boken kom opprinnelig ut i 1993, og regnes som et nøkkelverk i ukrainsk samtidslitteratur.

Fra Ungarn utgir forlaget Agota Kristofs siste roman, I går (oversatt av Henninge Margrethe Solberg). Boken ble først utgitt i 1995, og er en intens beretning om umulig kjærlighet. Men det er også en refleksjon over tidens gang, urettferdighet og hva flukt og eksil kan gjøre med et menneske.

Cappelen Damm utgir også fransk-senegalesiske David Diops Slaveporten (Oversatt av Tom Lotherington). Han mottok i 2021 den internasjonale Booker-prisen for Om natten er alt blod svart. Forlaget skriver følgende om hans nye roman: «Det er en hjerteskjærende fortelling som får leseren til både å forstå og å føle at det å være svart på 1700-tallet må ha vært en av farligste formene for eksistens i menneskets historie.»

En skjult skatt på forlagets lister trekker Hansen frem å være Marilynne Robinson:

– Marilynne Robinson er amerikansk litteraturs Grand Old Lady. Hun er blitt belønnet med et stort antall priser, blant annet den høythengende Pulitzer-prisen. Hennes mest kjente verk, de fire romanene i Gilead-suiten, utgis nå av Cappelen Damm og de to første bøkene – Gilead og Hjem – lanseres denne høsten. Bøkene kretser først og fremst rundt livet til to aldrende pastorer i lokale frikirker, samt deres mer eller mindre skakkjørte forfedre og etterkommere. Bøkene er oversatt av Ingrid Haug og Kjell Olaf Jensen.

Ukraina, miljø, sparing og mer

– Sakprosalisten vår er selvsagt preget av tiden vi nå befinner oss i. Ukraina, ytringsfrihet, miljø og bærekraft, økonomi og sparing og psykisk helse er blant temaene vi finner blant sakprosautgivelsene, sier Hansen. Hun fortsetter:

– Andrei Kurkov gir oss innblikk i krigen i Ukraina i Kyiv-dagbøkene, den vanskelige integreringen blir belyst i Gudfaren av Ghulam Abbas og Kjetil Østli, Raymond Johansen tar tak i de prinsipielle, etiske og menneskelige utfordringene som pandemien har vist oss, Gretha Thunberg gir med Klimaboka et oppdatert og engasjert bilde av klima- og bærekraftskrisen, Hilde Østby utforsker en av vår tids mest underkommuniserte og gåtefulle folkehelseutfordringer: ensomhet, Frank Rossavik skriver om krenkelseskultur, woke og faren for innsnevringen av ytringsrommet. Og mens renta, strøm – og matpriser stiger byr økonom og matprofil Kristoffer Tvilde på Sparekokeboka hvor du får tips til hvordan senke matbudsjettet og matsvinnet.

Cappelen Damm utgir også en rekke oversatte sakprosabøker, blant andre Antony Beevors Russland – Revolusjon og borgerkrig, 1917-1921 (Oversatt av Eivind Lilleskjæret) og David Graeber og David Wengrows bok Begynnelsen til alt (oversatt av Hege Mehren), som ble kåret til årets bok i Sunday Times, Observer og BBC History.

Barnebøker

– Også blant barnebøkene speiles samtiden, sier Hansen.

– Årets høstliste fra Cappelen Damm barn og ungdom tar mål av seg å være ei liste som er mangfoldig, av kunstnerisk høy kvalitet, eventyrlig og som treffer tida vi lever i, og leserne som lever i den, som gir den som leser eller lytter, nye innsikter og tanker. Cappelen Damms barnebokredaksjon etterstreber mangfold i uttrykk, sjanger, aldersgruppe og avsender, for bare slik kan vi være relevante for en målgruppe som blir stadig mer heterogen, som forholder seg til ulike del-offentligheter og som har helt ulike referanser og preferanser.

På Cappelen Damms høstliste for barn og ungdom finner vi kjente navn, som Robert og Harald Stoltenberg. De utgir første bok i serien om Turbotvillingene. Men det er også nye stemmer på høstlista. Hilda Humlevik og folka som forsvant av Irmelin Persdatter Gustavsen er første bok i en ny serie.

– Dette er en knallsterk debutroman for lesere som liker Roald Dahl, Alma Freng-serien og William Wenton-bøkene til Bobbie Peers!, sier Hansen.

Hip hop-forestilling med Don Martin, Fela og Castro, Blokk til blokk ble en braksuksess på Det Norske Teatret. Denne høsten blir historiene formidlet i et tegneserieunivers, tegnet av illustratør og tegneserieskaper Andreas Iversen.

– Det blir en original bok om heftig liv på østkanten, sår familiehistorie, og ikke minst historien om da hiphopen kom til Norge, forteller Hansen.

