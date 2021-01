20 fra 2020

Dette var fjorårets mest leste artikler på BOK365.

Når vi har lagt et år bak oss, er det betimelig med tilbakeblikk. Hvilke saker var de mest populære på BOK365 gjennom 2020?

Mange vil nok betegne 2020 som et annus horribilis, og det er ikke til å stikke under en stol at corona, nedstengninger og konkurser også har preget sakene som har engasjert BOK365-leserne.

Men BOK365s aller mest leste sak i 2020 var forfatter Alf R. Jacobsens sommergjest-opptreden.

Årsregnskapet viser dessuten at BOK365s kåringer har vært svært populære. Også noen gamle travere fra tidligere år dukker opp: Landskap med gravemaskiner er som alltid inne på topp 10, men er for ordens skyld ikke inkludert i oversikten presentert under – som kun inneholder 2020-saker.

Dette var våre 20 mest leste 2020-saker:

Alf R. Jacobsen som sommergjest: En brennmanet til Flokkdyret

2. Oppskrift på munnbind fra forfatter Mia Tuft: Slik lager du eget munnbind

3. Kloppens bokklubb i samarbeid med Strawberry: Kloppen starter bokklubb

4. Knut Aastad Bråten og Knut Olav Åmås: Kultur-Norges mektigste par

5. BOK365-kåring fikk kritikk for utvalget: Espedal hardt ut mot BOK365-kåring

6. Februars triste nyhet: Erling Sandmo døde på skitur

7. Aprils triste nyhet: Yahya Hassan død – ble bare 24 år

8. Johan Harstads Max, Mischa & Tetoffensiven kåret til tiårets roman: Tiårets roman: – Strøk 561 sider

9. Debutantvåren: Her er vårens debutanter

10. Anmeldelse av NRKs «Normal People»: På NRK nå: Vidunderlig TV-drama

11. Anmeldelse av Silje O. Ulsteins Krypdyrmemoarer: Mesterverk eller mageplask?

12. Den assisterende direktøren i Helsedirektoratet er bokaktuell: Nakstad med bok

13. Cappelen Damm solgte seg ut av bokhandel: Cappelen Damm ut av bokhandel

14. Sommerens tragiske nyhet: Beate Grimsrud er død

15. Forlag gikk over ende: Gloria er konkurs

16. Samme forlag i pengetrøbbel: Gloria i pengeskvis

17. Telefonkiosker ble lesekiosker: Her kommer lesekioskene – se lista

18. Arve Juritzen & Co med nytt forlagseventyr: Starter nytt forlag

19. Cappelen Damms Knut Gørvell i strupen på anmelder: Hardt ut mot Dagbladets anmelder

20. Anmeldelse av Foslis Mot nasjonalt sammenbrudd: En omtale av en bok som ikke må få oppmerksomhet