– En sommer med drama og forviklinger

– Kort fortalt, hva handler den seneste boken din om?

– «En engelsk sommer» er andre bok i trilogien om Eva Winther-Hagen – en «spin-off» av serien om familien Winther. Eva har flyktet fra umulig kjærlighet hjemme i Trondheim til Wimbledon, England. Når en venninne og hennes nybakte ektemann fra Norge kommer på besøk – står en stor hemmelighet i fare for å avsløres. Sammen med Evas festglade, engelske venner drar de til kysten. Der er det duket for en sommer fylt med drama, kjærlighet og forviklinger.

– Hvorfor kan den være en god sommerbok?

– Mye ligger i tittelen! «En engelsk sommer» er avslappende, solfylt, dramatisk – og romantisk – sommerlesning.

– Hvordan vil du beskrive kommende bok?

– «Hjem til deg» er avsluttende bok i trilogien. Eva har rotet det til for seg selv – igjen. Hun bestemmer seg for å flytte tilbake til Norge, men først vil hun reise til Skottland for å skvære opp med visse – og muligens gjøre et siste forsøk på den store kjærligheten.

– Hvordan vil du beskrive denne bokvåren?

– Variert – med en god del feelgood og krim på bestselgerlisten. En bokvår som har vært preget av debatten rundt litterær kvalitet og «leseskam». Det finnes gode og dårlige bøker innenfor alle sjangre – men ordet «leseskam» håper jeg vi kan sette en stor, rød strek over én gang for alle. Det viktigste er at vi leser – og lesing avler leselyst.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– «Krakk» av Guri Idsø Viken. Guri mestrer å flette historie, spenning, drama, og erotikk sammen på en mesterlig måte.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Bonnier-kollega Kaja Nygaards debutkrim «Et mørkere vann». Kombinasjonen stor fantasi/mørkredd/litt pysete gjør at jeg leser krim kun om sommeren.

– Hvilke planer har du for ferien?

– Det er innspurt på siste bok – så det blir ferie med innlagte skriveøkter. Akkurat nå sitter jeg på øya Hvar i Kroatia med utsikt over krystallklart hav. Etter det blir det hytteferie på Sørlandet og i Sverige.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sørlandet, rosévin, bading, god mat og gode bøker – og hele familien samlet.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En skikkelig god salat, fersk focaccia, og kald, god drikke. For tiden er det britisk musserende som utforskes.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– En sommerprat med kong Harald ville vært hyggelig.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det er mange som fortjener en bukett – men i sommer går den til alle bokbloggere som bruker av fritiden sin til å lese, anmelde, og poste fine bilder av bøkene i ulike sosiale medier.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Sørge for tilstrekkelig tilskudd så alle elever får tilgang til et variert og innholdsrikt skolebibliotek.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Umulig å velge én for alle. Med tanke på at leselysten skal opp tror jeg det er viktig med variasjon, og noe for alle. Et «krav» kan være at elevene skal lese x antall bøker innenfor ulike sjangre. Jeg kan fremdeles gjenkalle gleden over å få plukke en ny bok fra hyllene i skolebiblioteket på Rosenborg ungdomsskole i Trondheim.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Boksalget går rett til værs!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvorfor er feelgood så i vinden, tror du? Med alt det dystre som skjer i verden trenger vi pusterommet feelgood-sjangeren gir oss. Noe vi vet kommer med en lykkelig slutt!