En slagferdig høstliste

EGMONT-BOKHØSTEN: – Vi føler at vi virkelig har satt sammen en høstliste som kommer til å slå ifra seg og gjøre en forskjell for folk, sier redaktør Tonje Tornes.

Ute endres fargene, og i bokhandlerne kommer det nye bøker inn. Det betyr bare én ting: Det er bokhøst. De neste dagene og ukene skal vi bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere et innblikk i hva forlagene har å by på denne høsten. Nå er turen kommet til Egmont.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Ingeborg Senneset har skrevet en bok til ungdom og unge voksne som skal krysse den vanskelige terskelen til voksentida, og Egmont hevder dette er «høstens viktigste bokutgivelse». Hun bruker sine egne opplevelser og all sin erfaring for å hjelpe dem som sliter, og prøve å redde de som har det aller vondest.

Malin Falch har på kort tid satt dype spor i norsk barnebokbransje, og vekket leselysten hos en hel generasjon med sin historie om Sonja Solbergs første reise til Jotundalen! Denne høsten kommer siste bok i den første sagaen fra Jotundalen. I Nordlys – Portaltreet del 2 står store ting på spill, noe som får fatale følger for viktige personer i historien.

Mina og meg har blitt kjent for mange etter dokumentarserien på TV2 hvor pappa Alexander Read og seks år gamle Mina skulle krysse Finnmarksvidda. I Mina og meg – Jakten på Turmagien får vi bli med dem til Hjørundfjorden og Sunnmørsalpene, hvor Mina er bare tre og et halvt år og skal gå sammen med pappa de neste 21 dagene. I boka lærer vi om turmagien til radarparet, og trolleverdenen de ofte møter på sin vei.

Garanterer latterbrøl

– Sakprosa-høsten hos oss er preget av personlige og sterke bøker, som søker å gjøre en endring i lesernes liv og prioriteringer i hverdagen. Vi føler at vi virkelig har satt sammen en høstliste som kommer til å slå ifra seg og gjøre en forskjell for folk. Og så er vi også veldig stolte over å ha en bredde på utgivelsene våre, med bøker som kan treffe de fleste aldersgrupper og interesser, forteller Tonje Tornes.

Me det er selvsagt ikke bare sakprosa Egmont vil utgi denne høsten, også tegneserier. En skjult skatt i den sammenheng, mener Tornes er Intet nytt fra hjemmefronten – Bare striper!. Therese G. Eide fikk 3 barn på 21 måneder, og delte det ye kaotiske livet i sosial medier. Vel og merke i tegnet form. Nå går tegneseriestripen hennes i blader og aviser over hele landet.

– Endelig trenger du ikke å klippe ut denne geniale humoren fra slitte aviser, lime dem inn i scrapboken din, og prøve å tolke streken som limet har gjort uleselig. Nei, for NÅ er avisstripene samlet i bokform. Dette er en unik mulighet til å anskaffe seg disse spredte humorherlighetene. Og mellom latterbrølene – ja, for de kommer – så vil du forstå hvorfor dette er en av landets mest populære stripeserier!

Overraskelser på lur

Denne høsten debuterer Sara Hjardar med barnebokserien Mia Myhr og barna som forsvant. Denne gikk rett til topps i Egmonts seriekonkurranse i fjor der over 200 håpefulle serieskapere deltok. Redaksjonssjef Tormod Løkling i Egmont sier følgende om «Mia Myhr»:

– Når jeg leser bøker til vanlig, er det bare øyne og fingre som beveger seg. Og leppene, fordi jeg leser høyt. Sara Hjardar er den første på lenge som får nakkehårene også til å mosjonere, selv hos en voksen kar. Mia Myhr og barna som forsvant er barnegrøss på sitt beste.

Men Egmonts høstliste stanser ikke der.

– I tillegg har vi noen overraskelser på lur. På barnebokfronten er vi stolt over at tredje bok i Ragnarok-serien kommer ut. Odin Helgheim har virkelig laget bøker som skaper stor leselyst hos barna, og bok 3, Tordenguden, har et førsteopplag på hele 10 000 bøker! Dette er igjen et bevis på at tegneserienes kraft til å få barn og unge inn i lesingen, en kraft vi kommer til å fortsette å skape i årene fremover!, avslutter Tornes.