Slik blir Sakprosafestivalen

For tiende gang, og for første gang etter pandemien, inviterer Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening til sakprosafest.

Festivalsjef Kristina Quintano har kjøpt inn rød løper til tiårsfeiringen, men håper det er andre ting i tillegg til glamouren som vil gi varig virkning på publikum.

– Jeg ønsker at våre gjester skal sitte igjen med en følelse av at sakprosaen kan forstyrre og begeistre, og at sakprosa samtidig kan være helt forløsende vakker. Det er jo litt urettferdig at bøker som handler om mennesker som aldri har eksistert, og samtaler som aldri har funnet sted, kalles «skjønnlitteratur», mens alle de bøkene som handler om de menneskene som har eksistert, og de store dramaene og krigene og verdens historie, får det tørre navnet «sakprosa». Også sakprosaen kan være skjønn, estetisk, vakker, kunstnerisk, sier Quintano.

Sakprosafestivalen finner sted på Litteraturhuset i Oslo den 29. oktober.

Sakprosa til folket!

Festivalsjef Quintano ønsker at festivalen skal speile litt av det enorme mangfoldet som kommer ut av god norsk sakprosa hvert år.

– Vi har på en måte forsøkt å lage en presentasjon av noen av årets beste utgivelser og på den måten valgt litt for leserne. I en tid der to av tre sakprosabøker ikke ender i bibliotekene, har det vært ekstra viktig å få sakprosaen live ut til folket. Hele bokas overlevelse handler om at noen formidler videre en bok de har lest, slik at nye lesere får lyst til å plukke den opp.

