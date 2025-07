Høysesongen for lydbøker er her

TOPPLISTER: Om sommeren øker lydboklyttingen i Norge med nesten 40 prosent mer enn resten av året, viser nye tall fra strømmetjenesten BookBeat.

Hengekøyer og solstoler står klare, og hva er da bedre selskap enn en lydbok? Strømmetjenesten BookBeat melder at i juni sto krim og spenning for hele 31 prosent av lyttingen, mens romaner sto for 25 prosent og romantikk for 21 prosent. Til sammen nesten 80 prosent. Resterende er helst barn- og ungdom, samt fakta.

– Det er ekstra gøy å for eksempel kunne gjøre bilferien litt herligere ved hjelp av en god bok, sier Marte Brunelius,bokspesialist hos BookBeat Norge.

Her er topplistene til BookBeat: