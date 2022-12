Bokklubben spisser satsingen

NYE TIDER: Bokklubben kutter enkeltklubber, kjøkkenmaskiner og servise.

Det er ingen hemmelighet at det er tøffe tider for bokklubber internasjonalt. I mange land har man måttet legge ned virksomheten. Men Bokklubben her hjemme har ingen planer om å legge inn årene – tvert imot. Men en kursendring blir det, i hva som betegnes som de største endringene for Bokklubben på flere tiår.

I stor grad er det «back to basics: Den nye Bokklubben-ledelsen dropper kjøkkenmaskiner som agn for nye medlemmer. Bøker og leseglede er kjernen i det oppdaterte konseptet.

Fjerner klubber

Rett før jul lanserte den over 60 år gamle klubben ny nettforside. Våkne medlemmer kunne da registrere at «Krim og spenning», «Fakta», «Den norske Bokklubben» og «Nye bøker» var fjernet fra menyen. Heretter er det én bokklubb det er mulig å melde seg inn i: Bokklubben.

– I sin tid var underklubbene en høymoderne form for tilpasning til din boksmak. I dag gjør vi det samme bedre og enklere med teknologi. Da er det heller ingen grunn til å skille mellom krim-medlemmer eller lyrikk-medlemmer. Vi er alle Bokklubben-medlemmer. Men for å være attraktive i dag, må vi tilby en mye bedre digital brukeropplevelse. Forsida er en start, men det vil komme mange små og større endringer i hvordan Bokklubben fungerer og opererer i månedene som kommer, sier Bokklubben-direktør Ingeborg Volan.

43-åringen overtok direktørstolen i Bokklubben da Kari Møller gikk av med pensjon i februar. Volan har bakgrunn som redaktør og leder i Dagens Næringsliv, Adresseavisen og NRK.

Kjenner medlemmenes preferanser

– Redaktørene våre leser til sammen flere hundre bøker i året for å kunne gi medlemmene anbefalinger til de beste leseopplevelsene. Kjernen i det vi driver med, er å anbefale kvalitetslitteratur. Slik har det vært siden 1961, og det skal vi selvfølgelig fortsette med. Derfor får det det meste av oppmerksomheten på nettsidene våre. Vi holder medlemmene oppdatert på hva som skjer i litteraturens verden og sikrer at de beste bøkene kommer rett hjem i postkassa. Bokklubben er i sin essens et abonnement på leseglede, sier Ingeborg Volan.

En mer omfattende bruk av den digitale verktøykassa blir altså en svært viktig del av Bokklubbens strategi:

– Framover vil vi jobbe mer for å koble riktig leser med akkurat riktig bok. For selv når alle bøkene er gode, er vi lesere forskjellige. Da bruker vi data om både det enkelte medlemmet og andre medlemmers preferanser. Og vi vet jo om Katrine helst leser krim eller Frode foretrekker fakta.

– Må føles som en klubb

Mange forbinder Bokklubben med verve- og innmeldingspremier som servise, kjøkkenmaskiner eller tekstiler. Heretter blir det bøker og leseglede-relaterte gaver som vil prege markedsføringen av Bokklubben.

– Når vi endrer konseptet, er det fordi medlemmene har fortalt oss at det er lurt. De siste månedene har vi samlet data og gjort flere undersøkelser for å finne ut hva medlemmene vil ha i framtidas bokklubb, sier medlems- og markedssjef Arnbjørn Marklund. Han kom til Bokklubben i mai fra Kahoot!, og før det har han bakgrunn fra Schibsted og strømmetjenesten Tidal.

– I tillegg til å anbefale gode bøker, har vi fått høre at Bokklubben bør kjennes mer som en klubb. Mange har lyst til å ikke bare lese, men også diskutere bøkene med hverandre, med oss i Bokklubben og med forfatterne. Det vil vi legge til rette for, sier Marklund.

Skreddersydd leseopplevelse

Bokklubben-direktør Ingeborg Volan er optimist, selv i en tid der mange strammer inn livreima:

– Nordmenn liker å lese, de ønsker gode bokanbefalinger og det utgis utrolig mange gode bøker på norsk hvert år. Og om vi ikke tar oss råd til den langhelga i Paris, kan vi i alle fall lese oss til Montmartre. Når folk ønsker seg en skreddersydd leseopplevelse, skal vi stå klar, sier Bokklubben-direktør Ingeborg Volan.