True crime om covid-pandemien

DAGENS SOMMERGJEST: Denne våren har forsker Sigrid Bratlie skapt debatt med en bok om corona-pandemien – og hvordan hun selv havnet i skuddlinjen i da hun utfordret eget fagmiljø. Etter en etterlengtet ferie, skal hun ta fatt på neste bok. Denne gangen om bioteknologi og kunstig intelligens.

Sigrid Bratlie er seniorrådgiver i tankesmien i Langsikt og strategisk rådgiver i Kreftforeningen. Hun er aktuell med sakprosaen «Mysteriet i Wuhan. Jakten på covid-pandemiens opphav».

– Kort fortalt, hva handler den seneste boken din om?

– I Mysteriet i Wuhan kombinerer jeg populærvitenskap, journalistisk gravearbeid og personlig historiefortelling for å vise at covid-pandemien mest sannsynlig startet med et smitteuhell på et forskningslaboratorium i Wuhan, men at sannheten har blitt forsøkt skjult fordi de geopolitiske kostnadene var for store. Boka beskriver også hvordan jeg selv havnet i skuddlinjen i eget fagmiljø da jeg utfordret det rådende vitenskapelige narrativet, og mine refleksjoner om sakens store implikasjoner for tilliten til vitenskapen.

– Hvorfor kan den være en god sommerbok?

– Fordi den leses som en blanding av true crime og politisk thriller om vår tids største skandale – mens den rulles opp.

– Hvordan vil du beskrive denne bokvåren?

– Variert og spennende! Flere krimbøker som pirrer min nysgjerrighet. Sakprosa som tar tak i viktige, men vanskelige temaer – blant annet psykisk helse. Ikke overraskende er det mange bøker i sjangeren livsstil/kosthold som topper listene – ikke helt min greie, men absolutt i tidsånden.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Jeg går for blod og gørr fra både fiksjonens og virkelighetens verden denne sommeren: Det blir Jo Nesbøs «Minnesota» når jeg skal koble av, og Ida Kathrine Gravensteens «Hva vi levende kan lære av de døde» når jeg skal koble på og få litt faglig påfyll.

– Hvilke planer har du for ferien?

– Jeg er som regel ganske dårlig på å ta ordentlig fri. Men etter en intens periode med boklansering og tilhørende offentlig debatt, trenger jeg en skikkelig ferie. Det blir en god blanding av familieferie på Mallorca, ridetur i den norske fjellheimen og kjærestetur til en av mine absolutte favorittplasser: Idylliske Fiskebäckskil i den svenske skjærgården.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Å kunne gå barbeint minst én uke sammenhengende. Og lange, lyse kvelder med godt lesestoff, gode samtaler og god vin.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Smørstekt flyndre med dampede grønnsaker.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– David Attenborough – legenden som vekket naturgleden i meg og min generasjon, og som alltid har noen visdomsord på lager. Skulle gjerne hatt en tête-à-tête med ham mens han fortsatt er her.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Abida Raja. For en modig dame!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Denne er enkel: utvide innkjøpsordningen for sakprosa!

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Factfullness av Hans Rosling, Ola Rosling og Anna Rosling Rönnlund – fordi den oppvoksende generasjonen må utstyres med bedre evner til kritisk tenkning!

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– At trenden med dalende leselyst og leseferdigheter blant norske skoleelever har snudd, og at bøker danker ut TikTok!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hva blir din neste bok? Svar: Jeg har flere bøker innabords, men den neste vil nok ta for seg den formidable utviklingen som skjer i skjæringspunktet mellom bioteknologi og kunstig intelligens. Vi står på terskelen til å kunne dekode, designe og programmere livets kode – DNA. Der venter muligheter og utfordringer som vil snu opp ned på verden.