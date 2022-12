Coop Story legges ned

Vigmostad&Bjørkes storsatsing på strømming sammen med Coop nedlegges etter knappe året.

Det er ikke mer enn ti måneder siden Vigmostad&Bjørke-eide Ebok.no inngikk samarbeid med Coop for å lansere en ambisiøs konkurrent – Coop Story – til de andre lydbokstrømmetjenestene.

Ebok.no har lenge hatt sin egen strømmetjeneste Ebok Premium. Nå var ideen at landets 1,9 millioner Coop-medlemmer skulle tilbys abonnement på CoopStory til en sterkt rabattert pris (149 kroner måneden – mot 169 kroner for Ebok Premium).

Nå er imidlertid samarbeidsprosjektet en saga blott. 1.mars stenges Coop Story. Alle eksisterende Coop-abonnenter vil imidlertid få tilbud om en forlengelse av abonnementet på Ebok Premium til samme rabaterte pris. I første omgang for en tre måneders periode.

Peker på manglende respons

– Vi har hatt et godt og nært samarbeid med Coop. Nedstegningen skjer dermed i samforstand med Coop. Responsen har imidlertid ikke vært like god som vi hadde håpet. I tillegg har det vært krevende å bruke ressurser på å holde begge tjenestene ved like, samtidig som Ebok.no fortsatt fokuserer på å ta markedsandeler på stykksalg. Vi har en klar plan om å fortsette den veksten, og da vil vi naturligvis også primært fokusere ressursene på dette, sier Lene Røren, leder av Ebok.no

– Burde man ikke gitt Coop tilbudet mer tid?

– Vi ser at de fleste kundene våre ønsker å kjøpe bøker, og mange av dem helst nye bøker, noe som også preger topplistene våre. Vår hovedstrategi er derfor å fokusere på stykksalg av e-bøker og lydbokfiler, samtidig vil vi selvfølgelig fortsatt tilby abonnement til de kundene som ønsker tilgang til backlist til en gitt pris per måned. Vi tror også at den nye Bokloven vil kunne gi økt fokus på salget av stykkfiler.

– Opprettholdes samme bibliotektilbud i strømmetjenesten uten Coop?

– Ja, her blir det ingen endring.