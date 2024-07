Disse bøkene har flest trykket play på i 2024

– Isabel Raad på BookBeat-toppen

Hvilke bøker er det som har fristet mest hittil i 2024? Tallene viser at det ikke bare er på sosiale medier at nordmenn ikke får nok av Isabel Raad.

Bøkene flest har startet på og lyttet mest til i BookBeat hittil i år er Isabel Raads to bøker, Shirog og Det vi ikke sa. Influenserens vonde historie fra barndommen har slått alle rekorder i strømmetjenesten for 2024.

– Det er en god blanding av sjangere og temaer som har fått de norske BookBeat-lytterne til å trykke «spill av» det siste året, men lydbøkene til Raad har tatt helt av! Nå er det på ingen måte først i år folk har fått øynene opp for henne, men det er veldig interessant at den første boken hennes som kom ut allerede i 2018 nå har fått en så stor oppsving på strømming, sier Marte Brunelius, innholdsansvarlig i BookBeat Norge.

Den første boken til Isabel Raad, Shirog, er en selvbiografi fra en usedvanlig tøff barndom og hennes opplevelser med blant annet barnevernet. Hennes andre bok Det vi ikke sa er skrevet sammen med Isabels mor, Ahlam Khalil, og handler om morens oppvekst i Irak og livet etter at hun rømte til Norge.

– Det er jo en utrolig sterk historie som deles her, og bøkene til Isabel, og hennes mor for så vidt, skiller seg veldig ut fra andre mer tradisjonelle influenser-biografier. På en slik måte at vi heller kan kategorisere disse under «true crime»-sjangeren. Så jeg er slettes ikke overrasket over at de går så godt, sier Marte Brunelius.

Toppliste: De mest populære lydbøkene på BookBeat – første halvår 2024