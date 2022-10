Farssentrert bokhøst

KOLON-BOKHØSTEN: – Merkelig nok virker det som om flere av årets forfattere skriver om en farsfigur i en eller annen forstand, sier forlegger Bjørn Aagenæs.

– Kolons mål er å utgi så god litteratur som mulig i alle sjanger, og av alle undertyper og varianter, og støtte opp om våre forfatteres utrettelige arbeid og spre det glade budskap til publikum og verden, forteller Aagenæs.

Bok365 har de siste ukene gitt innblikk i forlagenes høstlister – og nå er turen kommet til Kolon.

Med pappa i sentrum

– Trenden i Kolon er jevn fordeling mellom sjangrene, maksimal litterær kvalitet og variasjon. Merkelig nok virker det som om flere av årets forfattere skriver om en farsfigur i en eller annen forstand, sier Aagenæs, og trekker særlig frem utgivelsene til Lene Berg, Carl Henrik Berge, Jonny Halberg og Steinar Opstad.

I sistnevntes diktsamling, Å være flere, er det sentrale temaet i boken å miste sin far, hva det gjør med familien, forholdet til mor, og til seg selv.

– Steinar Opstad er en av Norges høyest aktede poeter og det er en begivenhet at han i år utkommer med en ny diktsamling. Opstads dikt er knallharde i sin følsomhet og følsomme i sine analyser – og som alltid, enestående, paradoksale, lysende, vakre, sier Aagenæs.

I Å være flere foregår det dessuten en ytterligere utforskning av natur og klima – og naturtapets effekt på tilværelsen, og av kjærligheten som menneskets grunnbetingelse.

– Det er også en stor glede å informere om at Jonny Halbergs Johannes åpenbaring kommer i høst, forteller Aagenæs.

Romanens utgangspunkt er at eks-stand-up-komikeren Johannes Kaupang vender tilbake til sin barndoms øy på Vestlandet for å begrave faren sin, etter mange års uvennskap. Faren var en folkekjær lege, en stor mann, og han har hengt seg på sitt eget kontor. I dagene frem til begravelsen kommer Johannes i kontakt med ulike medlemmer og venner av familien, og han finner farens etterlatenskaper. Etter hvert dannes et bilde av en far svært ulik den personen han er vokst opp med, familiens historie må skrives om.

Tradisjonell realisme

– Det er veldig tidlig å si noe om høsttrender. Bokhøsten gjenspeiler kanskje samfunnet for øvrig, og er vel preget av frykt for krig, økonomisk angst, mindre tro på fremtiden, nervøs glede over at man kan samles i et rom og så videre. Rent litterært virker det som om virkelighetslitteraturen har mistet piffen, og blitt erstattet av mer tradisjonell realisme og romaner med elementer av det fantastiske, forteller Aagenæs.

– Kan du trekke frem en litt annerledes-utgivelse fra høstlisten deres?

– Hver eneste bok på Kolon er annerledes og unik, men én bok som skiller seg litt ut, er filmkunstneren Lene Bergs debutbok som heter Fra far.

Lene Berg var ni år gammel da hennes far, filmregissøren og forfatteren, Arnljot Berg ble arrestert i Paris, anklaget for drapet på sin tredje kone, Evelyne Zammit. Med dette dramatiske barndomsminnet som utgangspunkt undersøker Lene Berg farens liv og skjebne gjennom å blande egne minner og forestillinger med utdrag fra dokumenter som brev, psykiatriske rapporter, upubliserte og publiserte tekster, rettsdokumenter osv.

– Fra far blir dermed et møte mellom en levende og en død kunstner, mellom en far og en datter, en kvinne og en mann, og mellom nåtidens Norge og det landet Arnljot Berg levde og virket i. Resultatet er et forbløffende og gripende portrett av et følsomt og talentfullt menneske, og samtidig en uvanlig skildring av en familie, sier Aagenæs.

– Konkret, brutalt, vakkert og lekent

Gunnhild Øyehaug er straks aktuell med essaysamlingen Hjartet i skalkeskjulet, som inneholder essays hvor Øyehaug foretar en personlig lesning av forfattere og kunstnere som Edvard Munch, Nikolai Astrup, Mary Ruefle, Claire-Louise Bennett og Andrej Tarkovskij.

– Hjartet i skalkeskjulet er også dels assosiativ memoar og dels poetikk som på Øyehaugs presist uhøytidelige vis nærmer seg temaer entusiasme, dramaturgi og komikk og søker en utvidelse av essaysjangeren, sier Aagenæs.

Det er også debutanter på Kolons høstliste. Carl Henrik Berge debuterer med den sterke romanen Saltstøttens sønn. En by i ørkenen rammes av en himmelsendt straff, som gjør de fleste innbyggerne om til saltstøtter. En mor og hennes sønn er de eneste overlevende, og på deres søken etter barnets far må de ta seg frem i en verden som rykker stadig nærmere ødeleggelse.

– Saltstøttens sønn er en historie om tap og forsoning, selvoppofrelse og jakten på en bortkommen far. Boken er skrevet i et enkelt og klart språk, som blander gammeltestamentlig realisme, elementer av modernitet med psykedelisk fantasteri – konkret, brutalt, vakkert og lekent, avslutter Aagenæs.

MER FRA BOKHØSTEN 2022:

TIDEN-BOKHØSTEN: – Står foran et gjennombrudd

EGMONT-BOKHØSTEN: En slagferdig høstliste

FIGENSCHOU-BOKHØSTEN: Dovregubber og eldgammel ondskap

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: Bøker med landeplagepotensial

ASCHEHOUG-BOKHØSTEN: Potensielle suksesser og prisvinnere

PITCH-HØSTEN: Skal finne meningen med livet

OKTOBER-BOKHØSTEN: Forfatterveteraner og amerikanske drømmer

CAPPELEN DAMM-BOKHØSTEN: – En overbevisende start

FRISK-BOKHØSTEN: Følger og skaper trender

RES PUBLICA-BOKHØSTEN: Bjørn, Bitsch og Bullough

SPARTACUS-BOKHØSTEN: Nye fortellinger om Norge

MEMO-BOKHØSTEN: Satser på tidløse faktabøker

SKALD-BOKHØSTEN: – Går attende til røtene

SAMLAGET-BOKHØSTEN: – Særleg sterk haust

SOLUM BOKVENNEN-BOKHØSTEN: – Noe for enhver

VIGMOSTAD & BJØRKE-BOKHØSTEN:– En fantastisk høst fra ende til annen

BONNIER-BOKHØSTEN: – En spesielt sterk sakprosaliste

FONTINI-BOKHØSTEN: Gode lettlestbøker og solide serier

DREYER-BOKHØSTEN: – Typisk Dreyer-bokhøst

GYLDENDAL-BOKHØSTEN: – Både strikk og samfunnskritikk