– Noe for enhver

SOLUM BOKVENNEN-BOKHØSTEN: Norske romaner, barnelitteratur, gjendiktinger en "guatemalsk Tomas Espedal". Det er noe for alle på Solums Bokvennens høstliste.

Vi har de siste ukene gitt behørig innblikk i høstens boknyheter, og vi fortsetter å bla oss gjennom forlagenes høstlister og gi et gløtt inn i hva som venter. Nå er turen kommet til Solum Bokvennen.

Vi starter med tre bøker man særlig burde merke seg fra høstlisten deres:

Twilight Zone av chilenske Nona Fernández (oversatt av Ingrid M. Hafredal) er en roman om de som «forsvant» i Chile under Pinochets diktatur. Forfatteren trekker paralleller til den amerikanske TV-serien The Twilight Zone; mellom hverdagen til folk flest og en alternativ dimensjon, der de som ble bortført befinner seg uten at noen vet det.

Natsus somre (oversatt av Magne Tørring), av japanske Mieko Kawakami, handler om å være forfatter og kvinne, om kunstig befruktning og retten til å bestemme over egen kropp uansett hva samfunnet mener. Det er et portrett av tre kvinner i forskjellige aldre, satt til nåtidens Japan.

Paradais, av meksikanske Fernanda Melchor (oversatt av Christian Rugstad), er en kort og brutal roman om et luksuriøst boligkompleks på den meksikanske landsbygda, om to veldig forskjellige tenåringer og deres felles misnøye. Den ene er en rik, lubben type som bor i luksus, men som kjeder seg ihjel; den andre er en fattig gartner som jobber for de rike. Begge to ønsker seg et annet liv, så de klekker ut en makaber plan som ikke går som den skal. Hovedpoenget i romanen er at rike kan omringe seg med porter for å stenge fattigdom og vold ute, men når de som jobber for dem, for eksempel vaktene, ikke lenger gidder å vokte portene, er veien kort fra paradis til helvete.

«En guatemalsk Tomas Espedal»

– Jeg syns generelt utgivelsene våre viser et stort spenn. I tillegg til norske romaner, gjendiktninger, oversettelser fra hele verden og litteratur for barn, kommer det for eksempel også en kunstmonografi i to bind om Erik Werenskiold og en utgave av Dantes Inferno illustrert av Håkon Bleken. Så bokhøsten vår inneholder noe for enhver, vil jeg si, sier redaktør for oversatt litteratur, Thea V. Kjernmoen.

– Kan du trekke frem en «skjult skatt» fra høstlisten deres?

– Her vil jeg gjerne trekke frem en forfatter vi har hatt i stallen en stund og som jeg ønsker meg at flere norske lesere skal få oppleve: Eduardo Halfon er en forfatter fra Guatemala som skriver helt utrolig godt, sier Kjernmoen. hun legger til:

– Jeg har ennå til gode å lese en bok av han som jeg ikke liker. Hovedpersonen i bøkene (som oversettes av Signe Prøis) er alltid den samme, en litt sånn quirky type som ikke tilfeldig heter det samme som forfatteren. Halfon leker med leserens oppfatning av hva som er fiksjon og hva som er virkelig, og det føles alltid som å være på eventyr å lese bøkene hans. En venn av meg omtalte han som en guatemalsk Tomas Espedal, det er ganske passende.

– Et sorgarbeid

– Senere i høst utgir vi Singulariteten av svensk-kurdiske Balsam Karam, oversatt av Monica Aasprong, forteller Kjernmoen.

Karam tok Sverige med storm med sin debutroman Händelseshorisonten (2018). Singulariteten kom på svensk i 2021 og handler om å være mor eller morsfigur og om å miste et barn.

– Romanen er et sorgarbeid, rett og slett et produkt av forfatterens egen sorg. Nøkternt, men vakkert skrevet. Elegant. Balsam Karam er verdt å merke seg, sier Kjernmoen.

