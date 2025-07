«Trainspotting»-forfatteren tar for seg unge menn og kjærlighet i ny oppfølger

Den skotske forfatteren Irvine Welsh avlegger i sin nye bok «Men in Love» karakterene fra «Trainspotting» et besøk når de leter etter kjærligheten.

– Jeg tror vi trenger kjærlighet mer enn noensinne, sier Welsh til The Guardian om temaet for boken, som utkommer på engelsk nå i juli og ifølge forlaget Penguin er en oppfølger til den ikoniske bestselgeren.

Han beskriver romanen som et forsøk på å se hvorfor det går galt for menn i 20-årene når de prøver å finne kjærligheten. For Welsh er forbløffet over at det i det hele tatt eksisterer kjærlighetsforhold i dag.

– Det virker som om vi i et atomisert, narsissistisk samfunn er mindre rustet enn noensinne til å møte vårt behov for tilknytning, sier Irvine Welsh.

Irvine Welsh utkom med sin «Trainspotting»-roman i 1993, og den ble filmatisert tre år senere av Danny Boyle med Ewan McGregor i hovedrollen som Renton. Handlingen skildrer en trøblete og rusavhengig kameratgjeng i Edinburgh på 1980-tallet.

Siden har Welsh vendt tilbake til karakterene i sin fortsatte skildring av britisk arbeiderklasse gjennom flere bøker. I «Men in Love» møter leserne Renton, Sick Boy, Spud og Begbie rett etter at «Trainspotting» fant sted.

– Opprinnelig var «Trainspotting» en temmelig radikal greie. I dag er den gått inn i underholdningshovedstrømmen, slik det aller meste gjør etter hvert, sa Welsh til NTB i 2023.