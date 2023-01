Bokbransjeåret: 22 fra 22

Bok365-redaksjonen kaster et skråblikk på året som er gått. Her er 22 hendelser fra 2022.

På høy tid å oppsummere 2022. Her er noen minneverdige hendelser fra 2022:

ÅRETS SURSTRØMMING: Med mer kake til forlagene og garantert minimumshonorar til forfatterne, ble strømmeselskapenes bunnlinjer atskillig skrinnere. Etter at Storytel-aksjen hadde dalt kraftig over lengre tid, gikk toppsjef og gründer Jonas Tellander på dagen i februar. På tampen av året var det også «end of story» for Coop Story.

ÅRETS LYNNEDSLAG: Høyre og bokmomsen. «Innenfor skatteopplegget fjerner vi momsfritaket for bøker. Momsfritak er et lite målrettet virkemiddel,» skrev Høyre i sitt alternative statsbudsjett. At Tage Pettersen & Co uten forvarsl «snek inn» et så viktig kulturpolitisk skifte av veivalg kom som en gedigen overraskelse på mange, både i og utenfor Høyre.

ÅRETS NORDISKE HARMONISERING: Noen strekker seg langt for å vise at de er «på det samme arket». Kun kort tid etter at danske Politikens Forlag og deres toppsjef Lene Juul kjøpte Erling Kagges forlagsrike, hentet Kagge forlag inn kommunikasjonsrådgiver Lene Julsen. Sånn skal det gjøres!

ÅRETS PARKERINGSBOT: Konkurransetilsynet ila Norges fire største bokkonsern og Bokbasen overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven. Aktørene har ifølge tilsynet ulovlig utvekslet fremtidige bokpriser og annen konkurransesensitiv informasjon gjennom et abonnement i Bokbasen. Dette tilsvarer forlagsomsetningen av to-tre millioner bøker. Penger det også. – Fullstendig absurd, mente Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen, og fikk følge av toppsjefene i de andre storforlagene.

ÅRETS VEGETARIANER: «Hvis den gjennomsnittlige rabatten i allmenmarkedet er særlig under 55 prosent, skal jeg spise mitt eget slips,» lovet Spartacus-forlagssjef Per Nordanger. «Vi setter på ovnen og kjøper inn drikke, du stiller med slipset, Per!» kontret Norli-sjef John Thomasgaard.

ÅRETS TUPPEN OG LILLEMOR: Heidi Marie Kriznik og Heidi Austlid. Det har vært høy temperatur i 2022-føljtongen med Forfatterforeningens leder og Forleggerforeningens direktør. Hvem sa hva når – eller ikke? Det blir neppe lek og skliing på kjellerlemmen med det aller første.

ÅRETS VADEFUGL: Pelikanen, som i fjor rundet ti år som «ordentlig forlag».

ÅRETS «PIMP MY RIDE»: Kulturrådet (takk for årets rituelle avslag, forresten) skifter navn til det mer funky og eksotiske Kulturdirektoratet.

ÅRETS BOKBRANSJE-MOTE: Piratbukser. «Pirat-saken» som har herjet Sehested-plass siden høsten 2020 fant endelig sin løsning. Aschehoug og Bonnier Norsk Forlag kom til enighet om en omforent avtale for utkjøp av rettighetene til bøker av Tom Kristensen, Anne B. Ragde, Unni Lindell og Tom Egeland.

ÅRETS HØFLIGSTE SVENSKE: Håkan Nesser, som mente at hans ærespris fra Rivertonklubben henger høyere enn Nobelprisen.

ÅRETS NESTEN-PENSJONIST: Tom Harald Jenssen. To store gåter har herjet bokbransjen gjennom en årrekke: Hva skjer med Bjørn Smith-Simonsens forlagsrike? Og: Når går Cappelen Damms ubestridte leder Tom Harald Jenssen? 2022 ga oss svar på både Smith-Simonsens og Jenssens bevegelser.

ÅRETS BRUTTE FORLOVELSE: Penguin Random House skulle kjøpe Simon & Schuster fra Paramount Global for nærmere 2,2 milliarder dollar. I november kollapset storhandelen, etter at det amerikanske justisdepartementet fikk stoppet den av antitrust-årsaker.

ÅRETS OVERGANGSVINDU: Bonnier Norsk Forlag. Det har blåst forlagstrekkfugler inn panoramavinduet til forlagsutfordreren, med hele 14 nyansettelser i 2022.

ÅRETS FLYPASSASJER: ARK. I august landet Avinor, og det var ARK Bokhandel som vant alle de lukrative flyplasskontraktene: drift av 7 bokhandler på flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Lufthavn de neste 5 årene. Kontraktene er forventet å gi årlige inntekter på nær 200 millioner kroner.

ÅRETS SPILLEROVERGANG: Johan Høst – fra curlingbanen til bestselgerstatus ved sjakkbrettet, med thriller-suksessen En nasjon i sjakk.

ÅRETS HJEMMESEIER: Storytel, hvor eierne en stund gjorde nærmest rent bord på egen bestselgerliste. Men utover høsten jevnet det seg ut.

ÅRETS RESERVEJESUS: Forlagssjef Tuva Ørbech Sørheim og Kagge fikk kritikk fra kristenhold for å markedsføre Charles Dickens julefortelling (i Erling Loe og Lisa Aisatos versjon) som julens store fortelling. Kristenfolket antydet at den statusen burde tilfalle Juleevangeliet.

ÅRETS COMEBACK: Bokmessene og festivalene var gledelig nok tilbake for fullt etter corona-pausen.

ÅRETS VOKSEN-RULLING: Bolognamessen. Verdens største barnebokmesse vil fremover også satse på voksenlitteratur.

ÅRETS BARNE-NULLING: Nullet nesten 70 prosent: 26 av 38 påmeldte bøker i innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn fikk avslag i den første runden i 2022. – Vi har et system som ikke fungerer, sier forfatter Anders Totland.

ÅRETS KJEMPEPROMP: Bjørn Ouslands prompebok Prompetroll ble sommerens mest strømmede barnebok blant Nextorys norske abonnenter.

ÅRETS JULERENGJØRING: Bokklubben og direktør Ingeborg Volan ryddet vekk servise, pledd og kjøkkenmaskiner, og tok med seg noen klubber i samme slengen.