Carson knepen Nobel-favoritt

BOOKMAKERNES FAVORITTER: Anne Carson leder hårfint, men også Michel Michel Houellebecq, Annie Ernaux, Margaret Atwood og Salman Rushdie er i tetsjiktet, sammen med norske gjengangere som Jon Fosse og Karl Ove Knausgård.

Det er den tiden av året, hvor mannen i Grotten skal plages med spørsmål om han kan få Nobelprisen i år. Fra og med i dag til og med neste mandag kan man gå tørrskodd fra nobelpris til nobelpris: Medisin i dag, fysikk i morgen, kjemi onsdag, litteratur torsdag og Fredsprisen fredag, før det hele rundes av med økonomi neste mandag.

Mest interesse hos våre lesere er det naturlig nok for Nobels litteraturpris, som utdeles torsdag. Det heter seg riktignok tidligst torsdag 6. oktober kl. 13.00, for å ta høyde for eventuelle forviklinger på oppløpssiden, men intet tyder så langt på at man ikke holder skjema denne gang.

Carson og Atwood

Ser vi på bookmakernes favoritter, er det mange gjengangere fra tidligere års Nobel-spekulasjoner. Anne Carson er i skrivende stund favoritt (oddsene er dynamiske og endres hele tiden), til fem ganger pengene. Mye tippet er også Michel Houellebecq (6.00) og Annie Ernaux (8.00). Trioen Ngugi wa Thiongo, Margaret Atwood og Maryse Condé gir alle tigangeren, hvis de skulle få prisen.

Norske gjengangere

Salman Rushdies forfatterskap og kandidatur ble på nytt aktualisert med attentatet mot ham nylig, og han følger tett bak, til 12 ganger pengene.

Sjuendeplassen deler Rushdie for øvrig med Jon Fosse, mens Karl Ove Knausgård følger hakk i hæl på delt niende – en plassering han blant annet deler med Haruki Murakami. Femten ganger pengene gir disse akkurat nå.

Her er Betssons odds:

Anne Carson 5.00

Michel Houellebecq 6.00

Annie Ernaux 8.00

Ngugi wa Thiong’o 10.00

Margaret Atwood 10.00

Maryse Condé 10.00

Salman Rushdie 12.00

Jon Fosse 12.00

Gabrielle Lutz 15.00

Pierre Michon 15.00

Haruki Murakami 15.00

Jamaica Kincaid 15.00

Karl Ove Knausgård 15.00

Stephen King 18.00

Ko Un 18.00

Robert Coover 20.00

Helene Cixous 20.00

Lyudmila Ulitskaya 20.00

Peter Nadas 22.00

Ryszard Krynicki 22.00

Don DeLillo 25.00

Dubravka Ugresic 25.00

Javier Marias 25.00

Mia Couto 25.00

Mircea Cartarescu 25.00

Nuruddin Farah 25.00

Can Xue 25.00

Edna O’Brien 30.00

Gerald Murnane 30.00

Homero Aridjis 30.00

Ivan Vladislavic 30.00

Scholastique Mukasonga 30.00

Yan Lianke 30.00

Charles Simic 35.00

Cormac McCarthy 35.00

Hilary Mantel 35.00

Linton Kwesi Johnson 35.00

Marilynne Robinson 35.00

Yu Hua 35.00

Zoe Wicomb 35.00

Martin Amis 50.00

Milan Kundera 50.00