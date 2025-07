Mer kulturundervisning i skolen! 

DAGENS SOMMERGJEST: TV-profil, forfatter og skuespiller Matias Alegria er aktuell med første bok i den nye skrekkserien Grøsserøy. Han håper boka for 10-12-åringer kan skape leselyst, spesielt blant unge gutter. Selv drømmer han om å dele et sommermåltid med sin favoritt roman-figur.

– Kort fortalt, hva handler den seneste boken din om?

– Søsknene Zara og Zimon flytter inn i en blokk på Grøsserøy. Det ligger noe uhyggelig over den femte etasjen i blokka deres, og søsknene blir tvunget til å finne ut av hva som hjemsøker etasjen. Men det går ikke knirkefritt…

– Hvorfor kan den være en god sommerbok?

– På Grøsserøy er det mye mørkt, og vinden blåser sterkt. Noe man gjerne kobler til vinteren her i Norge, og ikke sommeren. Sommeren er fargerik og lys. Det vil være en god trygghet å ha for de mest lettskremte leserne. For hvis det blir for skummelt, kan man alltids lukke boken og se rundt seg. Så er det kanskje ikke så skummelt lenger likevel?

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Enn så lenge så elsker jeg «Kjærlighetens idioter» av den svenske feelgoodforfatteren Emma Hamberg. Kjæresten og jeg leser denne høyt for hverandre i ny og ne, og vi elsker karakterene så langt. Perfekt bok å «samlese» fra.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Moliere’s «Don Juan». Har vel bare noen få sider igjen nå. Deretter ligger Anton Checkov’s «Kirsebærhaven» for tur. Men så må jeg få lest videre på «Kjærlighetens idioter».

– Hvilke planer har du for ferien?

– Jeg bor rett ved Lillomarka og har tenkt meg masse opp i skauen. Jeg skal ta med hengekøye, og noen klassiske, eldre teaterstykker og slappe av med det – så mye jeg kan.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sommerferien må inneholde noen lange dager ved et vann eller strand. Gjerne med en grill og noen simple grillpølser. Men jeg må også få noen overnattinger i skauen. Gjerne ved en bålplass der den gode samtalen kommer frem. Gjerne med en god bok man kan lese når det er litt stille.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Chilenske Completos. Kombinasjonen av brød, guacamole, mørbrad, sennep, majones, chilli og tomat får meg til å sikle bare av å tenke på det. Dessuten drar det meg tilbake til barndommen da vi satt ute i sola og spiste completos.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jamal, karakteren i Tante Ulrikkes Vei. Jeg har alltid lurt på hvordan det gikk med Jamal etter at historien tok slutt. Hvor er han i dag?

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Zeshan Shakar med skildringer som jeg kjenner meg altfor godt igjen i fra egen barndom.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville subsidiert flere teaterbilletter til barn og unge på ungdomsskolen. Og satset mer på teater for unge, ikke bare for de minste barna. Mer kunst- og kulturundervisning i skolen!

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Altfor vanskelig å plukke ut EN bok til et skolepensum, man bør jo lære alt!

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Noe a la: Skjønnlitterær debut blir kjempehit!