Satser på tidløse faktabøker

– I høst utgir vi en rekke godbiter som vi har stor tro på at vil appellere bredt, sier Marie Lexow, forlegger i Memo forlag.

Ute endres fargene, og i bokhandlerne kommer det nye bøker inn. Det betyr bare én ting: Det er bokhøst. De neste ukene blar vi oss gjennom forlagenes bokhøst og gir dere lesere et innblikk i hva forlagene har å by på denne høsten. Nå er turen kommet til Memo.

– Memo fortsetter sin satsning på vakre, tidløse faktabøker for barn og voksne, og i høst utgir vi en rekke godbiter som vi har stor tro på at vil appellere bredt, sier Lexow.

Nye bøker i klaffe-serie

Forlaget utgir to nye bøker i titt bak klaffen-serien, som passer for barn fra cirka 3 år og oppover: Hvorfor må ting dø? og Hvor blir det av bæsjen?

– Boka Hvorfor må ting dø? tar for seg et tema vi synes ofte blir litt underkommunisert for de minste barna, nemlig sorg. Alle barn begynner på et eller annet tidspunkt å fundere over og spørre om døden. Denne klaffeboken med spørsmål og svar gir et vakkert og skånsomt blikk på livets sirkel. Boka tar barns sorg på alvor, og gir grobunn for gode samtaler mellom barnet og den voksne om det å miste noe eller noen, sier Lexow, og fortsetter:

– Bæsj er et evigaktuelt tema som alltid fenger de minste, og Hvor blir det av bæsjen? tror vi kommer til å selge i bøtter og spann. Barn synes bæsj er spennende og gøy, men skjønner også fort at det er veldig privat. Gjennom lekne illustrasjoner og korte tekster gir Hvor blir det av bæsjen? informasjon om hvor naturlig bæsj er.

Filosofi for begynnere

– For de litt eldre barna fortsetter vi med vår nye satsningsserie Store temaer for begynnere, forteller Lexow.

Serien er beregnet på barn og ungdom, fra cirka 9-10 år og oppover.

– Vi utga Juss for begynnere vinteren 2022, som har solgt svært godt, så nå kommer neste bok i serien, som tar for seg det store og spennende temaet filosofi.. Ved å bruke konkrete eksempler, humoristiske illustrasjoner og enkle tankeeksperimenter åpner Filosofi for begynnere opp filosofiens verden for barn og unge med nysgjerrige og reflekterende sinn.

Mote i lommeformat

– Vi utgir en ny serie med bøker i lommeformat som gjennom tekst og unike bilder skildrer historiene til noen av verdens største og mest ikoniske motehus. Vi tror serien vil appellere til alle moteinteresserte, og det er mange. Bøkene er også helt supre som venn/venninne-gaver.

Først ut er Den lille boken om Louis Vuitton, som kommer i desember, og på nyåret følger Memo opp med tre titler til, om motehusene Chanel, Gucci og Hermès.

– Felles for alle de ikoniske motehusene er at de har overlevd opp- og nedturer, verdenskriger og skiftende tider og trender. Ingen av disse ikoniske motehusene hadde imidlertid lyktes med å bli internasjonale merkevarer og store konserner hvis de ikke bygget på solide håndverkertradisjoner, og klarte å kombinere sin lidenskap for håndverket og perfeksjonisme med evnen til innovasjon, design og nytenkning. Det er fascinerende å få innblikk i hvordan de har tenkt og hvordan de har lykkes.