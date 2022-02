Lydbokdramatikk i Stockholm

Storytels toppsjef og gründer, Jonas Tellander går på dagen. Aksjen stuper.

Det ble en dramatisk slutt på børsuken for det svenske lydbokkonsernet Storytel AB. Gründer og mangeårig leder, Jonas Tellander forlater samtidig ledelsen av selskapet. I skrivende stund handles aksjen til 95 SEK, aksjen er dermed ned mer enn 20 prosent fra børsslutt torsdag.

Fra 18 til 6,5 milliarder på drøyt ett år

Storytel med filialer i 25 ulike land og som eier 50 prosent av aksjene i Storytel Norge, framla også resultatet for siste fjerde kvartal 2021. Tallene viste seg være svakere enn markedet hadde ventet. Omsetningen endte på 863 millioner SEK, over 40 millioner svakere enn forventet. Driftsresultatet viser på sin side et underskudd på 78 millioner SEK, også dette mer enn forventet. Børsverdien for selskapet er dermed redusert til rundt 6,5 milliarder SEK, betydelig ned fra verdien på slutten av 2020 og som den gang viste en selskapsverdi på nesten 18 milliarder.

Vil ikke svare på krav om avgang

I et intervju med den svenske avisen Dagens Industri vil Jonas Tellander ikke svare på om han ble tvunget til å avgå. Han forteller imidlertid at han etter sommerferien har kjent at energien ikke har vært der. Videre at han tro på at han i framtiden kan gjøre større nytte som strategisk rådgiver for lydbokkonsernet hvor han har virket helt siden 2005.

Vise VD, Ingrid Bojner overtar inntil videre roret i konsernet.

I dag har flere av styremedlemmene, samt både Ingrid Bojner og Jonas Tellander, kjøpt aksjer for millionbeløp på børsen, enn så lenge uten at dette har fått aksjekursen til å snu.