Ansatt-boom i Universitetsgata

For fire år siden var de fem stykker på en stue og et kjøkken på Frogner. Når dette året ebber ut, teller Bonnier Norsk Forlag 38 ansatte. Bare i år er det rekruttert 14 nye.

Ved nyttår endret forlaget lapp på ringeklokka i Universitetsgata 20. Strawberry Publishing gikk inn i historien. Opp kom skilt med forlagsklang tilbake til 1837 i Stockholm: Bonnier Norsk Forlag. Og dermed var det i gang – året som for alvor skulle innlede nysatsing fra søta bror.

Nye navn i fleng

Samtidig med den nye klistrelappen kom Dan Andersen som gikk fra Tiden til jobben som sjefsredaktør for norsk skjønnlitteratur på Bonnier. Så fulgte barnebok-sjef Lindy Andersen som gikk fra Cappelen Damm. Kort tid etter kom ny redaksjonssjef for sakprosa Andreas Hatlevik fra DN, etterfulgt av de profilerte journalistene Kjetil Østli og Torbjørn Ekelund som redaktører i sitt eget imprint Kolombia. Maren Kleppen begynte som redaksjonsassistent i mai, og i sommer gikk Julie Kalager fra Gyldendal for å bli PR-sjef hos Bonnier, tett etterfulgt av Helene Spanthus som fikk jobben som innholdsprodusent. Barneboksjef Lindy Andersen tvinnet ikke tommeltotter. Allerede i sommer hadde hun rekruttert tre nye til Bonniers barnebok-satsing: Arild Rossebø, Liselotte Dick og Johanna Birkeland – sistnevnte fra Cappelen Damm.

Hjeldnes sist inn

I høst ble det kjent at Elsebeth Danielsen går veien rundt hjørnet fra Gyldendal for å bli sakprosaredaktør i Bonnier, mens Fredrik Hollen, med bakgrunn fra Egmont, signerte på avtalen som økonomi- og finansdirektør, såkalt CFO, i september. Dermed ble Marius Hjeldnes den 14. i rekken av nyansettelser i år. Hjeldnes kommer fra stilling som sakprosaredaktør i Spartacus, men skal nå jobbe med skjønnlitteratur – både krim, norsk og oversatt. Han tiltrer stillingen 1. februar.

– Det er en unik mulighet å få jobbe med både norske og utenlandske forfatterskap. I tillegg til å rekruttere nye stemmer, ser jeg frem til å jobbe med Bonnier sitt allerede sterke lag av forfattere. Ikke minst gleder jeg meg til å la meg inspirere av alle de flinke folkene på huset, forteller Marius Hjeldnes.

Et kraftsentrum for litteratur

Bonnier-sjef Alexander Henriksen har tidligere uttalt at han ønsker forlaget som en talentmagnet:

– Jeg blir helt lykkelig av å se denne gjengen samlet. Flinke folk tiltrekker flere, og vi bygger nå et team med de aller beste. Vi har ambisjon om å ta større plass og fornye bransjen, sier Henriksen, som etter snaue fire års drift, i fjor kunne glede seg over å være størst på norsk skjønnlitteratur.

– Det er selvsagt hyggelig at vi på så kort tid har gått forbi de gamle kjempene Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm i paradegrenen norsk skjønn. Men like viktig er arbeidet vi gjør for forfatternes stilling. Vi ønsker å få til en ny og mer forfattervennlig dynamikk i bransjen. Øverst i oppdraget er å bidra med kvalitetslitteratur til leserne. Leserne og forfatterne er kort sagt de vi jobber for – det får vi aldri glemme.

«Et norsk kraftsentrum»

– Når blir det tid for å konsolidere?

– Du mener når skal vi gi forlagsetablissementet litt fred? Det har vi ingen planer om å gjøre. Vi har energi og oppdrift, noe vi skal bruke til fortsatt å lage vei i vellinga.

– I år har du økt personalkostnadene med godt over 50 prosent. Jeg betviler kanskje at dere vil øke forlagsinntektene tilsvarende?

– Heldigvis tjener vi nok penger til å ta denne type driftsinvesteringer. Og heldigvis har vi eiere som er mindre interessert av å putte kortsiktige overskudd i egen lomme. Bonniers interessere i prosjektet er å bygge et forlag som skal sette et markant avtrykk i norsk kultur- og samfunnsliv. Tidshorisonten blir med dette ikke å regnes i kvartaler, men i generasjoner.

– Alle våre nyansatte bidrar til å gjøre Bonnier til et norsk kraftsentrum for litteratur og bøker, avslutter en entusiastisk forlegger Alexander Henriksen.