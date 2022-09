Følger og skaper trender

FRISK-BOKHØSTEN: – Vi har en god miks av etablerte og nye navn denne høsten, samtidig som vi følger pågående trender og er med på å skape nye, sier sjefredaktør Malene Vilnes.

Ute endres fargene, og i bokhandlerne kommer det nye bøker inn. Det betyr bare én ting: Det er bokhøst. De neste dagene og ukene skal vi bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere et innblikk i hva forlagene har å by på denne høsten. Nå er turen kommet til Frisk.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Linda Stuhaugs Sunnere søtsaker. De to forrige bøkene, utgitt i 2019 og 2017, har rundet 30.000 solgte. Forlaget beskriver suksessen slik: «Linda klarer det kunststykket å lage all den gode maten folk faktisk liker og spiser, bare litt sunnere. Det er full bokproduksjon akkurat nå, og det ligger an til en lettfattelig og smaksrik bok som kan glede mange i høst.»

René Munthe Eiks Pizzamani. Det lurer en pizzanerd bak hvert hushjørne for tiden, og mannen alle disse hører på er René Munthe Eik som har både pizzarestaurant, nettside og store følgerskarer på sosiale medier. Det handler om å perfeksjonere pizzaen og gjenskape et lite stykke Napoli hjemme på kjøkkenet eller i hagen.

Robert Torrisens Hardbarka strikk. Robert begynte å strikke som terapi etter at sønnen Casper ble født syk og senere døde. Dette blir derfor en litt annerledes strikkebok der han forteller om hva han og familien gikk gjennom, og hvordan hvert eneste av de maritime plaggene/oppskriftene har sin helt egne historie.

– Vi har en god miks

– Det er jo stas å gå inn i en bokhøst der Marit Kolby sin Hva og når skal vi spise holder formen fra i sommer og fortsatt topper listene. Vi har en god miks av etablerte og nye navn denne høsten, samtidig som vi følger pågående trender og er med på å skape nye, sier sjefredaktør i Frisk, Malene Vilnes.

Blant de nye navnene på Frisks høstliste finner vi Ida Marie Aamot Storbakken og hennes Vennemat.

– Både bokkjøpere og matjournalister melder tilbake at dette er ei kokebok det er lett å elske. Ida Marie strekker seg langt for at alle oppskriftene skal være det lille ekstra, og det blir spennende å følge med på hvordan den gjør det gjennom høsten. Det er stas å slippe til nye forfattere som fra første side setter standarden så høyt!, sier Vilnes.

– En viktig bok

– Jeg vil også trekke frem Kathrine Vigdels Pusterom for mamma, som er en rå og ekte fortelling fra det tidvis brutale mammalivet. Det er få som skriver like godt som Kathrine, så språkopplevelsen er grunn nok til å lese boken i seg selv. I tillegg vil vi bli bedre kjent med det etablerte begrepet matrescence, sier Vilnes, og legger til:

– En viktig bok, både for mødre, men ikke minst for resten av samfunnet. Mødreskap er blitt en ensom opplevelse for mange, og Kathrine evner å sette sin egen historie inn i et større og viktig perspektiv.

MER FRA BOKHØSTEN 2022:

TIDEN-BOKHØSTEN: – Står foran et gjennombrudd

EGMONT-BOKHØSTEN: En slagferdig høstliste

FIGENSCHOU-BOKHØSTEN: Dovregubber og eldgammel ondskap

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: Bøker med landeplagepotensial

ASCHEHOUG-BOKHØSTEN: Potensielle suksesser og prisvinnere

PITCH-HØSTEN: Skal finne meningen med livet

OKTOBER-BOKHØSTEN: Forfatterveteraner og amerikanske drømmer

CAPPELEN DAMM-BOKHØSTEN: – En overbevisende start