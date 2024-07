Jan Kjærstad om et sosialdemokrati på vidvanke

DAGENS SOMMERGJEST: Julie Kalager, markedssjef for skjønnlitteratur hos Aschehoug.

Julie Kalager (33) har master i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og etterutdanning i markedsføring fra BI. Hun har nettopp kommet til Aschehoug med god erfaring fra forlagsbransjen; først som informasjonsansvarlig i Gyldendal og så som pressesjef i Bonnier Norsk Forlag.

– Hvor tilbringer du ferien, Julie?

– Jeg skal til Lisboa med en god venninne, og så skal jeg gå Besseggen for første gang. Ellers blir det mye bading og kanskje telting i Oslomarka sammen med Torgrim på 3.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Jeg er veldig glad i å gå, gatelangs, i skogen, og muligens på fjellet. Det siste er jeg litt usikker på om jeg liker, men det å prøve noe nytt, bør være en ingrediens i en god sommerferie. Familie, venner og en god bok må også med.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Carl Frode Tillers kommende roman Arbeidarhjerte er helt klart årets beste. Tiller har et sjeldent skarpt blikk for klasseskiller og hvordan vi bygger status og identitet ved å smykke oss med kulturelle markører. Han har en særegen evne til å skildre enkeltmennesker med både humor, alvor og ømhet. Når jeg leser Tillers bøker, tenker jeg ofte at det finnes sannhet i alt han skriver, og jeg tror det handler om hans vilje til å borre i det ubehagelige.

– Jeg gleder meg veldig til å lese de siste kapitlene av Andrea Bræin Hovigs debutroman Siste akt. Hun skriver sterkt om Metoo-bevegelsen i teaternorge, sårt om et anstrengt forhold mellom en mor og en datter og klokt om nødvendigheten av å få fortelle sin egen historie. Jeg liker spesielt godt hennes portrett av en aldrende diva som kjemper mot sin egen forfengelighet og skrantende kropp i et håp om å stå på scenen en siste gang, mens det er datteren som egentlig burde ha fått hennes oppmerksomhet. Som en av Norges beste skuespillere, har Bræin Hovig inngående innsikt i både det glamorøse og det nedrige ved teater -og filmbransjen, og hun levendegjør historier og karakterer som få andre forfattere.

– Sammen med sønnen min vil jeg lese De står i kø av Per Dybvig og ABC-en og telleboka til Mari Kanstad Johnsen. Det er vakre, morsomme og originale bildebøker.

– Og så vil jeg gjerne lese Amy and Isabelle av Elizabeth Strout, og håper den er like god som kvartetten hennes.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Jeg må jo sjekke litt, men jeg slår av varslene!

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Litt sjømat må man vel ha. Jeg synes det er kjedelig å stå på kjøkkenet, men jeg lager en helt ålreit ceviche med kveite. Og jeg vil gjerne ha smågodt til dessert.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Det er ikke fritt for at jeg velger meg Jan-Erik Fjell. Dels fordi han er en av de frekkeste og morsomste jeg kjenner, og dels fordi jeg vil at han skal lage mat til meg. Han har skrytt voldsomt av sin kokkelering, og har blitt en slags kjøttbaron i Fredrikstad med egen pølsebod.

– Ditt beste ferieminne?

– Jeg gikk noen fantastiske turer på Shetland for et par år siden. Midt i juli var det ti grader, jeg var håpløst forkjøla og det regnet stritt. Men et mer dramatisk og eventyrlig landskap har jeg aldri sett. Og så forbinder jeg turen med Trude Marsteins Egne barn, som jeg hadde med på Kindle-en, og hun kan løfte alle ferier.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Anne-Kristin Strøm, fordi hun pensjonerer seg etter lang og tro tjeneste som krimredaktør, men også fordi hun nylig debuterte med en hysterisk morsom tegneserie om alle mennene hun har datet etter fylte 60. Og når jeg er i gang med de blomstene, vil jeg gjerne gi buketter til alle mine tidligere kolleger i Bonnier, for de har fått meg til å glede meg til å gå på jobb hver dag.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg vil styrke og sikre innkjøpsordningen for all framtid; jeg lurer det inn i grunnloven, rett og slett. Og øke antall skrivestipender og åpne flere skolebibliotek.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Maria Kjos Fonns Heroin Chic fordi det er en velskrevet, klok og mørk roman som åpner for mange ulike lesninger. Kjos Fonn er helt uredd i alt hun skriver, og bøkene hennes speiler tiden vi lever i. Når skjønnlitteraturen skal være på pensum, bør det være noe som treffer ungdom, og som vekker en lyst til å lese. Det er jeg overbevist om at Heroin Chic vil gjøre.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

–«Gutta leser mer enn noensinne», «Ingen nedbemanner» og «Alle er hjertens enige om normalkontrakten»

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Hvilken bok kommer til å herje på bestselgerlistene og sope inn de gode anmeldelsene i høst?

– Det blir spennende å få høre?

– Jan Kjærstads kommende roman Valgdager kommer til å ta norske lesere med storm! Den har en fantastisk åpningsscene der et kast på stikka blir opptakten til moderne Norgeshistorie, fortalt med vidd og skarpsyn. Gjennom fire venner og seks stortingsvalg forteller Kjærstad om et sosialdemokrati på vidvanke, og om en altoppslukende lengsel etter rikdom og kjærlighet.