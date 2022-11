Pirater går i land

Piratforfatterne som har herjet Sehested-plass siden høsten 2020 er i dag en saga blott.

I en pressemelding tilkjennegir Aschehoug og Bonnier Norsk Forlag at forlagene i dag har kommet til enighet om en omforent avtale for utkjøp av rettighetene til bøker av Tom Kristensen, Anne B. Ragde, Unni Lindell og Tom Egeland.

Tidligere er det inngått avtale mellom Gyldendal og Bonnier vedrørende Jørn Lier Horst og Thomas Enger, mens Vetle Lid Larssen har kommet til en løsning med Aschehoug for egen maskin.

Alle de syv piratene er med dette nå trygt i havn hos Bonnier. I pressemeldingen heter det:

«De fire forfatterne har alle lang fartstid fra Aschehoug og datterforlaget Oktober. Men i løpet av årene 2018 til 2020 meldte de overgang til Bonnier, den gang Strawberry, og utgir i dag sine nye bøker der.»

– Vi er glade for en løsning

– Det var viktig for Anne, Unni, Tom og Tom å få samlet forfatterskapene sine på ett sted. Dermed ble det også viktig for oss. Så nå har disse forfatterne ett forlag som både utgir deres nye bøker og samtenker dette med utgivelser av tidligere titler både på papir og lyd. Vi er også glade for den konstruktive holdningen Aschehoug og Oktober har hatt i å få dette til, sier administrerende direktør i Bonnier, Alexander Henriksen.

­Aschehoug og Oktober er også tilfredse med å ha funnet en løsning med Bonnier for de fire forfatterskapene.

– Vi er glade for en løsning som tar vare på alle parter, sier forlagsdirektør i Aschehoug litteratur, Åse Ryvarden og forlagssjef i Oktober, Ingeri Engelstad.

Overdragelsen finner sted fra nyttår. Kjøpesummen er konfidensiell, men dreier seg antagelig om millioner.

Lettelse fra forfatterne

– Det er en stor lettelse for oss tidligere forfattere på Aschehoug og Oktober at Bonnier endelig har fått kjøpt ut backlisten vår og kan forvalte bøkene våre positivt videre.- Vi er så glade, sier Unni Lindell til Bok365.

– Og nå kommer bøkene også tilbake i strømmetjenestene?

– Titlene som har vært holdt unna strømming hos Storytel og Fabel vil nok snart være tilgjengelige for våre utålmodige lesere. Det har vært mange meldinger om «Hvor er Anne Bs Berlinerpopler blitt av? Og hvor er Catoserien din og alle barnebøkene dine?» – Nå er alt snart på markedet igjen.

Tom Egeland er også tilfreds med løsningen:

– Deilig at denne saken endelig har funnet sin løsning. For oss forfattere er det selvsagt viktig å ha vårt forfatterskap samlet ett sted, og for leserne og lydboklytterne er det flott at bøkene våre endelig kan tilgjengeliggjøres uavhengig av forlag og strømmetjeneste. Stor takk til Bonnier og Aschehoug som har fått til denne løsningen.

– Og hvordan skal du feire?

– Du kan godt skrive at jeg feirer enigheten i en solseng på Las Palmas!

Bakteppet

Forfatteropprøret har et relativt langt bakteppe. I 2015 inngikk Cappelen Damm i kompaniskap med den svenske strømmetjenesten Storytel AB om å tilby en norsk strømmetjeneste, Storytel Norge AS. Joint-venturen gav hver av partene 50 prosent eierskap til den norske tjenesten. Fordelen for Cappelen Damm var at de fikk et nøkkelferdig produkt, det var bare å rulle i gang på svensk programvare og teknologi. Samtidig forpliktet Cappelen Damm seg til å investere i norske lydbøker. På kort tid investerte således Cappelen Damm over 200 millioner kroner i norske lydbøker.

Storytel Norge ble en stor suksess og sikret seg raskt titusener av abonnenter.

Gyldendal og Aschehoug eide på sin side Lydbokforlaget (i dag Fabel Lyd AS) . Høsten 2016 kom imidlertid meldingen om at de to forlagskjempene ville ta kampen opp med Storytel. Den fjerde av de fire store, Vigmostad & Bjørke ville også være med og offentliggjorde at forlaget ville starte strømmetjenesten EbokPluss.

I 2017 lanserte Gyldendal og Aschehoug Storytel-konkurrenten Fabel.

Bakgrunnen for konflikten kan du lese her: Lydbok-leven i Sherwoodskogen

For å bygge opp Fabel, nektet imidlertid Gyldendal og Aschehoug å levere titler til Storytel. Dette skapte stor irritasjon blant enkelte forfattere som gikk glipp av betydelige inntekter ved ikke å bli strømmet hos Storytel.

Juridisk holmgang

Jørn Lier Horst, som var mest strømmet i Fabel, men som ikke fikk plass hos Storytel, tok med dette kontakt med advokat Jon Wessel-Aas som gikk gjennom kontraktsforholdet mellom Gyldendal og Horst. Våren 2020 sa Horst således opp sin kontakt med Gyldendal, og samme høst fikk han seks forfatterkollegaer til å gjøre det samme.

Lydbokforlagets sjef, Ann-Kristin Vasseljen gikk kort tid etter ut i VG med karakteristikk av de syv forfatterne som «pirater». Med dette var hansken kastet. Gyldendal, Lydbokforlaget (med Aschehoug) og Forleggerforeningen (som rettshjelp) gikk dernest til rettsak mot Jørn Lier Horst, en rettsak som Jon Wessel Aas og Jørn Lier Horst gikk seirende ut av.

Gyldendal anket dommen frs Oslo tingrett, men krøp senere til korset og kom til et forlik med Jørn Lier Horst og Bonnier. Den mest halsstarrige har imidlertid vist seg være Aschehoug, men i dag har altså alle parter lagt konfliktene bak seg og pakket ned den siste stridsøksen.

Etter det Bok365 erfarer betyr forliket mellom Aschehoug og Bonnier også at alle krav som forfatterne i senere tid har rettet mot Aschehoug vedrørende reduksjon av royalty i forbindelse med Mammut-salg med videre, frafalles.