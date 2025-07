Vil videreutvikle eget forlag

DAGENS SOMMERGJEST: Et år med bratt læringskurve på Fagskolen for bokbransjen er over. Nå venter hytteliv, grillspyd og strategisk forlagsbygging for Petter Schjelderup Lillehagen.

– Hvordan har det vært å være med på Fagskolen for bokbransjen denne våren?

– Året på fagskolen har vært veldig lærerikt. Jeg er relativt ny i bransjen og hadde behov for å bli bedre kjent med forlag, bokhandlere og menneskene man møter – og ikke minst hvordan disse jobber. Dette har fagskolen klart å lære meg på en utmerket måte.

De som drifter Fagskolen for bokbransjen gjør en formidabel jobb med å balansere bransjekunnskap og annen relevant teori, som styrker oss i møte med bransjen.

– Hvordan vil du benytte kunnskapen videre?

– Aller først vil jeg bruke det til videreutvikling av forlaget jeg nå driver, Forfa AS. Vi har store ambisjoner i et spesielt marked, og vi er avhengige av å ta gode, strategiske valg i årene som kommer. Jeg tror kunnskapen og bekjentskapene fra tiden ved fagskolen er avgjørende for å gi oss et godt fotfeste i bransjen.

Videre tror jeg kunnskapen jeg har tilegnet meg kan bidra til å utvide den litterære horisonten til selskapet, og legge til rette for at vi kan konkurrere i andre sjangre på sikt.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Vi fikk lese manuset til «Tinas historie – og en mors umulige valg» som en del av undervisningen på Fagskolen. Jeg må nesten velge denne. Den har virkelig gjort inntrykk på meg og fått meg til å reflektere over tematikken rundt aktiv dødshjelp.

– Hvilken bok ligger øverst i bokbunken i ferien?

– «Det jeg så», av Yama Wolasmal har jeg enda ikke rukket å starte på. Den gleder jeg meg til å lese.

– Hvilke planer har du for ferien?

– Vi holder oss i Norge denne sommeren. Vi tar oss en tur til hytta i Drøbak, ellers blir det Tusenfryd, Gaustatoppen og Hunderfossen. I tillegg har vi planer om å få hele gjengen ut på sykkeltur med overnatting i telt.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Bading, trening, lek og moro, golf, filmkveld, båtliv samt noen konserter og/eller festivaler. Da kan jeg ikke klage.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Min far har alltid laget voldsomt gode grillspyd. Får jeg det servert med kald drikke en sommerkveld, får jeg virkelig sommerfølelsen.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg lar meg inspirere av ledere med en helt særegen lederstil. Derfor hadde jeg valgt Petter Stordalen. Jeg har lenge latt meg fascinere av hvordan han gjorde sitt inntog i forlagsbransjen i 2020. Det hadde vært interessant å høre mer om plan, strategi og fremgangsmåte under disse prosessene.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg vil gi enda en blomsterbukett til Cecilie Brun Løwe og Pernille Streijffert ved Fagskolen for bokbransjen. Jeg er imponert over hvor investert de er i skolen og hvor involvert de er i hver enkelt elev. De gir skolen et meget godt omdømme og produserer mye god arbeidskraft til bransjen. De fortjener all kudos de kan få.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg tror privat næringsliv vil gjøre enda mer for kunst- og kultur i Norge, dersom det blir gitt fordeler til bedrifter som velger å bidra økonomisk for å fremme dette. Derfor hadde jeg etablert en støtteordning der bedrifter som investerer i kunst- og kulturprosjekter får skattefradrag.

Jeg hadde også etablert et offentlig-privat kulturfond med midler fra begge sektorer, i den hensikt å styrke kunst og kultur i Norge. Dette kunne jo eksempelvis også fungert som en fallskjerm for de 12 millionene regjeringen trakk tilbake, som var øremerket innkjøp av bøker til landets skolebibliotek.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Jeg mener «Nr. 24 Gunnar «Kjakan» Sønsteby» av Petter Ringen Johannessen og Arnfinn Moland bør stå på pensum i norske skoler. Dette fordi Sønsteby er en av vår tids største krigshelter, og hans innsats var avgjørende for Norge slik vi kjenner landet vårt i dag.

Videre mener jeg dagens ungdom har godt av å ikke ta friheten for gitt, særlig med tanke på den sikkerhetspolitiske situasjonen i Ukraina, og i resten av verden.

I tillegg er den filmatisert – noe som gjør at de som ikke er like glade i å lese kan få med seg et avgjørende kapittel i norsk krigshistorie. Det synes jeg er viktig.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Kanskje ikke denne høsten, men en høst i nær fremtid: «Lærlinghåndboka til Forfa AS blir pensum for all yrkesfaglig utdanning i Norge»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvis du skulle beskrevet fremtidsplanene til Forfa AS med én setning, hva hadde det vært? «Vil du være med, så heng på!»