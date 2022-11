Hun blir Cappelen Damms nye toppsjef

Etter 44 års forlagseventyr setter Tom Harald Jenssen punktum. Sarah C.J. Willand blir ny toppsjef i Cappelen Damm.

Tom Harald Jenssen (69) slutter i stillingen som adm. direktør i Cappelen Damm, etter 44 år i norsk og nordisk bokbransje. I gårsdagens styremøte ble det besluttet å ansette Sarah Cathrine Jensseter Willand (45) som ny adm. direktør i Norges største forlag. Hun tiltrer stillingen 1. februar 2023.

– Samspillende lederstil

– Etter et langt forlags- og forretningseventyr ledet av Tom Harald Jenssen har vi i Sarah Willand funnet en sterk og dynamisk leder for neste kapittel i forlagets historie, sier Steffen Kragh, styreleder i Cappelen Damm og CEO i Egmont.

Willand har vært en del av TV 2s ledelse siden 2015, og kommer fra jobben som direktør for organisasjon, markedsføring og kommunikasjon. I 2019 ble hun kåret til årets kvinnelige medieleder av Medienettverket.

Hun har til nå sittet i styret i Cappelen Damm, og er blant annet styremedlem i Den norske Opera & Ballett.

– Sarah kommer fra et sterkt publisistisk miljø og representerer en samspillende lederstil. Jeg har sett på nært hold at hun har de egenskapene som skal til for å skape resultater gjennom organisasjonen. Sarah har vært meget sentral i utviklingen av TV 2 som moderne medieselskap og allmenkringkaster, fortsetter Kragh.

Med glede og forventning

– Jeg går til denne jobben med glede og forventning. Ikke bare fordi det er spennende, men fordi det er vesentlig. Cappelen Damm representerer kunst, leseglede og kunnskapsformidling og har landets bredeste utgivelsesportefølje skapt av ledende forfattere innen alle sjangre og svært kompetente medarbeidere. Å få mulighet til å lede videreutviklingen av Norges største og viktigste forlag er en drøm av en oppgave og et stort ansvar, sier påtroppende adm. dir. i Cappelen Damm, Sarah C. J. Willand.

Steffen Kragh understreker at ansettelsen av Willand ikke signaliserer noe kursendring i Norges største forlag.

– Dette lederskiftet representerer ingen kursendring for Cappelen Damm. Tom Harald har ledet forlaget aldeles strålende og vi skylder ham en stor takk. Han har hatt en helt avgjørende rolle i utviklingen av Cappelen Damm til dagens posisjon, og jeg vil spesielt trekke frem betydningen av fusjonen mellom Damm og Cappelen i 2007.

«Et tidsspørsmål»

– Det var bare snakk om tid før Sarah fikk en av toppjobbene i kultur-Norge. At det ble Norges største forlag gir mening for dem som vet hvem Sarah er, og kjenner hennes kvaliteter. Hun brenner for det publisistiske oppdraget, og er en svært god leder, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes i en pressemelding fra kanalen.

Willand selv sier at det har vært syv hektiske, spennende og lærerike år i TV 2:

– Jeg er stolt av det vi har fått til disse årene. Ikke minst hvordan vi har forvaltet samfunnsoppdraget vårt, og hvor mye TV 2 faktisk betyr, for så mange seere, sier Sarah C. J. Willand.

– Har hatt gode samtaler

– Tom Harald har varslet i god tid at han ønsket å tre tilbake, slik at vi sammen fikk tid til å forberede dette skiftet. Sammen med alle gode kollegaer i Cappelen Damm skal Sarah nå videreutvikle Cappelen Damm som Norges største forlag, sier Kragh.

Tom Harald Jenssen er glad for valget av den nye sjefen.

– Jeg vil gratulere Sarah med Norges mest spennende og morsomme jobb, og forlaget med en ny og ambisiøs leder. Sarah og jeg har hatt gode samtaler som peker mot fortsatt fremgangsrik utvikling for forlaget inn i en ny tid. Dette er en viktig dag for Cappelen Damm, sier Jenssen som fortsetter som rådgiver i Cappelen Damm ut 2023.

Tom Harald skal på vegne av Cappelen Damm også fortsette som styremedlem i Den norske Forleggerforening og som styreleder i Storytel as.

– Føles litt uvirkelig

Når Tom Harald Jenssen nå skal forlate forlagsskuta etter alle disse tiårene, er det naturlig å stille sportsspørsmålet: – Hva føler du nå?

– Det føles litt uvirkelig. Jeg har holdt på med dette alltid. Selv om dette har modnet seg over lang tid, og jeg mener det er naturlig å ta dette skiftet nå, er det likevel litt uvirkelig, sier Tom Harald Jenssen til Bok365.

– Vi skal vente med selve avskjedsintervjuet, men her og nå: Hva er du mest stolt over å ha utrettet gjennom dine forlegger-år?

– Stolt er et svært ord. Hvis jeg skal velge ut selve øyeblikket, var det nok da jeg satt i Vasagatan i Stockholm og foreslo for Bonnier-sjef Maria Curman at vi skulle fusjonere Cappelen og Damm. Det ble et viktig grep for ettertiden. At vi klarte å smelte sammen Norges den gang kanskje mest ulike forlag, eid av to konsern som ikke hadde jobbet sammen før, synes jeg er lederfaglig ganske ålreit å ha fått til.

– Hva er den største forskjellen mellom den avtroppende og den påtroppende toppsjefen?

– Som gammel forlegger har jeg styrt gjennom faglighet og erfaring. Sarah styrer nok heller gjennom organisasjonen på en mer integrerende måte.