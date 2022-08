ARK vant flyplasskontraktene 

Avinor har landet: ARK Bokhandel vant alle flyplasskontraktene.

ARK har vunnet konkurransen om drift av 7 bokhandler på flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Lufthavn de neste 5 årene. Kontraktene er forventet å gi årlige inntekter på nær 200 millioner kroner.

– Tilstedeværelse på flyplass er av stor strategisk betydning fordi det er et viktig mål for oss å kunne være tilgjengelige der folk er, men også fordi reisende nordmenn leser mye. Vi er derfor svært glade for muligheten til å fortsatt kunne gi de reisende gode kundeopplevelser i våre flyplassbutikker fremover, sier administrerende direktør i ARK Bokhandel, Gøril Joys Johnsen.

– Trygger arbeidsplasser

– Kontraktene trygger også arbeidsplasser for våre medarbeidere i flyplassbutikkene. Det er høy grad av læring i å drive bokhandel på flyplass og det er ingen tvil om at det krever en særskilt kompetanse for å lykkes. Høy omsetning og lite areal krever at vi til enhver tid har riktig utvalg og våre medarbeidere har god erfaring med å hjelpe de reisende til å finne godt lesestoff til turen, sier Johnsen.

Tildelingen av kontraktene fra Avinor viser til at ARK har vært i konkurranse med flere sterke aktører, og har vært best på både kvalitet og økonomi i tilbudsleveransen.