Mest populære hos BookBeat i 2022

Jørn Lier Horst er en populær forfatter, men måtte gi tapt for Tengel den Onde i 2022. Dette ble de mest strømmede lydbøkene og forfatterne i BookBeat i fjor.

Første fulle norske strømmeår er fullført for BookBeat som i dag avslører hvilke lydbøker og forfattere som ble strømmet mest i 2022.

Den mest strømmede lydboken i 2022 var Min skyld av Abid Raja, sakprosavinneren i papirutgave i både 2021 og 2022. Raja er også å finne på topplisten over best rangerte innlesere hvor han er på tiendeplass, som den eneste innleseren som ikke er tilknyttet en eller flere serier.

Ikke overrasket

– Det er jo ingen kjempeoverraskelse at Abid Raja også troner på strømmetoppen. Det har likevel vært interessant å følge med på hvor mange som åpenbart har ventet på at boken skulle bli tilgjengelig for strømming. Allerede de første dagene var det flere hundre som hadde satt i gang lyttingen. Det er også boken flest valgte som første bok når de ble abonnement hos oss i fjor, sier Marianne Vågan, Director Business Development i BookBeat Norge.

Kniving mellom Sandemo og Horst

Allerede før sommeren kunne BookBeat melde at Margit Sandemo var den mest strømmede forfatteren med sin mer enn 30 år gamle serie «Sagaen om Isfolket». Seks måneder etter troner hun fortsatt på topp, med Jørn Lier Horst som en god nummer to. På listen over best rangerte innlesere er det derimot omvendt med Ivar Nergaard som leser inn Wisting-serien som nummer en og Hedda Sandvig som leser Isfolket-serien som nummer to.

– All ære til både Sandemo og Horst! Det blir utrolig spennende å følge med på utviklingen i året som kommer. Tallene fra 2022 bærer litt preg av at det er vårt første år i Norge og at titlene fra forlagene har blitt tilgjengelige i appen på forskjellige tidspunkter gjennom året. Nå går vi jo inn i vårt første reelle strømmeår i Norge med 18 000 norske bøker fra start og en utrolig sterk liste over nye lydbøker som blir tilgjengelig for strømming fra og med mai. Så nå føler jeg litt at alt kan skje, sier Vågan.

Topp 10 lydbøker:

Min skyld av Abid Raja Den lille kaninen som så gjerne ville sove av Carl-Johan Forssén Ehrlin Dobbeltliv: En sann historie av Iris Mårtenson Venneforespørsel av Laura Marshall Bak lukkede dører av B.A. Paris Nabovarsel av Unni Lindell Solgt: En sann historie av Vera Efron Nøkkelvitnet av Jørn Lier Horst Ting jeg har lært av Sophie Elise Isachsen Den edle kunsten å gi f**n av Mark Manson

Topp 10 strømmede forfattere:

Margit Sandemo Jørn Lier Horst Lucinda Riley J.K Rowling Unni Lindell Julia Quinn Jørgen Jæger Camilla Läckberg Rune Angell-Jacobsen B.A. Paris

Topp 10 bøker søkt på i appen:

Min skyld Den lille kaninen som ikke ville sove Dobbeltliv: en sann historie Venneforespørsel Calendar Girl Bak lukkede dører Nabovarsel Solgt: en sann historie Nøkkelvitnet Ting jeg har lært

Topp 10 rangerte innlesere:

Ivar Nergaard Hedda Sandvig Hedda Munthe Kristine Rui Slettebakken Fanny Vaager Runa Eilertsen Renate Katralen Jensen Nina Woxholtt Gisken Armand Abid Raja