MANIFEST-BOKHØSTEN: – Høsten vår består av tydelige og engasjerte bøker, som går rett inn i sentrale temaer i vår tid, sier sier Kamilla Simonnes, forlagssjef i Manifest.

De siste ukene har vi bladd oss gjennom forlagenes høstlister og gitt mange glimt inn i høstens boknyheter. Nå har turen kommet til Manifest.

Vi starter med tre bøker fra høstlisten deres man særlig burde merke seg:

Jeg er ikke polakken din av Ewa Sapieżyńska. Polakker er den største innvandrergruppen i Norge, men de har få stemmer i offentligheten. Her er én! Ewa Sapieżyńska har bodd i Norge siden 2004 og forteller om sitt møte med landet. Hun påberoper seg ikke å snakke på vegne av alle polakker i Norge, men ønsker å belyse og bryte ned fordommer. Det er nettopp det hun gjør med denne tankevekkende boka, som hun beskriver som både en bekymringsmelding og en kjærlighetserklæring til sitt nye hjemland.

Oss mot verden. En historie om å være fattig av Kaisa Hansen-Suckow . I denne selvbiografiske boka får vi et innblikk i hvordan det er å vokse opp som fattig. Fattigdom reduseres ofte til tall, forskning og abstrakte begreper, eller løsrevne eksempler. Kaisas fortelling gjør at vi dypere kan forstå avmakten fattigdom skaper, men også hvor verdifulle vi medmennesker kan være for hverandre.

Barselbrølet. Hvordan skape verdens beste fødselsomsorg av Berit Mortensen. Manifest skriver følgende om utgivelsen: «Vi er stolte av å gi ut en lett tilgjengelig, kunnskapsrik og hjertevarm bok om kvinnehelse og det største i verden». Barselbrølet er skrevet av en jordmor som viser oss hva som skal til for å skape en god fødselsomsorg. Hun skriver både om barselopprør i vår tid, og tar oss gjennom historien på en engasjert og underholdende måte.

Julehefte på tredje året

– Høsten vår består av tydelige og engasjerende bøker, som går rett inn i sentrale temaer i vår tid, sier Kamilla Simonnes, forlagssjef i Manifest.

– Hva er en «skjult skatt» på deres høstliste?

– Rød jul! Det er tredje året vi gir ut juleheftet vårt. Her får man i tillegg til gode sakprosatekster også nyskrevet skjønnlitteratur, tegneserier og dikt. Juleheftet er en naturlig del av det jula er; nemlig en tid for samvær, ettertanke og tradisjoner, og vi ser at vårt julehefte for mange allerede har blitt en tradisjon – enten som en gave til seg selv, eller til venner og kjente, sier Simonnes.

– Spesielt klok og fin stemme

– Vi har flere sterke debutanter på lista, som har ulik bakgrunn og skriver om forskjellige saker, men som på hver sin måte skinner. Vi er sikre på at dette er stemmer som kan gjøre en forskjell og som vi kommer til å høre mye fra i tiden som kommer, sier Simonnes

Blant debutantene er Kaisa Hansen-Suckow:

– Suckow har en særegen og spesielt klok og fin stemme. Hun forener det personlige med det systemkritiske, hun snakker om skam og urettferdighet på en måte veldig få klarer. Hun er ærlig og tøff, og samtidig har hun en varme i fortellingen sin, som gjør det umulig å være uberørt av det hun forteller, avslutter Simonnes.

MER FRA BOKHØSTEN 2022:

TIDEN-BOKHØSTEN: – Står foran et gjennombrudd

EGMONT-BOKHØSTEN: En slagferdig høstliste

FIGENSCHOU-BOKHØSTEN: Dovregubber og eldgammel ondskap

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: Bøker med landeplagepotensial

ASCHEHOUG-BOKHØSTEN: Potensielle suksesser og prisvinnere

PITCH-HØSTEN: Skal finne meningen med livet

OKTOBER-BOKHØSTEN: Forfatterveteraner og amerikanske drømmer

CAPPELEN DAMM-BOKHØSTEN: – En overbevisende start

FRISK-BOKHØSTEN: Følger og skaper trender

RES PUBLICA-BOKHØSTEN: Bjørn, Bitsch og Bullough

SPARTACUS-BOKHØSTEN: Nye fortellinger om Norge

MEMO-BOKHØSTEN: Satser på tidløse faktabøker

SKALD-BOKHØSTEN: – Går attende til røtene

SAMLAGET-BOKHØSTEN: – Særleg sterk haust

SOLUM BOKVENNEN-BOKHØSTEN: – Noe for enhver

VIGMOSTAD & BJØRKE-BOKHØSTEN:– En fantastisk høst fra ende til annen

BONNIER-BOKHØSTEN: – En spesielt sterk sakprosaliste

FONTINI-BOKHØSTEN: Gode lettlestbøker og solide serier

DREYER-BOKHØSTEN: – Typisk Dreyer-bokhøst

GYLDENDAL-BOKHØSTEN: – Både strikk og samfunnskritikk

KOLON-BOKHØSTEN: Farssentrert bokhøst