Slik får du flere til å lytte til lydboka di

Første mai blir aldri den samme etter i år. For å markere et siste skikkelig «maislipp» i strømmetjenestene deler Marianne Vågan i BookBeat noen gode tips til hvordan forfatterne kan jobbe for å få flere til å lytte til lydboka si. Tips som er særlig aktuelle når vi går over til den nye rullerende tolvmåneders-regel for når forlagene kan tilgjengeliggjøre nye lydbøker til strømming.

Før boka slippes på strømming

Den ofte glemte lydboka

Du tenker at du kanskje har snakket nok om boka di da den ble lansert under bokhøsten i fjor? Feil. Nå er tiden inne for å snakke om lydboka! Fortell alle at den også kommer som lydbok. Ta et bilde av den fysiske boka sammen med mobilen din hvor bilde av lydboka også er. Fortell hvor og når den kommer på strømming.

Gi en «shout out» til innleseren

Hvem er det som har lest inn boka di? De fleste lydstudioer tar gjerne bilde av innleseren underveis i innlesingen. Spør forlaget ditt om disse bildene og del nyheten på sosiale medier. Husk å også tagge innleseren! Legg gjerne til at når lydboka vil være tilgjengelig til strømming siden ikke absolutt alle vanlige lesere nødvendigvis helt har skjønt hvordan bokloven fungerer.

Oppfordre til å lagre boka

Har du fått en dato på når boka di kommer på strømming? Hør med forlaget ditt eller gå inn i strømmetjenesten, finn boken din før den slippes og ta en skjermdump av boka som ligger i appen og oppfordre til å lagre boka sånn at man enkelt kan få beskjed når boka er sluppet i appen.

Er boka di allerede tilgjengelig på strømming? Tipsene gjelder fortsatt. Med noen justeringer kan du bruk disse forslagene til å skape litt nytt engasjement rundt den!

Når boka di endelig er kommet på strømming

Endelig på strømming

Hurra! Endelig er boka di tilgjengelig til strømming! Hvis ikke du som har skrevet denne fantastiske boka er engasjert, så skal det mye til å gjøre andre engasjerte. Så feir som at det skulle vært lanseringsdagen om igjen og fortell alle som orker å høre at de endelig kan strømme boka di. Husk, det er faktisk mye enklere å få folk til å gå inn i appen de allerede har betalt for å sjekke ut boka di enn det er å få dem til å gå hele veien til butikken og kjøpe den.

Oppfordre følgerne til å dele lyttestunden sin

Når hører følgerne dine på lydboka di? Er det til og fra jobb? Har de rigget seg til i godstolen? Er det på den lange treningsøkta som kanskje ble litt ekstra lang fordi boka du har skrevet er så spennende? Still spørsmål og oppfordre dem til å dele bilder fra lyttestunden sin og tagge deg sånn at du kan dele videre!

Lik og del

Tok noen oppfordringen og delte bilde av at de hører på lydboka di? Skriv en kommentar, lik posten og del gjerne videre i dine egne kanaler mens du samtidig oppfordrer andre til å også dele sine lyttestunder eller komme med tilbakemeldinger på hva de synes om lydboka.

Be om tilbakemelding

Visste du at alle som lytter til boka di kan legge igjen en tilbakemelding på både innholdet i boka og innleser? Dette hjelper andre lyttere i appen til å velge hvilken bok de bør velge. Oppfordre gjerne følgerne dine til å legge igjen en kommentar eller anmeldelse når de har lyttet boka ferdig. Hvis det er lagt igjen noen fine tilbakemeldinger er det heller ingen skam å ta en skjermdump av disse og dele dem på sosiale medier.

Når boka di har vært en stund på strømming

Hva lytter DU til

Boka di har kanskje vært ute til strømming en stund, eller så har du fulgt oppskriften over til punkt og prikke og spør «Hva nå?». Da gjelder det å gi deg selv noen nye anledninger å snakke om lydboka di på. En enkel måte her er å snakke om andre bøker først – og så din egen. Du er forfatter og må jo ha lest mange gode bøker, sant? Del noen gode boktips på bøker du har lest eller lyttet til eller vis frem noen bøker du selv har lagret og gleder deg til å ta fatt på. Til slutt kan du jo forsiktig minne på at boka di også er et godt tips, hvis det er noen der ute som ennå ikke har startet på den.

Mens du venter

Frontlist selger backlist, det vet vi. Men visste du at du også kan selge backlist mens du jobber med den nye boka di? Del litt bakom-materiale fra arbeidet med den nye boka samtidig som du minner på at det er mulig å lytte til den/de forrige boka/bøkene dine hos strømmetjenestene.

Ny bok allerede?

Bra jobba! Hvis du skriver serier bør dette være en såkalt no-brainer: snakk de gamle bøkene dine som allerede er på strømming innimellom promoteringen av den nye boka di. Bøkene lever lenge på strømming og er tilgjengelig nå bare med noen tastetrykk. Så en gammel bok kan plutselig få en skikkelig oppsving i appen hvis du promoterer den godt, noe som vil gjøre den synlig også for enda flere. Så glem for all del ikke dine gamle bragder selv om du nå har rettet fokuset fremover på nye bøker!