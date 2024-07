En Nobelpris kommer godt med

REGNSKAPSÅRET 2023: Fjoråret ble naturlig nok et svært godt ett for Samlaget.

Omsetningen løftet seg med hele 9 millioner kroner fra 67 millioner i 2022 til 76 millioner i 2023. Av inntektene er 22 millioner statstilskudd, omtrent som året tidligere.

Driftsresultatet viser etter dette et overskudd på 4,7 millioner kroner, mot et underskudd på 7 millioner året før.

Egenkapitalen til forlaget er ved inngangen til året 38 millioner kroner.

I årsmeldingen skriver styret at det var to faktorer som bidro til omsetningsveksten; Nobelprisen til Jon Fosse løftet salget av bøkene hans, videre at inntektene fra strømming av lydfiler økte kraftig med 67 prosent. Bak den sterke framgangen står imidlertid igjen katalogen til Jon Fosse som gjennom utgivelsen av Nobelserien fikk et kraftig løft.

Årsmeldingen nevner også Maria Parr som vant Brageprisen med Oskar og eg og som rundet et salg på mer enn 15 000 eksemplarer.

Prisdryss

Fosse og Parr var ikke de eneste av forlagets forfattere som ble hedret i fjor: Markus Lantto fikk Nynorsk barnelitteraturpris, Odd Isungset fikk Subjektprisen, Brit Bildøen Doblougprisen, Bjørn Hatterud Bibliotekets litteraturpris, Samlagsprisen gikk til Alfred Fidjestøl og Trollkrittet (NBUs debutantpris) til Therese Garshol Syversen.

Avslutningsvis skriver styret optimistisk:

«Samlaget har fått mykje merksemd etter at Jon Fosse fekk nobelprisen i litteratur. Det forpliktar, og det gir mange mogelegheiter for utvikling.»